Belkin do konce roku odhalí revoluční bezdrátové nabíjení fungující kdekoliv v prostoru

Bezdrátové nabíjení je u jablečných telefonů k dispozici od iPhonů 8, potažmo X. Jedná se o zajímavý způsob pro nabíjení, každopádně se nehodí v úplně všech situacích, a to především kvůli velkým ztrátám a z toho plynoucího slabého nabíjecího výkonu. Bezdrátové nabíjení tak využijete například na kancelářském stole pro nabíjení při práci, popřípadě na nočním stolku pro nabíjení přes noc. A když se navíc zamyslíte, tak zjistíte, že ono bezdrátové nabíjení je bezdrátové tak napůl. Sice nemusíte připojit k iPhonu kabel, ten je však stále nutné připojit k samotné bezdrátové nabíječce.

Aby bylo bezdrátové nabíjení plně bezdrátové, muselo by fungovat v prostoru, kde by stačilo zařízení kamkoliv položit, anebo ho jen držet v ruce, a docházelo by samovolnému k nabíjení. Nyní si nejspíše říkáte, že se jedná o vzdálenou budoucnost, které se dost možná ani nedožijete. Co když vám ale řeknu, že tato forma bezdrátového nabíjení v prostoru by měla přijít ještě letos? Zdá se to jako sci-fi a prakticky nemožné, výrobce příslušenství Belkin se však zavázal k tomu, že do konce letošního roku připraví pro své zákazníky první dva produkty, které budou schopné bezdrátové nabíjení vzduchem (OTA – Over The Air) poskytovat. Na takovém způsobu bezdrátového nabíjení pracuje mimo jiné například také Xiaomi, Motorola či dokonce Disney. Podle posledních informací to však vypadá, že nejblíže k hromadné produkci bude právě Belkin.

Wi-Charge na CES 2022:

Podle portálu TechCrunch se o produkci produktů schopných OTA bezdrátového nabíjení postará izraelský start-up Wi-Charge, který měl se světoznámým výrobcem příslušenství Belkin o tomto podepsat dohodu. Brian Van Harlingen, technický ředitel společnosti Belkin, k tomuto uvádí následující: „V souladu s naším závazkem poskytovat zákazníkům nejlepší požitek z nabíjení se těšíme na odhalení plného potenciálu bezdrátové technologie nabíjení od Wi-Charge. Od drátového nabíjení jsme se dostali k bezdrátovému nabíjení a nyní se budeme podílet na vývoji vzduchového bezdrátového nabíjení, čímž vývoj urychlíme.“ Zakladatel Wi-Charge a hlavní obchodní ředitel této společnosti, Ori Mor, pak zase uvedl, že aktuálně nemůže prozradit, jaké produkty ve spolupráci se značkou Belkin chystají. Má se ale jednat o velmi zajímavé produkty důležité pro budoucnost bezdrátového nabíjení. „Myslím, že je ten správný čas. Všichni čekají na opravdové bezdrátové nabíjení. Do konce roku uvidíte dva nové produkty s touto technologií,“ uvedl Mor.

Technologie pro vzduchové bezdrátové nabíjení od Wi-Charge je opravdu jedinečná. Nedochází totiž při jejím využití k tomu, že by se celá místnost „zamořila“ bezdrátovou energií. Namísto toho využívá technologie od Wi-Charge infračervené paprsky, které jsou vyzařovány z vysílače do přijímače, tedy do zařízení. Je důležité zmínit, že díky infračerveným paprskům dochází k bezztrátovému a 100% přenosu energie. Ori Mor navíc uvádí, že technologie, která by zamořila místnost bezdrátovou energií, by rozhodně nebyla schválena regulačními orgány a nadšení by z toho nebyli ani samotní uživatelé, kteří by si „v místnosti mohli připadat jako v mikrovlnce“. Společnost Wi-Charge dále uvádí, že budeme OTA bezdrátovým nabíjením schopni nabíjet všemožné produkty, nikoliv pouze chytré telefony. Jednat se tak může jednat třeba o kartáček na zuby, digitální displeje, chytré zámky ve dveřích, magnetické bezpečnostní systémy apod. Bezdrátová energie přenášená vzduchem může být přenesena jednoduše kamkoliv, bez nutnosti přivedení kabelu. Co na takovou technologii říkáte?