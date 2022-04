EU se zřejmě chystá donutit Apple daleko víc otevřít iOS uživatelským úpravám

Zatímco některé vize Evropské unie na poli technologií lze označit přinejmenším za kontroverzní, jiné se zdají být poměrně rozumné a to i v očích fanoušků Applu. Omezení jeho systémů v čele s iOS jsou totiž mnohdy skutečně nepříjemné a kdyby se tedy podařilo EU přimět Apple k tomu, aby mírně povolil pomyslné otěže, znamenalo by to pro jablíčkáře příjemnější využívání Apple produktů. A přesně to má za cíl Evropská unie i nyní.

Portálu MacRumors se podařil získat návrh zákona Evropské unie o digitálních trzích, ze kterého vyplývá, že bychom se v případě jeho přijmutí dočkali poměrně výrazného otevření iOS a dalších systémů (nejen) Applu řešením třetích stran. V návrhu zákona se totiž píše například to, že výrobci elektroniky nesmí nutit vývojáře k využívání jejich prohlížečových řešení, což nyní Apple tak trochu dělá skrze WebKit, na kterém musí všechny prohlížeče na iOS a iPadOS běžet. Díky tomu bychom se tak mohli na iPhonu dočkat například plnohodnotného Chromu běžícího na Chromiu, jako je tomu na desktopech. To však není ani zdaleka vše. V zákonu se totiž opět opakuje vize sjednocení komunikátorů, díky čemuž by tak mělo jít napsat například z Messengeru na Signal, WhatsApp či iMessage a naopak. Totéž by pak mělo fungovat i u FaceTime, na který (a ze kterého) by se mělo jít dovolat “ven” – tedy třeba do Messengeru a tak podobně.

Změnám by neměla uniknout ani Siri, respektive pak spíš způsob, jakým Apple vnímá umělé asistenty. EU by jej totiž ráda přiměla k tomu, aby umožnil uživatelům nastavit si vlastní výchozí umělou asistentku a tu plnohodnotně používat, což by ve výsledku znamenalo, že byste mohli místo Siri na iPhonu používat třeba Alexu či Google Asistenta. Na druhou stranu Siri by mohla být teoreticky taktéž dostupná na Androidech, což by pro ní mohlo být svým způsobem prospěšné – tedy pokud by na ní Apple nerezignoval, ale naopak se rozhodl tuto možnost využít ve svůj prospěch a vytvořit ji tak, aby dávala větší smysl.

Jelikož se zatím jedná jen o návrh zákona, který navíc nebyl ani oficiálně oznámen, ale jen unikl, je třeba brát vše v něm zatím jen jako určité vize evropských úředníků. K jeho prosazení tedy vede ještě dlouhá cesta s tím, že v platnost by mohl s trochou štěstí projít někdy v říjnu, byť možná se spoustou úprav. Bude proto velmi zajímavé sledovat, jak se celá tato situace vyvrbí a jaký bude mít dlouhodobý dopad na Apple.