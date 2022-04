Recenze koloběžky KAABO Mantis 10 ECO: Téměř dokonalá jízda

Dnes už nejsou elektrické koloběžky žádnou raritou. Pokud si budete chtít tento stroj zakoupit, zjistíte, že trh je již značně přesycen. Pokud ale budete chtít „něco lepšího“, je na místě podívat se na značku KAABO. Ta totiž nabízí prémiové koloběžky s dobrými jízdními vlastnostmi a skvělým dojezdem. Do rukou se mi dostal model Mantis 10 ECO 800, který právě na takové aspekty láká.

Mohlo by vás zajímat Recenze elektrické koloběžky Kaabo Skywalker 10H: Jiná úroveň jízdy Recenze Jan Vajdák 31. 7. 2021

Obsah balení

Než se pustíme do samotného hodnocení stroje, mrkněme na obsah balení. Koloběžka vám dorazí složená v poměrně velké a opravdu těžké kartónové krabici, ze které toho moc nevyčtete. Už jsem testoval několik koloběžek a zde musím říct, že vnitřek krabice je bezvadný. Naleznete totiž zde pouhé čtyři kusy polystyrenu, které ale dokážou stroj bezpečně ochránit. U konkurenčních značek máte kusů polystyrenu i dvojnásobek, přičemž se mi občas stalo, že jsem zkrátka nevěděl, kam patří a zahodil ho. Za toto lze tedy KAABO pouze pochválit. V balení pak kromě koloběžky naleznete také adaptér, manuál, šroubky a sadu imbusů.

Technické specifikace

Fotogalerie kaabo mantis 10 eco (2) kaabo mantis 10 eco (5) kaabo mantis 10 eco (7) kaabo mantis 10 eco (8) +5 fotek kaabo mantis 10 eco (15) kaabo mantis 10 eco (22) kaabo mantis 10 eco (31) kaabo mantis 10 eco (32) Vstoupit do galerie

První se pojďme podívat na nejzákladnější technické specifikace. Jedná se o elektrickou koloběžku, jež má složená rozměry 1267 x 560 x 480 mm. Rozložená pak 1267 x 560 x 1230 mm. Její hmotnost je 24,3 kg. To není zrovna málo, ovšem baterie o kapacitě 18,2 Ah zajišťující při ECO módu dojezd až 70 kilometrů je hodně těžká. Doba nabíjení je až 9 hodin. Podle výrobce ale obvykle trvá 4 až 6 hodin. Maximální rychlost je po odblokování 50 km/h. Jinak je uzamknutá na 25 km/h. Koloběžka zvládne zátěž až 120 kilogramů. Kola mají průměr 10“ a šířku 3“, čili bezpečná jízda je zaručena. KAABO Mantis 10 eco disponuje dvěma brzdami, a sice kotoučovou s EABS. Přední i zadní kolo je odpružené a jízda je tak naprosto pohodlná. Výkon motoru je 800W.

Koloběžka se může chlubit dvojicí zadních LED světel, dvojicí předních LED světel a bočními LED světly. Abyste správně rozuměli, tato koloběžka nemá světlomet, což je záležitost, kterou jsem do nynějška nestrávil. Výrobce na svém webu upozorňuje, že „pro plnohodnotný noční provoz doporučují přikoupit přídavné cyklo světlo.“ Každá koloběžka, kterou jsem kdy testoval, světlomet měla. A žádný z nich nebyl špatný. A to se bavíme o strojích, které stály oproti tomuto modelu třetinu. Možná si řeknete, že kdo si koupí koloběžku za 30 tisíc, koupí si za další pětistovku světlo. V mých očích ale tato argumentace neobstojí a jedná se o naprosté faux-pas . Jelikož jsem ale teď byl trošku přísný, rovnou dodám, že vše ostatní na této koloběžce je skvělé.

První jízda a design

Fotogalerie kaabo mantis 10 eco (3) kaabo mantis 10 eco (9) kaabo mantis 10 eco (10) kaabo mantis 10 eco (11) +8 fotek kaabo mantis 10 eco (13) kaabo mantis 10 eco (16) kaabo mantis 10 eco (17) kaabo mantis 10 eco (18) kaabo mantis 10 eco (28) kaabo mantis 10 eco (29) kaabo mantis 10 eco (30) Vstoupit do galerie

