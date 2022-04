Většina Maců s M1 má až o polovinu pomalejší Thunderbolt porty

Když se řekne USB, většina z nás si představí klasický, velký konektor, který se vyznačuje především tím, že se vám jej podaří správně zasunout až na třetí pokus. V poslední době už se však pojem USB tak nějak transformuje spíše do konektoru USB-C, který je oboustranný a nabízí vyšší rychlosti přenosu. Pokud se však o problematiku USB zajímáte, tak víte, že se nejedná pouze o typ konektorů, ale také o standardy, které určují maximální rychlosti. Pravdou ale je, že v označeních standardů USB je opravdu neskutečný chaos a většina uživatelů se v nich vyzná jen opravdu stěží – a upřímně se není čemu divit.

Typ (tvar) konektoru USB-C využívají mimo jiné i konektory Thunderbolt, které se nachází například na novějších jablečných počítačích s čipy M1. V posledních dnech se však na internetu od profesionálních uživatelů začínají objevovat různé stížnosti, ve kterých poukazují na to, že konektory Thunderbolt na nových Apple počítačích nedosahují maximálních očekávaných rychlostí Thunderboltu 4. Konkrétně se ukázalo, že tyto konektory nepodporují USB 3.1 Gen 2, takže rychlosti nedosahují 10 Gb/s, což je veliké zklamání. Přenosové rychlosti skrze Thunderbolt konektory na Macích s M1 jsou tak pomalejší, než by měly být. Aby tyto informace byly podloženy důkazy, tak se Howard Oakley ze společnosti Electic Light rozhodl podrobit testům přenosových rychlostí dva jablečné počítače, a to přesně Mac Studio (připojený k Studio Display) s M1 Max, 32 GB pamětí 2 TB SSD a 16″ MacBook Pro (2021) s M1 Pro, 32 GB pamětí a 2 TB SSD.

Prvně se Oakley ujistil, že jsou kabely, které využívá, stoprocentně kompatibilní a schopné maximálního přenosu dat o rychlosti 10 Gb/s, což odpovídá rychlosti SuperSpeed+ z USB 3.1 Gen 2. Provedl tedy test rychlosti na různých starších počítačích s procesory Intel. Následně rychlosti přímo změřil s využitím aplikace Stibium, která zapsala celkově 160 různých souborů o velikosti od 2 MB do 2 GB na SSD připojené skrze Thunderbolt. Jakmile Oakley testy dokončil, tak se rozhodl stejné testy provést na Macích s M1 a následně je porovnat s výsledky z jablečných počítačů s procesory Intel. Ukázalo se, že stížnosti profesionálních uživatelů jsou doopravdy namístě, jelikož naměřené rychlosti u novějších Maců s čipy M1 byly oproti počítačům s procesory Intel opravdu nižší, v určitých případech opravdu výrazně.

Informací, které se díky zmíněným testům podařilo Howardovi získat, je hned několik. Nejdůležitější je, že ta nejvýkonnější SSD NVMe úložiště, u kterých se očekává rychlost přenosu dat okolo 10 Gb/s, reálně dosahují zhruba poloviční rychlosti. Konkrétně Oakley naměřil zhruba 500 MB/s, namísto zvyklých 900 MB/s, což prakticky dvakrát zvyšuje čas pro čtení a zápis dat. Dále je důležité zmínit, že podporu USB 3.1 Gen 2 nemají téměř žádné jablečné počítače od listopadu 2020, teoreticky kromě předních konektorů Macu Studio. Zároveň Howardovi není jasné, z jakého důvodu je taková ztráta výkonu způsobena. Uvádí, že pokud se jedná o chybu firmwaru, tak měla jeho oprava přijít již před více než rokem, a pokud se jedná o chybu v čipech M1, rozhodně na to měl Apple určitým způsobem upozornit a přijmout zodpovědnost. Apple má tedy v tomto případě rozhodně co vysvětlovat. Portál 9to5Mac se ohledně tohoto problému rozhodl kontaktovat přímo jablečnou společnost, a pokud se objeví nějaké dodatečné informace, dáme vám o tom rozhodně vědět.