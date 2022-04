iPhony 15 Pro dostanou periskopický teleobjektiv, Apple už má domluveného výrobce

Zoomování na iPhonech se v příštím roce dle všeho dočká solidní evoluce. Tvrdí to alespoň čím dál tím více zdrojů, dle kterých má Apple v plánu teleobjektiv přepracovat tak, aby využívat periskopický systém umožňující fotosoustavu ukrýt lépe do těla zařízení s minimální náročností na konkrétní prostor. A jak se zdá, nyní už má kalifornský gigant jasno i v tom, kdo pro něj periskopický fotomodul bude vyrábět.

Asijskému portálu The Elec se podařilo zjistit, že se Apple na výrobě periskopických fotomodulů dohodl se společnostmi Jahwa Electronics a LG Innotek, přičemž první jmenovaná společnost se má starat o optickou stabilizaci obrazu, LG pak o zbytek s tím, že by měly obě společnosti bez větších problémů pokrýt potřebu pro iPhony 15 řady Pro. Poměrně zajímavé je pak to, že na optické stabilizaci pro Apple má Jahwa spolupracovat se Samsungem, což jinými slovy znamená, že zatímco na poli displejů se Apple od něj zřejmě dokáže v následujících měsících a letech opět výrazně odtrhnout, jelikož má jejich dodávky nasmlouvané jinde, v případě fotoaparátů jej opět čeká pomyslné přivázání se k němu, což však ve výsledku v technologickém světě příliš nepřekvapí. Spolupráce vícero společností, které jsou mnohdy i odvěkými rivaly, je v něm totiž naprosto běžná.

Co se pak týče periskopických objektivů jako takových, ty lze zjednodušeně popsat jako soustavy podobné periskopům v ponorkách, které jsou schopny do útrob smartphonu vést snímaný obraz na potřebné místo, ze kterého je vše zachyceno a později zpracováno. Právě díky možnosti vést obraz (respektive světlo) tělem telefonu se nabízí nové možnosti zoomování, jelikož fotomodul je díky vedení světla rázem možné nasadit v mnohem větším rozměru, protože je využit na místě, kde pro něj právě prostor je. To vše přitom za zachování skvělé kvality obrazu. Jak si s celým řešením poradí Apple nicméně ukáže nejdřív až příští rok.