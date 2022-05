Oficiálně: EU nesouhlasí s omezením iPhonů platit jen přes Apple Pay

Očekávání se naplnila. Tak přesně takto lze s nadsázkou popsat dnešní oficiální vyjádření Evropské unie ohledně Apple Pay, které jí uniklo již minulý týden a které se točí konkrétně kolem uzavřenosti NFC na iPhonech a možnosti jej využít právě jen s Apple Pay.

Evropská unie zatím zaslala Applu jen oznámení o předběžném zjištění, ve kterém poukazuje na to, že omezení iPhonů jen na Apple Pay je dle ní zneužitím svého dominantního postavení na trhu s mobilními peněženkami a zároveň pouhoupouhou snahou co nejvíce navýšit přijetí Apple Pay. Apple má tedy svým počínáním omezovat hospodářskou soutěž s EU, což není rozhodně dobře a což může být shledáno jako nezákonné. Slovo “může” je zde přitom extrémně důležité, stejně jako to, že se zatím jedná jen o předběžné zjištění, které orgány EU nezavazuje k jakémukoliv dalšímu jednání. Jinými slovy, ze strany EU se může jedna “jen” o jakési strašení Applu bez následného uvalení jakýchkoliv sankcí, což je pro kalifornského giganta rozhodně pozitivní. Spoléhat na to nicméně samozřejmě nelze a přesně proto si tak bude muset Apple svou reakci na zaslané zjištění co nejlépe rozmyslet, jelikož dle ní bude takřka 100% rozhodnuto, jak bude EU dále postupovat.