Pojďme se tedy na samotnou koloběžku podívat. Před první jízdou je třeba namontovat čtveřici šroubků do řídítek a pořádně je upevnit. Rovněž doporučuji nastavit si i tachometr s akcelerační páčkou. Před první jízdou byla totiž v takové poloze, že když jsem přidával plyn, ruka se mi zasekla pod brzdou, což nebylo zrovna příjemné a ani bezpečné. Na každý pád koloběžka je za pár minut připravena k provozu. Podíváme-li se na řídítka, z každé strany vidíme brzdy, které jsou opravdu spolehlivé. Dále zde je zvonek, akcelerometr, tlačítko na zapnutí světel a displej. Na něm vyčtete údaje o stavu baterie, aktuální rychlosti nebo budete volit rychlostní režimy. Koloběžku pak složíte díky kloubu na dva závity umístěném níže. Vždy pořádně zkontrolujte, že jsou oba dobře utaženy. Co se desky týče, je skvělá. Robustní, široká a s protiskluzovým vzorem. Na samotné koloběžce ale nejvíce cením kola a odpružení. Kola jsou široká a jízda je opravdu bezpečná. Navíc jsou kryty blatníkem. Odpružení je pak určitě lepší, než byste čekali. Na bocích desky jsou pak umístěná již zmíněná LED světla. U koloběžky je trošku škoda, že zde není úchyt na řídítka, když ji složíte. Poté je pak možné koloběžku vzít jako „tašku“. Ovšem je třeba uznat, že 24 kg holt nevezme do ruky každý.

Vlastní používání

Fotogalerie kaabo mantis 10 eco (1) kaabo mantis 10 eco (4) kaabo mantis 10 eco (14) kaabo mantis 10 eco (20) +3 fotky kaabo mantis 10 eco (23) kaabo mantis 10 eco (24) Vstoupit do galerie

Když si budete pořizovat obdobné zařízení, jako první vás bude pochopitelně zajímat samotná jízda. Za sebe mohu říct, že co se jízdních vlastností týče, lepší koloběžku jsem dosud netestoval a pokusím se vysvětlit proč. KAABO Mantis 10 má opravdu širokou desku. Na levnějších koloběžkách bývá o dost užší. Často jste tedy nuceni na ní stát z boku, což nemusí být pro někoho úplně pohodlné. Na tuto koloběžku si zkrátka stoupnete čelem k řídítkám a jízda je naprosto bezpečná a příjemná. Druhým faktorem je naprosto senzační odpružení. Pokud jste někdy jeli na nějaké základní koloběžce, jistě jste si všimli, že cítíte sebemenší nerovnost. U „Mantis desítky“ si s ničím takovým nemusíte lámat hlavu. Přejedete kanál, díru na silnici a v podstatě si toho ani nevšimnete. Nebál bych si koloběžku vzít ani na polní cestu, byť teda musím dodat, že jsem nic takového netestoval. Díky odpružení je koloběžka samozřejmě také odolnější vůči ledajakým defektům, což je u nižších modelů častá komplikace, pokud nejezdíte ryze po cyklostezkách. Dalším benefitem jsou rozhodně kola. Jsou dost široká a během jízdy mi dodávala pocit bezpečí. Pochvalu zaslouží také brzdy, přičemž je úplně jedno, kterou budete používat. Obě fungují velmi spolehlivě. Jako vždy si ale nemohu odpustit apel na bezpečnou jízdu. Ačkoli koloběžka svou kvalitou a rychlostí svádí k divoké jízdě, mějte se na pozoru. I v malé rychlosti se při menší nepozornosti může přihodit kdejaké neštěstí. Pochválit lze pak také celkové zpracování. Po utažení nic nevrže, není zde žádná vůle a vše je pevné a perfektní.

Otázkou je dojezd. Výrobce garantuje dojezd až 70 kilometrů v ECO režimu. Do jisté míry jde o údaj trošku zavádějící, neboť na dojezd má vliv hned několik faktorů. Předně jde o režim a musím říct, že ECO je naprosto dostačující. S jezdcem o hmotnosti 77 kilogramů koloběžka zvládla 48 kilometrů. Přičemž v žádném případě nebyla šetřena a několikrát byla nucena překonat i stoupání. Pokud na koloběžku stoupne o 10 kilogramů lehčí slečna a bude jezdit po cyklostezkách, v 70 kilometrů věřím. Abych ale jen nechválil, znovu musím připomenout absenci světlometu, který jsem neměl, a před stmíváním jsem raději rychle ujížděl k domovu. Někomu nemusí být po chuti také vysoká hmotnost, ovšem bytelná konstrukce a velká baterie něco váží.

Resumé

KAABO Mantis 10 ECO 800 je opravdu velmi povedený stroj a s dobrým světlometem zřídka narazíte na cestách na lepší a pohodlnější koloběžku. Skvělá jízda, skvělý dojezd, skvělé pohodlí. Hledáte-li lepší koloběžku s více než dobrým dojezdem, máte favorita při rozhodování. Její cena je 32 990.

Elektrickou koloběžku Kaabo Mantis 10 Eco zakoupíte zde