Recenze MacBook Pro 16″ M1 Pro: stvořil Apple nejlepší počítač na světě?

Když Apple představil před necelým měsícem zbrusu nové MacBooky Pro 14″ a 16″, to první, co jsem si řekl, bylo „wow“. O pár týdnů později mi už jeden kousek s 16″ displejem ležel na stole, abych se na něj mohl podívat trochu podrobněji než na prezentačním videu. Apple po dlouhých letech přišel s kompletně novým designem, vlastním procesorem, a to vše doplnil tím nejlepším displejem, který se aktuálně zákazníkům nabízí. Zajímalo mě, jak to vše dohromady funguje a zda se podařilo stvořit něco, u čeho mě ani po dlouhém testování neopustí ten zmiňovaný wow efekt, který jsem měl, když jsem počítač poprvé spatřil.

Hned na úvod dnešní recenze bych rád poznamenal, že nejsem cílová skupina, na kterou Apple tímto MacBookem míří, a proto můžu mít na určité věci jiný pohled než lidí, kteří jej budou den co den používat. Berte prosím recenzi tedy jako pohled člověka, kterému za posledních deset let prošly rukama všechny počítače, které Apple vyrobil, ovšem ne všechny byly svou kategorií určeny přímo pro něj a stejně tak je tomu u MacBooku Pro 16″. Osobně sice mám iMac 5K v nejvyšší dostupné CTO konfiguraci a k němu napojený Apple Pro Display XDR a MacBook by mohl iMac nahradit, ovšem na cesty si raději beru malý a přenosný MacBook Air s M1 a proto sám sebe nepovažuju za cílovou skupinu. Pokusím se vám co nejlépe popsat vše, co se mi na stroji líbí a co naopak příliš ne. Buďte však tentokrát trochu ohleduplní, protože nejsem tím, kdo si jej bude kupovat a využívat jeho potenciál.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Nejvyšší liga zpracování a plno portů navíc

Když poprvé vezmete MacBook Pro do ruky a měli jste možnost vidět na vlastní oči Mac Pro nebo Apple Pro Display XDR spolu se stojanem Pro Stand, okamžitě vás napadne, že tato zařízení hrají stejnou ligu. Apple dělá neuvěřitelně kvalitně zpracované produkty, tedy až na výjimky jako je poslední generace iPadu mini. Když se podíváte například na iMac nebo MacBook Air, máte pocit, že jsou to stroje, kterým není z hlediska zpracování co vytknout a dotýkají se vrcholu toho, jak lze elektroniku vyrábět. Když však uvidíte MacBook Pro nebo výše uvedené stroje, pak zjistíte, že vrchol je na míle vzdálen tomu, co Apple předvádí u už tak „dokonale“ zpracovaného MacBooku Air. Materiál, jeho zpracování, vzájemné smontování a kvalita, která doslova září z každého milimetru MacBooku Pro, to je přesně to, co jsem poprvé v životě viděl u XDR displeje. Je to přesně ten pocit jako když jezdíte celý život v „es klasse“. Není to špatné auto a jeho zpracování je lepší než u 90 % všech ostatních aut. Když si však na stará kolena konečně pořídíte Rolls Royce, zjistíte, jak vypadá dokonalost.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Co se samotného designu týká, ten mi jako staré škole připomíná něco mezi MacBookem Pro a starým dobrým PowerBookem G4 Titanum. Tělo je po dlouhých letech neustálého ztenčování a zmenšování skutečně masivní a působí na vás dojmem, jako byste se dívali na několik let starý počítač, protože to, co je nové a rychlé má být přece malé a tenké, alespoň tak nás to posledních deset let Apple učil. Tentokrát však máte v ruce opravdu masivní kus počítače. Spodní stranu kromě vyraženého nápisu MacBook Pro, který mimochodem vypadá opravdu dobře, zdobí také čtveřice velkých a opravdu stabilních gumových podložek, které jsou zapušteny do hliníkových výlisků samotného krytu. Díky nim MacBook drží na stole jako přibitý. Spodní výřezy na bocích působí tak trošku jako SuperDrive mechanika, a dokonce jsem si pár vteřin říkal, zda se Apple poté, co se vrátil k HDMI, nevrátil také k DVD mechanice. Jedná se však pouze o průduchy pro chlazení. Nad nimi pak na levé straně naleznete MagSafe 3, dvojici Thunderbolt portů ve verzi 4 a světe, div se, také 3,5 mm jack konektor pro sluchátka. Na protilehlé straně je pak další Thunderbolt 4 konektor, HDMI konektor a také slot na SDXC karty, respektive microSD karty s redukcí.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Chápu, že nejsem cílová skupina, ale připadá mi, jako by Apple u tohoto MacBooku zapoměl vše, co nám poslední roky vštěpoval do hlavy a nutno podotknout, že to může působit tak trochu zvláštním dojmem. Konektor pro sluchátka, který je na nic a lidí mají používat true wireless řešení nejlépe v podobě AirPods, je najednou pro profesionály dost dobrý? Ano, je a my to víme, ale bohužel jej používat nemůžeme, je jen pro profíky. HDMI port, který je nám běžným uživatelům roky zapovězen najednou někdo opět používá? Ano, používá a je super připojit si telku kabelem, ovšem nám roky Apple vykládá do hlav, že se musíme spokojit s AirPlay. MagSafe byla podle mě jedna z nejgeniálnějších věcí, které kdy Apple vymyslel a osobně mi zachránil nejeden MacBook. Dnes je to něco, co je zde opět jen pro ty „vyvolené“, jenž ocení daný počítač. Já na něj mám peníze a věřím, že spousta lidí na celém světě taky, ale tak nějak jej nemám jak využít, ovšem některé drobnosti bych skutečně chtěl. Chtěl bych ze svého dronu mít možnost strčit SD kartu do MacBooku Air, ale mám zkrátka smůlu, protože to opět něco, co je zde jen pro vyvolené. Já vím, že to s recenzí až tak nesouvisí, ale zkrátka mě jen mrzí, že Apple po letech přiznal, že vše, co nyní nabízí, jsou věci, které lidé chtějí, ovšem dopřeje je jen některým lidem a ti kteří mají jak využít tento stroj získají mnohem víc než jen jeho výkon.

