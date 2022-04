Macy se i nadále prodávají jako na běžícím pásu

Zatímco ještě před pár lety se zdálo, že hvězda Maců klesá natolik strmě, že se již nedá očekávat její opětovný vzlet ve formě silných prodejů, nyní je situace opačná. Díky představení strojů s čipy Apple Silicon se totiž těší opět Macy velké popularitě, která navíc neustále roste. Skvělým důkazem je i nový průzkum analytické společnosti Gartner, ze kterého vyplývá, že si Apple v prvním čtvrtletí letoška velmi slušně polepšil.

Zatímco v prvním čtvrtletí loňského roku dokázal Apple prodat na 6,5 milionů Maců, což bylo považováno víceméně za strop i vzhledem k pokračující pandemii koronaviru a tedy i nutnosti práce na home office, v letošním čtvrtletí to bylo o dobrého půl milionu více. V řeči procent si tak Apple polepšil o velmi slušných 8,6 % a to i přesto, že prodeje počítačů v prvním čtvrtletí letoška meziročně klesl o 7,3 % z loňských 83,6 milionů kusů na 77,5 milionů kusů. Hlavním důvodem tohoto poklesu má být zhoršení dodávek Chromebooků do vzdělání v kombinaci s problémy s výrobou komponentů.

Hlavní strůjce úspěchu Applu v předešlém čtvrtletí je víceméně jasný – konkrétně odhalení Maců s čipy M1 Pro a M1 Max. Právě ty totiž mnohé uživatele velmi zaujaly a prakticky ihned po představení se ve výsledku i vyprodaly, kvůli čemuž se tak jejich prodeje do dat podepsaly výrazněji až nyní, přestože měly stroje premiéru již na konci loňska. Velké oblibě se nicméně i nadále těší Macy se základním čipem M1 v čele s MacBooky Air, které lze navíc sehnat čas od času ve velkých slevách. Apple se tedy evidentně trefil čipy Silicon přímo do černého.