Ponořte se do světa gravírování s Aufero Laser 2: Perfektní volba pro začátečníky i pokročilé

Komerční sdělení: Pokud byste se chtěli ponořit do světa gravírování, pak byste rozhodně neměli přehlédnout parádní a oblíbenou gravírovačku Aufero Laser 2, která se těší nemalé popularitě napříč celou komunitou. Tento model od renomovaného výrobce Ortur primárně cílí na naprosté začátečníky, ale rozhodně přijde vhod i pokročilejším. Právě proto staví na několika pevných základech. Klíčová je u něj jednoduchost, přesnost a efektivita. Samozřejmě důležitá je také i cena produktu, díky které je gravírování dostupné prakticky pro každého.

Aufero Laser 2: Jednoduchá a efektivní gravírovačka

Jak už jsme zmínili výše, Ortur s Aufero Laser 2 cílí především na začátečníky. Právě proto lze gravírovačku již velice snadno a rychle poskládat a prakticky okamžitě se pustit do jakéhokoliv zdobení. Pro samotné gravírování se pochopitelně používá výkonný laser. Ten dokáže spolehlivě gravírovat do dřeva, bambusu, lepenky, plastu, kůže, PCB, hliníku, barev a řady dalších materiálů. U toho to ale ještě nekončí. Sílu laseru lze totiž využít ještě trošku jinak, a to konkrétně pro potřeby řezání. V takovém případě není problém s lepenkou, netkanou textilií, kůží, až 6mm překližkou, až 10mm borovou deskou, některými plastovými deskami a obdobnými materiály.

Ve skutečnosti to ale není jen o samotném hardwaru, nýbrž i o jeho provázanosti se softwarem. Velké otazníky v segmentu gravírovaček visí i nad kompatibilitou. Ani v tomto naštěstí není problém, ba naopak – lidé z komunity vlastníků Aufero Laser 2 si kompatibilitu a podporu naopak velice pochvalují. Proto je nutné uznat, že v tomto směru je tento kousek o něco napřed před svou konkurencí. Gravírovačka si tedy rozumí s osvědčenými aplikacemi jako LaserGRBL nebo Lightburn, přičemž nechybí ani podpora různých obrázkových formátů jako JPG, JPEG, PNG, BMP, SVG a řady dalších. Za perfektními výsledky pak stojí již zmiňovaná provázanost softwaru a hardwaru. Produkt konkrétně dokáže zajistit rychlé a kvalitní gravírování. Při gravírování jednodušších vzorů dosahuje rychlosti až 000 mm/min, v běžné praxi se pak jedná o zhruba 10 000 mm/min. Vše zkrátka funguje tak, jak má. Stačí připojit a bez nutnosti instalace jakýchkoliv ovladačů lze tento model používat.

Přizpůsobitelné gravírování

Zatímco někomu může gravírovačka sloužit pouze k jedinému úkonu, jiný s ní může chtít více experimentovat a zkoušet její možnosti, případně ji využívat na maximum. V takovém případě je na místě podle činnosti měnit i samotné lasery. Každý z nich se zkrátka hodí na něco jiného, čímž se následně zajišťuje co možná největší efektivita. Standardně se Aufero Laser 2 prodává se standardním univerzálním laserovým modulem LU2-2. Následně je možné si připlatit za verzi s LU2-4 SF, který dominuje v oblasti gravírování, nebo za verzi s LU2-4 LF, jež díky vzduchové pomocné trysce nabízí lepší výsledky u řezání. Stejně tak lze vsadit i na řadu dalších odlišných doplňků. V okamžiku tak lze gravírovačku použít například v kombinaci s rotačním válcem pro válcové gravírování.

Jak by si gravírovačka poradila s vašimi představami?

Produkt jako gravírovačku není úplně jednoduché koupit. Existuje zde totiž spousta otázek, které se točí především kolem ceny, náročnosti na složení a používání a efektivitu. Firma Ortur má v tomhle naštěstí výhodu. Kolem gravírovačky Aufero Laser 2 se totiž utvořila poměrně silná komunita uživatelů, kteří si mezi sebou šíří nejrůznější nápady i tipy a triky, což produktu dodává další popularitu. I přesto si ale každý před koupí klade otázku, jak by si tento model poradil s daným úkolem.

Výsledná práce gravírovačky

V tomto směru jde výrobce svým potenciálním zákazníkům naproti. Firma totiž spustila takzvaný Trial program, v rámci kterého každému zákazníkovi vygravíruje nebo ořeže cokoliv, co si pošle – zcela zdarma. Jednoduše a bezplatně se tak můžete sami přesvědčit, zdali vámi vybraná gravírovačka dokáže naplnit vaše očekávání. Celé je to navíc velice jednoduché. Vám jen postačí si nachystat obrázek, který chcete vygravírovat/ořezat, následně zvolit samotnou gravírovačku (na výběr je z LM2P nebo Aufero) včetně vzoru, poskytnout detaily ohledně velikosti a následně všechny tyto informace zaslat na e-mailovou adresu Support@Ortur.Net. Nezapomeňte však do předmětu e-mailu napsat „TEST“ (bez uvozovek). Po zpracování vašeho požadavku obdržíte odpověď s videi a fotografiemi. Upřímně musíme společnost za tuto aktivitu pochválit. Pokud totiž někdo nad pořízením stále tápe, tento test mu může výrazně pomoct v rozhodování.

Nyní se slevou

Za běžných okolností se Aufero Laser 2 ve verzi s laserovým modulem LU2-2 prodává za 329,99 dolarů. V rámci současných jarních slev však cena výrazně klesla, díky čemuž si gravírovačku můžete pořídit se slevou ve výši 60 dolarů za pouhých 269,99 dolarů. Úplně stejné slevy se dočkaly i verze s laserem LU2-4 SF/LU2-4 LF, které lze pořídit za 369,99 dolarů namísto původních 429,99 dolarů. Při výběru si už jen stačí zvolit zástrčku adaptéru (v našem případě EU) a laserový modul. Každá objednávka je následně odeslána do dvou dnů od jejího zaplacení. Gravírovačky Aufero Laser 2 se v tomto případě odesílají ze skladiště v Belgii a tudíž se nemusíte obávat dlouhého čekání.

Gravírovačku Aufero Laser 2 zakoupíte se slevou zde