Fotogalerie MacBook pro M1 Pro MBP 2021 2021 MBP Apple macbook pro 2021 +5 Fotek MacBook Pro M1 Pro keyboard klavesnice MBP Display XDR Macbook Pro Macbook pro display XDR Vstoupit do galerie

Jakmile otevřete víko počítače, uvidíte kromě XDR displeje, ke kterému se ještě dostaneme i s jeho pověstným výřezem také obrovský trackpad, který je snad tím největším, jaký jsem kdy v životě viděl. Ani po čtrnácti dnech testování jsem však nepřišel na to, jak jej využít naplno a jeho velikost mi přijde tak nějak zbytečná. Navíc díky ní je klávesnice umístěna blíž displeji, což mi osobně při psaní příliš nevyhovuje, ale chápu, že se jedná o věc zvyku a vkusu. Jestli však někdo umí skutečně na 100 % využít velikost trackpadu, který Apple nabízí v tomto stroji, budu rád, když mi do komentářů napíšete, jak a k čemu. Jestli je něco, co nepůsobí na tomto stroji tím nejprémiovějším dojmem, pak je to klávesnice. Ta je celá zapuštěna v černém plastu, který je vsazen do těla MacBooku a působí dojmem, jako by vystupovala nad tělo počítače. Jedná se však jen o dojem a samozřejmě když zavřete víko, klávesnice se jej nedotýká. Co se psaní týká, je to stará dobrá klávesnice, kterou Apple používá dlouhé roky. Není ničím lepší ani horší než u vašeho MacBooku Air.

Pro někoho bohužel, pro jiného bohu díky, chybí u nových MacBooků Pro TouchBar. Ten se podle všeho zkrátka neujal a Apple jej přestal u svých strojů nabízet. Co nechybí je však Touch ID, díky kterému můžete odemykat počítač, potvrzovat platby nebo se přihlašovat do různých aplikací. Poslední věc, která na vás jako na uživatele působí co se designu, zpracování a těla samotného týká je váha.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Ta mi připadala pocitově tak velká, že jsem se šel podívat na stránky Applu, abych si ověřil, kolik MacBook ve skutečnosti váží. Můj odhad byl něco přes tři kilogramy. O to víc mě překvapilo, že jeho váha je „pouhých“ 2,1 kilogramu. Pocitově je to totiž minimálně o třetinu víc a upřímně si nedokážu příliš představit, že s ním budete den co den někam chodit. Doba těžkých notebooků a tahání desítek učebnic do školy podle mě již skončila a ve srovnání s iPady, iPhony nebo MacBooky Air je to skutečně nezvykle těžké zařízení. Pokud si vezmu například fotografa, který je cílovou skupinou, na kterou Apple míří, pak si dovedu představit, že si tento stroj odveze autem na chatu, aby mohl pohodlně editovat fotografie a poté jej odveze zase zpět. Neumím si však představit, že jej vezme do batohu na nějakou tu několikadenní výpravu během které fotí a upravuje fotky. Po pár hodinách totiž věřím, že se raději smíří s méně výkonným MacBookem Air a upřednostní úlevu od bolesti zad před pohodlností v editování.

