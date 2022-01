Seznamte se s Philips Hue aneb proč jsem se rozhodl založit svou smart domácnost právě na něm [Díl 1. – Hardware]

Čtete-li mé články zaměřené na chytrou domácnost na našem magazínu pravidelně, určitě vám neuniklo, že jsem velkým fanouškem produktů Philips Hue, na kterých mám svou domácnost z velké části postavenou. A jelikož se v poslední době setkávám čím dál častěji s dotazy, proč jsem se rozhodl právě pro Hue, když je na trhu spousta dalších zajímavých řešení, rozhodl jsem se vytvořit souhrnnou odpověď formou článku, respektive článků. Ten dnešní se bude točit kolem hardwarové stránky celé věci, v nadcházejících týdnech vás pak seznámím i se stránkou softwarovou. Pojďme tedy na to.

Odpověď, proč jsem se rozhodl právě pro řešení Philips Hue, je relativně komplikovaná, protože se skládá ze spousty drobností, které právě pro mě (a upřímně si myslím, že i pro valnou většinu z vás) tvoří ideální řešení vašich požadavků. Jelikož jsem srdcem jablíčkář, klíčová pro mě byla podpora HomeKitu a to v co možná nejširší míře, což řešení Hue splňuje dokonale. Druhým extrémně důležitým faktorem pak pro mě byla šířka portfolia, které se skládá jak z běžných věcí typu žárovky, přičemž i těch je přehršel typů a vybere si z nich každý, tak i z trochu méně běžných věcí například ve formě nejrůznějších interiérových i exteriérových světel a reflektorů, potažmo vychytávek pro multimediální vyřádění. Na mysli mám například Philips Hue Smart Sync Box, který jsem před pár lety i recenzoval, či LED pásky umístitelné za televizi a tak podobně. Když totiž člověk skládá ze smart příslušenství byt a to nějak komplexněji, je vždy lepší skládat z co nejmenšího množství značek – ať už kvůli potřebě jen jednoho Bridge pro jejich vzájemné propojení, tak i kvůli ovladatelnosti jen přes jednu (či maximálně několik) aplikaci. Zkrátka a dobře, tímto směrem si jdete pro jednoduchost.

Právě jednoduchost pro mě byla extrémně důležitým faktorem i z hlediska instalace. Nejsem sice ten typ, který si neumí zapojit světlo, žárovku, popřípadě pospojovat dráty pod vypínači, ale abych byl upřímný, vždy jsem radši, když můžu použít řešení, které podobných zásahů vyžaduje co nejméně, protože mi tak nějak přijde, že je pak i nejfunkčnější. A přesně to Hue taky splnil, jelikož u něj stačí splnit naprosté minimum podmínek. Pro světla mi vlastně stačilo jen ve vypínačových krabičkách propojit kabely tak, aby měla světla neustále přísun energie, což jim zajistí neustálou komunikaci s Bridgem a potažmo vámi. Pro Bridge zase stačí jen elektrická zásuvka spolu s eternetovou přípojkou a jste doma. A montování vypínačů Hue Dimmer Switch? Záležitost pro dítě z mateřské školky. Ve druhé verzi, která je na eshopech označována jako v2, se totiž Philips rozhodl zvětšit šířku držáku vypínače, díky čemuž tak ten rázem dokonale překryje celou vypínačovou krabičku ve zdi. Vám tedy stačí jen vzít dva šroubky a držák hezky přimontovat do otvorů v krabičkách a je hotovo. A pokud se vám toto řešení zdá pořád složité, máme tu stále možnost lepení oboustrannou lepící páskou, která je na každé zadní straně držáku již z výroby připevněna. Jedná se konkrétně o starou známou 3M, která drží jako přibitá naprosto všude – v mém případě třeba laminátová zástěna za kuchyňskou linkou a koupelnové kachličky.

Ptáte-li se, proč jsem na některých místech využil šroubky a jinde oboustrannou lepící pásku? Skvěle, přesně touto otázkou se totiž dostáváme k další výhodě Hue řešení. Bavíme se totiž o smart produktech, takže zapomeňte na jakoukoliv omezenost ve stylu jedno světlo – jeden vypínač. U Hue lze napárovat na každou žárovku, popřípadě celé světlo, vícero Dimmer Switchů a těmi je ovládat, což jinými slovy znamená, že si můžete tyto vypínače dát de facto kamkoliv – jedinou podmínkou je totiž logicky jen dosah Bridge, který je ale velký a hravě pokryje i velké domy a byty (mimochodem, v Hue systému je každé svítidlo či žárovka opakovačem signálu, je tak dosaženo pokrytí i vélkého prostoru). Díky tomu jsem si tak mohl do koupelny nalepit jeden vypínač navíc poté, co jsem zjistil, že mě celkem obtěžuje z ní vycházet kvůli nutnosti rozsvícení stropního světla.

