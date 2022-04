iPhony 14 (Pro) se dočkají výrazného vylepšení předního fotoaparátu

Apple proslulý tím, že u svých iPhonů každoročně vylepšuje jejich fotoaparáty a ani letošek nebude v tomto směru výjimkou. Kromě zadního fotomodulu má navíc dle zdrojů velmi přesného analytika Ming-Chi Kua v plánu velmi slušně vylepšit i fotoaparáty přední a to jak u levnějších “čtrnáctek”, tak i u řady Pro.

Ačkoliv je kvalita předních fotoaparátů současných iPhonů na velmi slušné úrovni, prostor pro zlepšení je tu stále značný. Apple jej však letos dle slov Kua výrazně zmenší, jelikož nynější přední fotomoduly se světelností f/2,2 vymění za moduly se světelností f/1,9, které zajistí kvalitnější fotky se spoustou detailů i za horších světelných podmínek. Krom toho má mít kalifornský gigant v plánu i nasazení lepšího autofokusu, díky kterému tak bude snadnější fotit rychlé selfie fotky, potažmo lépe při využívání předního fotoaparátu volat například přes FaceTime. Právě ten má být ostatně hlavním důvodem toho, proč má Apple v plánu přední fotoaparát vylepšit. Hovory přes FaceTime se totiž staly i díky pandemii koronaviru velmi oblíbená a jejich kvalita je proto třeba co nejvyšší.

Přestože Kuo žádné další detaily o novinkách neodhalil, z dřívějších zpráv víme například to, že se jejich zadní fotomoduly opět zvětší a to zejména kvůli použití větších čipů, které telefonům dodají 48MPx rozlišení. Dalším pozitivem je pak navýšení výdrže baterie, nasazení výkonnějšího čipsetu, zúžení rámečků kolem displeje či odstranění výřezu, který bude nahrazen dvojicí průstřelů. Co se pak týče termínu představení, svět počítá jako již tradičně s podzimem, konkrétně pak měsícem září. Zda se tato očekávání naplní či nikoliv nicméně ukáže až čas. Už nyní se totiž začínají ozývat hlasy zpochybňující jejich realizovatelnost kvůli rozpuku pandemie koronaviru v Číně, která se o výrobu iPhonů stará.