Display s výřezem, který vám vyrazí dech

To první, čeho si všimnete hned po prvním spuštění počítače, je samozřejmě displej. Ten nejlepší, jaký kdy Apple použil v notebooku a troufám si říct, že i ten nejlepší, který kdy kdo použil v jakémkoli notebooku. Co se mi opravdu líbí je, že displej sahá co nejvíc od okraje k okraji a i když je zde pár milimetrů tlusté černé orámování, displej skutečně svou velikostí a tím, jak působí, vyráží dech. Jedna věc se mi však již na první pohled nelíbí a to je stříbrné orámování, respektive hliník, který ještě rámuje ono černé orámování. Rozumím, že to nemohl Apple vyřešit tak jako v případě stolního iMacu nebo XDR displeje, ovšem mohl minimálně v těchto místech nabídnout černou gumu, černé obarvení hliníku nebo zkrátka cokoli, abyste nevnímali dva rámečky. Osobně mi to vadí mnohem víc než onen milionkrát diskutovaný výřez ukrývající FaceTime kameru a další senzory.

Pojďme se však věnovat samotnému displeji a ne tomu, jak vypadá vsazený do těla počítače. MacBook Pro 16″ zobrazuje na svém konkrétně 16,2″ velkém Liquid Retina XDR displeji rozlišení 3456×2234 při 254 pixelech na palec. XDR displej nabízí extrémní dynamický rozsah, který převyšuje HDR a nabízí trvalý jas 1000 nitů po celé ploše a špičkový jas při HDR scénách až 1 600 nitů. Kontrastní poměr je pak 1 000 000:1. Nechybí samozřejmě ani technologie True Tone nebo barevný rozsah P3 a jedna miliarda barev, které je displej schopen zobrazit.

Rozhodně však neočekávejte, že pokud jste běžný uživatel, uvidíte na XDR displeji věci hezčí než na vašem MacBooku Air nebo iMacu. Opak je totiž pravdou a je nutné pamatovat na fakt, že XDR zobrazuje barvy co nejvíce tak, jak mají ve skutečnosti vypadat. Nesnaží se je ukazovat líbivé, ale věrné. Pokud tedy chcete vidět na pohled hezké barvy a hezké zobrazení, pak není XDR to, po čem byste měli sáhnout. Na druhou stranu věřím, že tento počítač si kupují lidé, kteří vědí, co dělají a nechtějí jej jen proto, protože si jej mohou finančně dovolit. Jedná se o profesionální displej, který je určen primárně pro editaci nějakého obsahu, ať už je to video, fotografie, grafika nebo cokoli dalšího vás napadne. Tedy cokoli, při čem chce autor vidět co nejvěrněji, jak ve skutečnosti daný obsah vypadá. Pokud hledáte přesně toto, pak budete nadmíru spokojeni, protože rozdíl oproti XDR displeji, který Apple prodává stále za 130 tisíc, je pro 99,9 % uživatelů opravdu jen ve velikosti a ani profík nepozná, že by bylo u MacBooku Pro něco oproti velkému displeji takříkajíc ošizeno. Ono totiž nic takového není.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

To, na co se bude ptát zřejmě každý, je onen nekonečně skloňovaný výřez v displeji. Je to vůbec poprvé, co se Apple k něčemu podobnému uchýlil a je pravda, že někomu to může přijít jako opravdu kontroverzní rozhodnutí. Osobně si nemyslím, že by to byl nějaký velký průser a výřez rozhodně nepůsobí jako pěst na oko. Na druhou stranu mi vadí to, co je v poslední době u Applu bohužel na denním pořádku. Ani tentokrát totiž nedošlo na to, že by se Apple pokusil nějak si vyhrát se softwarem, když už udělal zásadní změnu v hardwaru. Nemáte možnost si standardně nastavit zcela černou lištu menuBar tak, aby výřez zanikl, ale musíte stále používat černé pozadí nebo pozadí, které nahoře vybavíte černým pruhem. Pak není výřez vidět vůbec a to kvůli tomu, že XDR displej, i když není OLED, ukazuje černou skutečně jako černou barvu. Je škoda, že ani takovou blbost nemohli udělat vývojáři z Applu a nemůžeme jedním tlačítkem zčernat celý menuBar. Fakt, že myš zajíždí pod výřez ,mi připadal zvláštní přesně prvních 30 vteřin používání počítače. Od té doby mi to ani jednou nepřišlo jako něco, nad čím bych se měl zamýšlet a jako něco, co mi připadá nepřirozené. Spíš naopak oceňuji, že se myš o výřez nezasekává.