Nejsou to však jen Dimmer Switche, které dokáží člověku usnadnit život. Super jsou třeba i chytré zásuvky, které udělají i z “hloupé” elektroniky libůstku pro každého hračičku. Detailněji jsem se o tom rozepsal ve svém nedávném článku Nebojte se HomeKitu aneb chytrá může být snadno a levně i hloupá degistoř či LED pásek, tak si jej určitě přečtěte.

Zapomenout nesmím ani na spolehlivost, tu totiž přeci jen u žárovek, vypínačů či zásuvek zkrátka potřebujete stoprocentní. Než jsem se tedy pro koupi Hue příslušenství rozhodl, udělal jsem si poměrně komplexní rešerši internetem založenou zejména na zkušenostech uživatelů, ze které mi jasně vyšlo, že na nespolehlivost trpět nebudu. Ba co víc, velmi mě potěšilo, že uživatelská základna Hue je opravdu široká a je tedy super, že pokud nastane nějaký problém, je bez problému vygooglit jeho řešení, popřípadě se přímo někoho zeptat a to třeba i v naší mateřštině. I v Česku totiž běží například na Facebooku pár Hue skupin sdružujících nadšence, kteří vám jsou ochotni poradit snad se vším. Poslední střípek do skládačky mého výběru pak byl produktový design, který je mi zkrátka sympatický. Jasně, design je ryze subjektivní záležitost a nemá tedy smysl se zde sáhodlouze rozplývat nad tím, že se mi to a ono líbí. Přesto si však neodpustím poznámku, že třeba Hue Dimmer Switch ve druhé verzi vypadá dle mého na zdi daleko líp než klasický vypínač a přitom není cenově až tak drahý.

Postavit domácnost zvládne s Hue každý

Super je, že velmi snadná je i “výstavba” celé domácnosti a to i v případě, že má být komplexnější. Obecně lze říci, že máte vlastně jen jedno hlavní řešení pro ovládání chytrého příslušenství od Hue a tím je ovládání skrze Bridge. Jasně, Hue má v nabídce i žárovky s podporou Bluetooth, které však právě tato ovládací možnost dost omezuje z hlediska využitelnosti na dálku a proto je i u nich lepší používat hlavní řešení. To totiž umožňuje mimo jiné právě i vzdálenou ovladatelnost, ke které stačí jen připojení k internetu. Bridge je tedy jakýmsi mozkem celé vaší domácnosti s tím, že na něj lze napojit oficiálně 50 kusů Hue svítidel nebo žárovek a 12 kusů příslušenství (neoficiálně je to pak 62 kusů, ale v takovém množství už se můžete setkat se zpomalením celého systému), přičemž jakmile jej zaplníte, je třeba obstarat další “mozek”. Každá stavba chytré domácnosti tedy logicky začíná právě jeho zapojením, zaktualizováním a nastavením, což je však otázka pár minut. Při zapojování jste navíc instruování Philips Hue aplikací stažitelnou zdarma z App Store a Google Play, což jeho instalaci taktéž velmi usnadňuje. Jakmile je vše hotovo, přes tutéž aplikaci pak už jen dopřipojujete příslušenství, které je potřeba. I zde se jedná o hračku, jelikož si stačí vždy jen zvolit možnost pro přidání příslušenství a například jen potvrdit blikající žárovku či podržet tlačítko na Dimmer Switchi a je hotovo. Byt s pěti stropními světly, deseti vypínači a nějakými těmi LED pásky a tak podobně jste tak schopni zprovoznit s Hue za pár desítek minut s tím, že pak už je jen na vás, jak si se spárovanými hračkami pohrajete v nastavení.

Jednoduchost s nepřeberným množstvím možností

Kdybych tedy měl ve zkratce shrnout vše, co jsem psal výše o Philips Hue řešení, řekl bych, že se zkrátka jedná o neuvěřitelně uživatelsky jednoduché řešení, které i přes svou “blbuvzdornost” nabízí nepřeberné množství uživatelských možností, které zkrátka musí bavit. Super je i to, že využít lze Hue produkty takřka kamkoliv a to samozřejmě i jejich dodatečným dokoupením a doplněním do již existující domácnosti. Někdo možná bude namítat, že cena není nejnižší, ale já si myslím, že je vzhledem k možnostem, které dostanete s Hue do rukou naprosto adekvátní, ba třeba u Dimmer Switchů mi přijde upřímně nízká. Myslím si tedy, že pokud hledáte typově podobné řešení, které jsem potřeboval já a jde vám o pohodlí, zvolením Hue vedle nesáhnete. Jen pozor, je dost návykové a garantuji vám, že po večerech budete v posteli vedle vaší spící drahé polovičky tajně koukat po tom, čím byste si své chytré hnízdo ještě vylepšili.

