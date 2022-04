S USB-C u iPhonů 14 (Pro) nepočítejte

Pokud jste doufali v to, že se Apple letos konečně umoudří, nasedne na trend široké konektivity a u iPhonů 14 (Pro) vymění kvůli tomu Lightning port za USB-C, máme pro vás špatnou zprávu. Už tak malá šance, že se tak stane, se totiž nyní stává vzhledem k informacím leakera ShrimpApplePro prakticky nulová. Do rukou se mu totiž dostala schémata, na kterých je krásně vidět, že spodní stranu nových iPhonů zdobí stále jen Lightning.

O nahrazení Lightning portu modernějším a hlavně pak univerzálnějším USB-C, které by umožňovalo například nabíjení nabíječkami pro MacBooky či propojení s monitory přes USB-C, se spekulovalo v souvislosti s iPhony v posledních letech nesčetněkrát a ani letošek tak nebyl v tomto směru žádnou výjimkou a to i přesto, že jsme již mnohokrát slyšeli zvěsti o tom, že by Apple snad radši port zcela vypustil, než aby jej nahradil USB-C. Nicméně i kvůli tlaku politiků v čele s těmi z Evropské unie na sjednocen nabíjecích standardů se začalo spekulovat nad tím, zda se Apple kvůli snaze mít konečně klid nepodvolí a na USB-C nepřejde. Dle informací leakera to však letos určitě nebude.

Je svým způsobem zarážející, že se kalifornský gigant drží svého Lightningu, který představil už coby součást iPhonu 5 v roce 2012, a ani po dobrých deseti letech nemá v úmyslu se s ním rozloučit, přestože již dlouho naráží na své technické limity. O to zajímavější bude nicméně to, jak se bude jeho osud vyvíjet do budoucna, jelikož jeho neustálé používání lze svým způsobem číst mimo jiné i jako náznak toho, že se chystá něco velkého a něco, na co má zkrátka smysl počkat.