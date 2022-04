Škoda, že Apple víc neexperimentuje a nedává nám možnost volby

Nedávno jsem měl možnost si vyzkoušet nejnovější a musím říct, že i nejzajímavější produkty, které Samsung v oblasti mobilních telefonů aktuálně nabízí. Jednalo se jak o Galaxy Z Fold3, tak i o Galaxy Z Flip. Chápu, že to pro někoho nebude nic nového a nic zajímavého, ovšem pro mě jako pro člověka, který posledních více než deset let nepoužíval nic jiného než iPhone, je to celkem zajímavá zkušenost. Zatímco Galaxy Z Fold3 mi kvůli své velikosti příliš nedával smysl, tak z Galaxy Z Flip jsem upřímně řečeno opravdu nadšený. Fold3 je rozhodně zajímavé zařízení, ovšem to, že se otevírá jako kniha jej do jisté míry pro mě osobně diskvalifikuje v tom, abych o něm vůbec uvažoval. Z Flip naopak nabízí možnost, jak mít z poměrně malého zařízení během vteřiny telefon s velkým displejem a právě na Z Flip mi padl zrak. Ano, je pravda, že mi pořád vadí nedokonalost displeje v onom ohybu, ovšem tu bych byl ochotný brát jako daň za něco pro mě nového a zajímavého.

Je mi jasné, že se najde spousta lidí co teď budou psát, jak na ohebném displeji není nic zajímavého a jak je to to poslední, co v životě potřebují a ano, i já dokážu žít bez ohebného displeje a na rozdíl od spousty lidí dokonce i bez telefonu. Je však škoda, že Apple poslední dobou příliš neexperimentuje a i když se řady jeho produktů neustále rozrůstají a oproti tomu, jak vypadal Apple před deseti nebo patnácti lety máme možnost si koupit téměř každý produkt v několika velikostech a s různými výkony, pořád jsou to v podstatě ty stejné produkty. Co vlasně odděluje iPhone 13, iPhone Pro a iPhone Pro Max? Velikost displeje a kvalita fotoaparátu? Super, ale nestálo by přece jen za to, kdybychom mohli zkusit nový koncept? Kdyby byla možnost si koupit ohebný iPhone, tak by si jej koupil ten, kdo by v něm viděl přidanou hodnotu a ten, kdo ne, by jej zkrátka nekoupil a zůstal věrný klasice.

Vím, že zrovna experimentování přivedlo Apple téměř ke krachu, od kterého jej dělily pouhé měsíce, ovšem to je čtyřicet let zpět a od té doby se spousta věcí změnila. Já osobně už dávno nemám potřebu, kterou jsem měl dřív a to vlastnit vše, co Apple vydá. Spousta produktů zkrátka není pro mě a tak nemám například Apple Watch nebo iPad. Mám však neustále pocit, že těch věcí, které bych si od Applu mohl koupit je opravdu poměrně málo a i když je portfólio na první pohled obrovské, tak jsou to vlastně jen čtyři nebo pět kategorií produktů, které od sebe dělí skutečně jen maličkosti, nikoli zcela jiný přístup k věci. Vím, že Apple byl historicky vždy společností, která věděla, co je pro nás to nejlepší a dělala jen to, co lidé chtějí a bude to fungovat, ovšem opravdu si myslím, že nechat na lidech možnost si sami určit, co chtějí používat někdy nemusí být od věci. Doufám tedy, že když Apple za pár let přijde s ohebným telefonem, tak ním nenahradí iPhone tak, jak jej známe dnes, ale bude to něco, co bude vedle něj, jako další možnost, další volba.