Další novinkou kromě výřezu a XDR displeje je použití technologie ProMotion. Jedná se o stejnou technologii, kterou Apple používá u letošních iPhonů 13 Pro, tedy o variabilní obnovovací frekvenci, které může v případě potřeby systému dosáhnout až frekvence 120 snímků za vteřinu. Zatímco u displeje, na který saháte a který zobrazuje malý obraz, jenž je rychlý i v situacích jako je samotný systém nebo scrollování webových stránek, vnímáte 120 Hz od první vteřiny, v případě 16″ MacBooku není na první pohled rozdíl vlastně vůbec vidět. Zobrazované prvky jsou větší a při běžné práci s nimi nepohybujete takovou rychlostí, abyste dokázali ocenit 120 Hz. Funkci si tedy začnete užívat až v momentě, kdy si pustíte 120 Hz video nebo hrajete hru, případně děláte něco jiného, co nabízí 120 Hz obnovovací frekvenci. I tak však nespadnete z této technologie u MacBooku Pro tak, jako v případě iPhonu a to jednak z důvodu většího displeje a taktéž z důvodu toho, že 120 Hz je u počítačů přece jen běžnější již nějaký ten pátek, i když především u těch stolních. Kromě předvoleného ProMotion zobrazení, které odpovídá variabilní rychlosti obnovovací frekvenci až se 120 Hz, si můžete v systémových nastaveních ručně zvolit různé frekvence od 60 Hz až po 47,95 Hz. Pokud vám tedy ProMotion z nějakého důvodu nevyhovuje, můžete jej vypnout

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Výkon z jiného světa

Věřím, že když si tento stroj budete kupovat, sami víte nejlépe, pro co konkrétně jej využijete a jaký výkon potřebujete. Apple umožňuje 16″ MacBook Pro osadit až 8 TB SSD uložiště, 64 GB operační paměti a procesorem M1 Max s 10 jádrovým CPU a 32 jádrovým GPU. Upřímně si myslím, že se nenajde nic, co by mohl člověk na MacBooku dělat a jeho výkon by ho při tom omezoval. Je až neuvěřitelné, kam se svět počítačů vyvinul za tak krátkou dobu. Když jsem si před rokem koupil XDR displej, musel jsem si koupit i nový iMac 5K, protože můj pár let starý model jej bohužel nepodporoval. K MacBooku Pro 16″ můžete připojit až dva externí displeje s rozlišením až 6K, obnovovací frekvencí 60 Hz a víc než miliardou barev (M1 Pro) nebo až tři externí displeje s rozlišením až 6K a jeden externí displej s rozlišením až 4K, obnovovací frekvencí 60 Hz a víc než miliardou barev (M1 Max). To je opravdu neuvěřitelné a pokud máte například doma i v kanceláři studio – ať už hudební, architektonické nebo designové – a práci si rádi nosíte mezi domovem a kanceláří, pak je MacBook Pro přesně pro vás. Stačí si domů a do kanceláře nakoupit monitory a vaše studio je vždy tam, kde jste vy a váš MacBook.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Ani základní varianta, kterou jsme testoval já, vás však nebude ničím omezovat. Nabízí totiž procesor M1 Pro s 10 jádrovým CPU a 16 jádrovým GPU s propustností paměti 200 Mb/s, 16GB operační paměti a 512 GB SSD. Právě tuto konfiguraci jsem také podrobil měření v rámci benchmarku GeekBench. Pro porovnání přináším také výsledky, které dosáhl můj domácí iMac iMac 27″ 5K, který jsem osadil následovně: 3,6GHz 10jádrový Intel Core i9 desáté generace, Radeon Pro 5700 XT s 16 GB paměti GDDR6 a 1TB SSD a 128GB RAM. Tento počítač dosahuje v GeekBench testu skóre 1182 bodů na jedno jádro a 9691 bodů na všechna jádra. Můj MacBook Air s procesorem M1 pak dosahuje skóre 1718 bodů na jedno jádro a 7531 bodů na všechna jádra. Zdá se vám to poměrně hodně, obzvlášť u MacBooku Air? Mě se to tak zdále dodnes také. Ovšem to, co jsem naměřil na MacBooku Pro, je tak trochu z jiného světa. Jedno jádro sice dosahuje jen 1757 bodů, ovšem při měření více jader se dostanete na výsledek 12 549 bodů, což je oproti klasickému M1 procesoru opravdu značný rozdíl.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Samotného mě mrzí, že nemám příliš jak vyzkoušet výkon v praxi, ale bohužel vše, co já na počítači běžně dělám, dokáže i MacBook Air s M1 procesorem a rozhodně na to nepotřebuji procesor M1 Pro. Na YouTube najdete nespočet videí, ve kterých uvidíte, jakou rychlostí dokže M1 Pro například renderovat videa nebo dělat nějaké složité výpočty. Zajímavé porovnání s počítačem s grafickou kartou RTX 3080 naleznete například na následujícím videu. Nemyslím si však, že narazíte na něco, co počítač nedokáže nebo vám to na něm bude trvat nějak zásadně dlouho a budete jeho výkonem omezeni víc, než výkonem vašeho stolního Macu Pro. Jedná se skutečně o profesionální stroj na práci, který si každý může nakonfigurovat tak, aby mu dokázal nabídnout dostatek výkonu pro to, čemu se profesionálně věnuje.

