Rozdíl mezi iPhony 14 a 14 Pro bude největší za poslední roky

Zatímco v předešlých letech to spíš vypadalo na to, že se Apple snaží rozdíly mezi základními iPhony a řadou Pro mazat, letošek má být v tomto směru naprostým opakem. Vyplývá to alespoň z tvrzení čím dál tím většího množství zdrojů, ke kterým se nyní přidal i přední techologický reportér agentury Bloomberg Mark Gurman.

Podle informací Gurmana je Apple v letošním roce rozhodnut ponechat u základnách iPhonů jen čipy A15 Bionic z loňského roku, zatímco do řady Pro nasadí zbrusu nové A16 Bionic s vyšším výkonem. Krom toho se pak budou vyšší verze od nižších lišit taktéž průstřely v displeji namísto výřezu či širokoúhlým fotoaparátem, přičemž plánovaný 48MPx senzor má dle dostupných informací dostat opět jen řada Pro. Poměrně zajímavé je nicméně to, že za rozdíly mezi jednotlivými řadami nemá být jen snaha je od sebe co nejvíce odlišit, ale taktéž problémy s dostupností některých komponentů. Například právě nasazení dvou rozdílných čipů má být podle Gurmanových zdrojů přímou reakcí na čipovou krizi, ve které nyní svět je a zřejmě ještě nějakou chvíli bude.

Ačkoliv nás od představení novinek dělí ještě poměrně dost času, vzhledem ke spoustě uniklých informací o nich již nyní víme tolik, že jsme s trochou nadsázky schopni sestavit jejich poměrně slušný profil. Bohužel se však dá říci, že o žádné terno se nejedná. Novinky se totiž oproti loňským iPhonům 13 (Pro) přespříliš lišit nebudou, kvůli čemuž se tak dá očekávat, že budou cílit hlavně na majitele starších zařízení, potažmo opravdové fanoušky.