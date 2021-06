Už žádné fyzické občanky či řidičáky. Evropská unie chce zavést digitální peněženky

Pokud chcete v dnešní době kamkoliv jít, anebo popřípadě jet, tak s sebou všude musíte tahat peněženku s doklady. Kromě občanského průkazu se při případné policejní kontrole musíte prokázat také řidičským průkazem. Dobrou zprávou na druhou stranu je, že platební karty, společně s těmi věrnostními, už naštěstí můžeme nechat doma. Co si však budeme nalhávat, když si jen někam potřebujete odskočit, tak je svým způsobem otravné brát si cokoliv navíc. Jenže my prostě musíme. Podle posledních dostupných informací to ale vypadá, že by již brzy mohlo dojít ke zrušení tohoto zvyku a povinnosti – Evropská unie totiž pracuje na digitalizaci.

Abychom byli konkrétnější, tak by Evropská unie měla pracovat na jakési formě digitální peněženky, do které bychom si mohli nahrát hned několik různých druhů osobních dokladů. V současné situaci si do našeho jablečného telefonu můžeme nahrát platební a věrnostní karty, v jiných zemích pak ještě různé lístky a letenky. V rámci digitální peněženky od Evropské unie bychom mohli skladovat například řidičský průkaz a zároveň bychom ji mohli využít k získání přístupu k různým službám, a to jak k těm soukromým, tak veřejným. Ke všem těmto dokumentům bychom se mohli dostat prostřednictvím jednoduchého online ID. Mělo by se jednat o jediné a jednotné řešení, které by měly využívat veškeré státy Evropské unie. Magazín Engadget k tomuto tématu uvádí následující: „Uživatelé údajně budou schopni aplikaci otevřít pomocí otisků prstů či skenu sítnice, úplné podrobnosti však aktuálně ještě nejsou úplně jasné.“

Digitální peněženka samozřejmě nebude povinná, což zajisté ocení především starší lidé. Těm mladým a moderním jedincům však dokáže zajisté perfektně zjednodušit každodenní život a poskytnout větší digitální bezpečnost a flexibilitu. V zájmu ochrany osobních údajů samozřejmě Evropská unie zabrání různým společnostem ve shromažďování osobních dat pro potřeby marketingu, reklamy a dalších komerčních záležitostí. Kromě toho, že bychom mohli třeba řidičský průkaz nosit uložený v mobilním telefonu, tak bychom si například mohli na dálku pronajmout auto. Společnost pronajímací vozidla by o nás díky online ID zjistila veškeré potřebné údaje a pak už by nám pouze vytvořila digitální klíč, pomocí kterého bychom se do vozidla dostali a nemuseli tak čekat ve frontě a vůbec s někým komunikovat. Tento nový systém by měl být údajně zaveden již během příštího roku. Podoba digitální peněženky stále není jistá a není možné říci, zdali bude ve formě aplikace, anebo třeba nějakého portálu (první možnost je zajisté lepší). Co si o této formě digitalizace myslíte vy? Kdyby to bylo možné, využívali byste digitální peněženku?