https://www.youtube.com/watch?v=HapJwwdlSNw

Co se mi opravdu hodně líbí a souvisí to s výkonem je fakt, že při běžné práci a tím myslím i sledování videí v 4K se větráčky MacBooku vůbec nespouští. Ty se totiž roztočí až v momentě, kdy se začně procesor opravdu zahřívat a toho není až tak snadné dosáhnout. Samozřejmě, stačí zapnout nějaké to renderování, 3D modelování a tak dále, ovšem pokud zrovna vyřizujete maily a na pořádnou práci se teprve chystáte, nic vás neruší a vy si můžete užívat naprosté ticho. Za to tedy rozhodně klobouk dolů a i když to není nic převratného, je to rozhodně vychytávka, která potěší.

Baterie, která vydrží déle než vy a bleskově se nabije

Změřit, jak dlouho vám MacBook Pro 16″ vydrží na jedno nabití baterie je tentokrát v podstatě nemožné. Ano, je pravda, že se dostanete na 21 hodin přehrávání filmů nebo 14 hodin sledování internetu, jak uvádí Apple. Ovšem tento údaj je tak trochu k ničemu, protože MacBook Pro si nekupujete na to, abyste na něm sledovali filmy. Při skutečné práci pak hodně záleží na tom, co zrovna děláte. Pokud jste fotograf a editujete své snímky, budete hodně přes deset hodin. Pokud budete celou dobu renderovat něco ve 3D, pak jste zase s výdrží pod deset hodin. Každopádně ať už budete dělat cokoli, co vás napadne, tak se vám v podstatě nemá šanci stát, že se počítač vybije dřív než vy. Je neuvěřitelné, že můžete letět 10 000 metrů nad Atlantikem a dělat tu stejnou práci, co u sebe v kanceláři, kde máte nabušený Mac Pro, ovšem ruku na srdce, dokážete v kuse pracovat déle než 8 hodin bez jediné pauzy? Výdrž baterie vás zkrátka nebude omezovat, ať už se rozhodnete dělat cokoli, jen je potřeba brát v úvahu fakt, že z 21 hodin sledování videa se lehce stane 10 hodin, když to stejné video budete renderovat.

