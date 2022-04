Recenze Epico Magnetic Sticker: Dodejte MagSafe jakémukoliv iPhonu či jiné elektronice

Jestli něčím Apple v posledních letech u iPhonů zaujal, pak je to bezesporu MagSafe port zajišťující podporu přichycení magnetického příslušenství k zádům telefonů. Pravdou však je, že ačkoliv je tu s námi toto řešení již od podzimu 2020, například takové kryty pro iPhony 12 a 13 ne vždy MagSafe konektorem disponují, čímž de facto MagSafe v iPhonu při nasazení vyřadí z provozu. Naštěstí však existuje řešení, kterým lze chybějící MagSafe dodat nejen krytům pro iPhony 12 a 13, ale i starším modelům s podporou bezdrátového nabíjení, u kterých vás využívání magnetického příslušenství láká. To nese název Epico Magnetic Sticker a jelikož nám nedávno dorazilo na otestování do redakce, nezbývá mi nic jiného než vás s ním seznámit.

Seznámení s produktem

Epico Magnetic Sticker je ve své podstatě naprosto jednoduchý produkt. Jedná se totiž de facto jen o speciální magnetickou nálepku kruhového tvaru o průměru 6 cm, výšce 2 mm a hmotnosti 9 gramů, kterou jednoduše nalepíte na místo, pod kterým se nachází cívka pro bezdrátové nabíjení. Díky tomu lze tak rázem k zádům zařízení přichytit de facto jakékoliv magnetické příslušenství v čele s MagSafe nabíječkami a držáky. Pozitivní je pak to, že vyjma MagSafe nabíjení po nalepení magnetické nálepky i nadále podporováno klasické Qi nabíjení, takže iPhone či jiné zařízení není z hlediska funkčnosti omezeno nikterak poznamenáno.

Vrchní strana magnetické nálepky je potažena umělou kůží černé barvy, přičemž ve středu je pak vyraženo logo výrobce. Umělá kůže působí na omak příjemně a jelikož je dokonale dotažena až ke krajům nálepky, nemusíte se bát toho, že byste při položení telefonu na záda povrch pod ním například poškrábali kovovou hranou tohoto doplňku.

Aplikace

Kromě magnetické nálepky naleznete v balení produktu i spoustu šablon iPhonů pro snadnější aplikaci doplňku na jejich záda. Využití šablon je naprostou hračkou. Stačí je totiž jen nalepit například na kryt kompatibilní s iPhonem, se kterým chcete nálepku využívat, potažmo na non-MagSafe iPhone, následně odlepit vnitřní kruh symbolizující místo pro nálepku a do něj pak už jen produkt vlepit. Jakmile na povrchu dané věci drží, šablonu znázorňující místo bezdrátové cívky stačí odlepit a je hotovo. Nálepka drží po důkladném přitisknutí jako přibitá, takže nehrozí, že by se například při přichycení daného zařízení k magnetickému držáku odlepila.

Testování

Protože jsem zvyklý využívat iPhone permanentně v krytu, smysl pro mě mělo magnetickou nálepku nalepit na kryt, který MagSafe řešením neoplývá. Nálepku jsem tedy nalepil konkrétně na kryt PanzerGlass HardCase, jehož jediným negativem je v mých očích právě absence podpory magnetického přichycení. Když jsem na záda krytu nálepku nalepil, překvapilo mě, jak příjemně s nimi splynula. Přestože je zcela otevřeně řečeno relativně vysoká – minimálně tedy na pohled -, v ruce nepůsobí nikterak nepřirozeně, což je rozhodně fajn. Jen je třeba počítat s tím, že vzhledem k jejímu vyvýšení je při bezdrátovém nabíjení skrze klasické bezdrátové nabíječky u některých modelů nevyhnutelné mírné kymácení, jelikož se bude telefon opírat o relativně malou plošku a nikoliv celá záda. Kvůli tomu si je tak třeba s umístěním na nabíječku vždy trochu pohrát. Nic víc však nelze ve výsledku produktu vytknout, jelikož plní přesně to, co od něj člověk čeká – tedy zajišťuje magnetické přichycení příslušenství. Velmi mile mě pak překvapilo to, že se mi po přilepení nálepky na kryt objevila na iPhonu při MagSafe nabíjení ikonická MagSafe nabíjecí animace. Jen samozřejmě počítejte s tím, že ta se objeví pouze u produktů, které mají MagSafe “v základu”. Budete-li tedy lepit třeba na starší iPhony bez MagSafe, nabíjení bude zahájeno bez této animace.

Resumé

Přestože se ve své podstatě jedná o primitivní příslušenství, musím říci, že na mě udělalo dojem. Sám mám totiž magnetické držáky dlouhodobě v oblibě a dosud jsem musel absenci magnetu v krytech řešit trochu barbarsky vkládáním magnetických plíšků mezi ně a tělo iPhonu, popřípadě z iPhonů s podporou MagSafe sundávat non-MagSafe kryty, což taky není vyloženě příjemná záležitost. Možnost vylepšení nemagnetického krytu designově povedenou magnetickou nálepkou, která navíc na rozdíl od plíšků pod krytem neruší Qi nabíjení, je dle mého prostě super. Potřebujete-li tedy přidat vašemu iPhonu, krytu pro něj či ve výsledku i jiným zařízením s podporou bezdrátového nabíjení, tento kousek je přesně pro vás.

