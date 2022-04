Recenze Epico 3in1 Magnetic Wireless Charging Stand: Univerzální MagSafe parťák (nejen) na váš stůl

Pokud patříte mezi příznivce bezdrátového nabíjení, trojitých nabíječek a zároveň produktů s podporou magnetického přichycení MagSafe z iPhonů 12 (Pro) a 13 (Pro), následující řádky by vás mohly zaujmout. Do redakce nám totiž dorazila trojitá bezdrátová nabíječka Epico 3in1 Magnetic Charging Stand, která tři výše uvedené vlastnosti splňuje na výbornou. A jelikož mi dělá již pár týdnů společnost, je nejvyšší čas na její recenzi. Jaká tedy tato nabíječka zanechala na člověka, který denně nabíjí iPhone, Apple Watch a mnohdy i AirPods, dojem?

Technické specifikace

Jak již název napovídá, do redakce nám dorazila trojitá nabíječka schopná nabíjet zároveň bezdrátově smartphone, AirPods a Apple Watch, přičemž skrze USB-A port pak lze k nabíječce ještě kabelově připojit další zařízení. Zatímco Apple Watch a AirPods jsou nabíjeny maximálním výkonem 3W, smartphony je přes kulatou plochu na kovovém rameni nabíječka schopna nabít až 15W. Je tu však jeden háček. Přestože je tato nabíjecí ploška opatřená magnety, díky čemuž tak k ní lze připnout pomocí MagSafe konektoru iPhony 12 (Pro) a 13 (Pro), jelikož není nabíječka certifikovaná Applem, dokáže iPhony nabíjen jen maximálně 7,5W namísto 15W, které umožňují certifikované MagSafe nabíječky. 15W je tak dostupných jen pro androidí telefony, které lze k nabíječce připnout pomocí speciální magnetické samolepky, na kterou se podíváme v jedné z dalších recenzí. Při koupi je tak s touto skutečností třeba počítat.

Nabíječka je tvořená z ramena z nerezové oceli, které je ukotveno v podélné podestě a které drží výše zmíněnou nabíjecí kruhovou plochu pro nabíjení smartphonu spolu s magnetickým pukem pro Apple Watch. V podestě je pak umístěna cívka pro nabíjení AIrPods. Zajímají-li vás barvy, nabíječka je k dispozici v bílé a černé barevné variantě. Krom dvou barevných variant je pak pozitivem i napájecí adaptér v balení, který není u bezdrátových nabíječek v žádném případě standardem. K jeho propojení s nabíječkou slouží taktéž přibalený USB-C kabel.

Běžná cena nabíječky Epico 3in1 Magnetic Wireless Charging Stand je 1499 Kč. Díky slevovému kódu na konci tohoto článku ji však může několik z vás získat výrazně levněji.

Zpracování a design

Přiznám se, že vzhledem k ceně jsem byl právě na zpracování a “živý design” poměrně zvědavý. Typově podobné, neřkuli stejné nabíječky jsou totiž zpravidla o poznání dražší, což může být pro mnohé uživatele hlavním důvodem k jejich nepořízení a to i přesto, že by za své peníze dostali skutečně kvalitní kousek. Ten však dostanou zcela upřímně řečeno i v tomto případě. Nabíječka jakožto celek působí na pohled i omak velmi kvalitním dojmem – byť se jedná “jen” o plast v kombinaci s kovovým ramenem – a i při sebebližším prohlédnutí byste marně hledali cokoliv, co by bylo jakkoliv “odfláknuté” či snad jen nedávalo tak úplně smysl. Vše hezky lícuje, bezproblémově doléhá a zkrátka je takové, jak byste si u produktu, který si chcete dát třeba na svůj pracovní stůl, představovali.

Co se týče hodnocení designu, to je vždy velmi subjektivní záležitostí a každý z vás si tak musí ve výsledku sám odpovědět na otázku, zda se mu nabíječka líbí či nikoliv. Mně osobně se líbí moc, jelikož je zpracována v minimalistickém duchu, díky čemuž se skvěle hodí do moderních interiérů. Většinu času jsem jí testoval na pracovním stole, na kterém udělá kromě spousty práce i spoustu parády, ale dokážu si představit, že bych měl tento kousek třeba i na nočním stolku pro nabíjení mé elektroniky. Jasně, někdo může namítnout, že místo plastu mohl výrobce použít třeba sklo, díky kterému by vypadala nabíječka hodnotněji, avšak jedním dechem je třeba dodat, že bychom se v takovém případě dostali na zcela jinou koncovou cenu. Nasazení plastu je tedy dle mého volbou rozumu, který se designově nikterak negativně neprojevila.

