K čemu je dobré chytré osvětlení a proč chtít právě to od Philips Hue. Nyní navíc se slevou

Pokud rádi na našem magazínu čtete články věnované řešením pro chytrou domácnost a to zejména pak ty “z mého pera”, určitě víte, že jsem velkým zastáncem řešení Philips Hue. Sám jsem se pro ně totiž v rámci rekonstrukce mého bytu rozhodl coby pro hlavní zdroj chytrého osvětlení a i po dobrém roce využívání si tuto volbu nemůžu vynachválit, ba právě naopak – nadšení roste čím dál víc. O to překvapivější pro mně osobně bylo, když se mě nedávno jeden z kolegů v redakci zeptal, proč by vlastně zrovna on měl něco podobného chtít. Důvody jsou totiž na jednu stranu zřejmé, na druhé však vlastně i svým způsobem nenápadné.

Když se řekne “chytrá domácnost”, přijde mi, že si spousta lidí okamžitě vybaví primárně ovládání všeho přes mobilní telefon. Pravda je však z mé zkušenosti taková, že ovládání domácích doplňků přes smartphone je spíš druhořadou záležitostí a je to ve výsledku zcela logické. Nikdo po vás totiž samozřejmě nechce, abyste místo klasických nástěnných vypínačů při příchodu večer domů sahali raději nekomfortně do brašny po telefonu a rozsvěceli svůj příbytek přes něj. Chytrá domácnost je dle mého mnohem víc o zautomatizování klasických úkonů tak, abyste na ně zkrátka nemuseli myslet, popřípadě aby vám byly co nejpříjemnější při využívání, což Philips Hue splňuje na jedničku. Jeho světelné produkty lze totiž jednak dokonale zautomatizovat ať už přes nativní Domácnost či aplikaci Hue od výrobce a jednak si u nich lze třeba i nastavit adaptivní osvětlení, kdy se teplota světla mění dle denní doby, což je za mě zkrátka super. Večer totiž člověk svítí teplým, pro oči příjemným světlem, zatímco v poledne bílým, pro danou denní dobu přirozeným, světlem.

Fotogalerie Philips Hue vybava 1 Hue 3 Hue 1 smart home hue 3 +5 fotek Philips Hue Play LsA 1 Philips Hue Play LsA 2 Philips Hue Play LsA 3 Philips Hue Play LsA 4 Vstoupit do galerie

Skvělé je přitom i to, že nemusíte spoléhat jen na automatizace v rámci aplikace a tak podobně, ale celý Hue systém propojit se senzory a vypínači taktéž z řady Hue, které jednak skvěle vypadají a jednak s chytrými osvětlením naprosto geniálně spolupracují. Nastavit si je lze navíc velmi jednoduše přesně dle vašich požadavků, což je též velké plus. Sám ostatně využívám doma místo klasických vypínačů ovladače Philips Hue Dimmer Switch v2 a nemůžu si je pro jejich design i funkčnost vynachválit. Jasně, i světla ostatních značek mají možnost napojení na různé senzory a tak podobně, ale zpravidla se jedná o elektroniku jiných značek, což s sebou přináší například potíže s párováním, nestabilní propojení či minimálně nutnost na telefonu nainstalovat navíc další aplikaci.

Podobných vychytávek však nabízí systém Hue daleko víc – bez jakékoliv nadsázky tolik, že bych o nich mohl napsat snad i knihu. Co byste třeba řekli na to, aby vám na záchodě v noci svítilo světlo vždy jen na určitou intenzitu a v určité barvě, abyste se v případě noční návštěvy WC při rozsvěcení příliš nerozebrali? Nebo vás snad láká automatické rozsvěcení určitých světel po vašem příchodu domů, které jsou následně po uplynutí určité doby zhasnuty? A co třeba rozsvěcení světel podle západu či naopak zhasínání při východu slunce? Problém není s ničím – tedy minimálně technického rázu. Ukázková je totiž třeba i technická podpora dostupná mimo jiné na sociálních sítích, která vám ochotně poradí v případě problémů, což jsem si nedávno ozkoušel i já – více naleznete v tomto článku.

Je nutné dodat, že produkty Philips Hue mají vyšší cenu. Je však potřeba si uvědomit, že za ním stojí renomovaný výrobce a že se jedná o velmi kvalitní produkt, na který je zkrátka spoleh. Zcela otevřeně řečeno, žádná jiná značka toho z hlediska funkčnosti, šíře portfolia, designu, podpory a dalších věcí tohoto typu nenabízí poměrem k ceně víc než je tomu u Hue. Cena lze navíc díky nynější cashbackové akci poměrně výrazně srazit – konkrétně při nákupu Hue produktů nad 6000 Kč dostanete zpět 1000 Kč, což není rozhodně málo. Jen vás předem varuji – výstavba chytré domácnosti je neuvěřitelně návykovou záležitostí a jakmile do této řeky vkročíte, budete trávit volné chvíle přemýšlením o tom, co ještě doma “zchytříte”. A to je na tom všem možná nejkrásnější.

Více informací o cashbacku Philips Hue naleznete zde