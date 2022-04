Nenechte se napálit: Internetem kolují fotky nové nabíječky od Applu, jsou falešné

Jestli se v posledních týdnech o něčem poměrně intenzivně spekuluje, pak je to nová nabíječka z dílny Applu. Řeč je konkrétně o 32W USB-C adaptéru, který Apple omylem odhalil skrze jeden ze svých podpůrných dokumentů zveřejněných na oficiálním webu. Ten sice záhy stáhl, i malá chvilka vyvěšení však způsobila mezi jablíčkáři solidní poprask. A to dokonce takový, že se někteří výrobci pustili přesto, že ji svět ještě oficiálně neviděl, do její výroby.

Fotogalerie fake krabicky adapter 4 fake krabicky adapter 3 fake krabicky adapter 2 fake krabicky adapter 1 Vstoupit do galerie

Výrobci příslušenství jsou však také jen lidé a čas od času chybují, což dokazují i fotky, které začaly kolovat před pár hodinami po internetu coby zaručené fotografie balení nových nabíječek od Applu. Na podobném úniku by nebylo ve výsledku nic až tak zvláštního, kdyby ovšem výrobce, který se pro vytvoření padělku rozhodl, ještě před tiskem krabiček zkontroloval zadaný text. Možná by si totiž všiml, že místo Lightning kabel nechává na krabičky tisknout slovo “Lighning”. Právě díky němu tak lze pravost fotografií velmi jednoduše vyvrátit. U Applu by se totiž podobný překlep zcela určitě nestal. Pokud k vám tedy fotky taktéž dorazí coby zaručené snímky balení nové nabíječky odhalující její design, zachovejte chladnou hlavu. Ačkoliv se designově skutečně může jednat o to, co nám Apple v budoucnu představí, nyní se zaručeně díváte na fake.