Testování

A jaká je nabíječka Epico 3in1 Magnetic Wireless Charging Stand v běžném životě? Po několika týdnech na pracovním stole, kdy jsem ji pro potřeba recenze využíval denně a to jak částečně, tak i plně vytíženou musím říci, že velmi dobrá. Jak AirPods, tak Apple Watch i iPhony totiž nabíjí skutečně spolehlivě a hlavně poměrně rychle, respektive garantovanými hodnotami. V případě iPhonu 13 Pro Max se tak člověk dostal zhruba na tři hodinky nabíjení, u zbylých produktů se pak bavíme zhruba o polovičním čase, což není taktéž vůbec špatné. Pozitivem je pak to, že ani při plném zatížení se nabíječka, respektive její tělo, téměř nezahřívá a co je pro mne osobně ještě důležitější, absolutně nepíská – a to ani její napájecí adaptér. Stěžovat si nelze ani na start nabíjení, jelikož všechny tři plošky dokáží odstartovat nabíjení prakticky okamžitě po přiložení, byť je samozřejmě třeba zařízení přiložit pro účely nabíjení co nejpřesněji – zejména tedy AirPods.

Co se týče MagSafe přichycení iPhonu, magnety v magnetické plošce sice dokáží telefon přichytit tak, aby nehrozil jeho pád, na druhou stranu ale není v případě nutnosti magnetické spojení relativně snadno například tlakem dolů či do strany zrušit, tím telefon odpoutat a následně jej začít standardně používat. Je tu však jedno drobné ale. Kvůli tomu, že má nabíječka vyrobenou spodní stranu z plastu, je velmi lehká, kvůli čemuž má třeba právě při magnetickém rozpojování tendenci mírně ujíždět do stran. Výrobce u ní sice použil protiskluzové nožky, ty však nechtěnému pohybu zpravidla zabránit nedokáží, kvůli čemuž tak musíte počítat s tím, že si čas od času budete muset polohu nabíječky upravit. Jasně, nejedná se o nic složitého, ale upřímně řečeno, když na ní člověk umístí telefon několikrát denně (osobně jsem jí totiž využíval nejen jako nabíječku, ale i jako klasický držák na telefon), je to trochu otrava.

Kromě trochu nešťastné hmotnosti vnímám jako mírné negativum i LED diodu na přední straně nabíječky, která indikuje nabíjení. Na tom by nebylo ve výsledku nic špatného, kdyby ovšem nefungovala tak nějak zvláštně. Jednak svítí nepřetržitě (tedy i v případě, že na nabíječce není nic připojené) a jednak “reaguje” jen na nabíjení AirPods, jejichž plné nabití signalizuje změnou oranžové barvy na zelenou. Když však na nabíječku připojíte Apple Watch či iPhone, dioda ani nehlesne a stále se tváří, jako kdyby nabíječka nenabíjela, což mi přijde trochu zvláštní. Když však člověk její funkčnost pochopí, nemá s ní ve výsledku problém.

Resumé

Jak tedy Epico 3in1 Magnetic Wireless Charging Stand závěrem zhodnotit? Osobně mě nabíječka velmi mile překvapila a to nejen svým designem a kvalitním zpracováním, ale i funkčností. Z pracovního stolu jsem jí od jejího vybalení pro účely recenze doposud nesundal a velmi pravděpodobně už ani nesundám. S občasným posunutím kvůli nízké hmotnosti a neustále svítící diodou totiž dokážu bez problému žít – tím spíš, když vše ostatní zvládá nabíječka na jedničku a to i včetně MagSafe nabíjecí animace. Hledáte-li tedy minimalistický kousek schopný nabíjet bezdrátově hned tři zařízení současně, myslím si, že Epico 3in1 Magnetic Wireless Charging Stand může být jedním z hlavních adeptů ke koupi. Ostatně, za cenu, za kterou se prodává, budete podobné kousky hledat velmi těžko.

Slevový kód