Nabíjení probíhá pomocí MagSafe konektoru, do kterého zapojíte buď 96W adaptér nebo jako v mém případě 140 W adaptér, který získáte k vybraným vyšším konfiguracím MacBooku Pro. Dejte si pozor, ne ke každému 14″ MacBooku je autoamticky přibalen 140 W adaptér. Já jsme měl tedy možnost vyzkoušet to nejrychlejší, co Apple aktuálně umí k MacBookům nabídnout. Prvních 50 % kapacity baterie nabijete za neuvěřitelných 30 minut, což je na tak velkou 100 Wh baterii, kterou počítač obsahuje, skutečně velmi dobrý čas. Následně probíhá nabíjení rychlostí 9 % za 10 minut, což vzhledem k tomu, že posledních 20 % probíhá nabíjení o něco pomaleji, znamená, že MacBook Pro M1 Pro nabijete za zhruba hodinu a půl.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Mimochodem, líbí se mi, jak nový MagSafe vypadá a líbí se mi také kabel, který k počítači dostanete. Ten je celý opletený a působí velmi dobře, i když je fakt, že černé HDMI a napájecí kabely, které jsem dostal k XDR displeji, jsou ještě o úroveň jinde. To, co mi trošku vadí, ale plně to chápu, je fakt, že 140 W napájecí adaptér je celkem velký a také poměrně těžký, což je však samozřejmě daň za jeho výkon a těžko jej za to odsuzovat. Jen je dobré si uvědomit, že pokud někam vyrazíte a kromě MacBooku si vezmete také kabel a adaptér, najednou s sebou v batohu máte 340gramový adaptér a k němu 2,1, respektive 2,2 kilogramu v případě M1 Max vážící notebook a více než 2,5 kila se vám již pronesou.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Zvuk, který jste u notebooku ještě neslyšeli

Pokud bych měl z celého počítače, který má skvělý displej a úžasný výkon, vypíchnout jednu věc, která mě opravdu posadila na zadek, pak je to zvuk. Na displej jsem zvyklý již víc než rok, výkon já osobně neumím ocenit, ale to, co dokáže nabídnout MacBook Pro při přehrávání filmů nebo videí obecně za zvuk je něco, s čím jsem se nikdy v životě nesetkal. Počítač umí opravdu velmi dobře nabídnout prostorový zvuk, velmi kvalitní přednes v podstatě všeho až na basy a hlavně – zvuk je opravdu plný, dynamický a velmi věrný. Jedná se o to nejlepší, co jsem kdy u přenosného počítače měl možnost slyšet a pokud si pustíte zvuk v Dolby Atmos nebo nějaké video na youtube s 3D zvukem, pak budete opravdu ohromeni. Zvuk totiž jde doslova chytit do dlaně, protože máte pocit, že víte na centimetr přesně, odkud zrovna hraje, i když je to místo vzdáleno deset centimetrů od počítače, máte pocit, že zvuk vzniká právě na něm. Samozřejmě zvuk stále slyšíte jako kdyby ze spodu, což je oproti tomu, jak jsme zvyklí poslouchat zvuk z reproduktorů, nezvyklé, ale samotná kvalita jeho reprodukce je na notebook až zarážející. Klobouk dolů!

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Stvořil Apple dokonalý počítač?

Otázka na závěr by mohla klidně znít, zda se Applu podařilo stvořit dokonalý počítač? MacBook Pro 16″ má neuvěřitelný výkon, úžasný displej a je vybaven skutečně vším, co vás jen může napadnout a jeho zvuk, ten je zcela někde jinde. Na druhou stranu je zde pár drobnosít, které možná nejdou řešit tak snadno, jak se může na první pohled zdát, ovšem jsou to maličkosti, které bych do budoucna rád viděl. Chtěl bych, aby Apple nahradil hliníkový rámeček okolo displeje černým, který naváže na černé sklo, jenž rámuje samotný displej. Přál bych si, aby alespoň o něco klesla váha a ok, pokud to půjde a nebudeme se dívat na výřez v displeji, tak mě to nijak neurazí, i když mi to osobně příliš nevadí ani nyní. Pokud dokáže Apple tyto tři drobnosti změnit, pak se není o čem bavit a je to nejdokonalejší počítač, který jsem kdy mohl vidět nebo o něm třeba jen číst. Nyní je to tak nějak na 97,5 % dokonalosti a musím uznat, že když Apple za něco napíše slovíčko Pro, tak to poslední dobou myslí opravdu vážně.

Tento stroj si nekoupí běžný člověk, který na něm bude sledovat filmy a surfovat na internetu. Koupí si jej někdo, kdo ví, jak jej využít a věřím, že i ten největší profík bude hledat limity tohoto stroje jen velmi, ale opravdu velmi těžko. Apple zkrátka vzal Mac Pro a snad až na výjimku rozšířitelnosti jej vtěsnal do notebooku, který vám může dělat společnost, ať už jste kdekoli. Na konec tedy obrovská poklona a klobouk dolů, toto se Applu opravdu povedlo a jediné, čeho mohu litovat, je, že já nejsem ten, pro koho je určený.

MacBook Pro (2021) lze zakoupit zde