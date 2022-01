Nebojte se HomeKitu aneb chytrý může být snadno a levně i hloupý digestoř či LED pásek

Jestli mě něco na dnešní moderní době fascinuje, pak je to fakt, jak jednoduše lze nyní řešit některé technické náležitosti, které byly ještě před pár roky nemyslitelné. Vezměte si třeba takový HomeKit v kombinaci s řešením Philips Hue, které doma aktivně využívám. Zatímco před pár roky byste nebyli schopni řešit absenci vypínače v místnosti jinak než zavoláním elektrikáře a vysekáním drážek ve zdi, dnes vám stačí při troše dobré vůle (a otevřené peněžence) koupit vhodný HomeKit vypínač na baterie a ten si do místnosti jednoduše nalepit na místo, kam potřebujete. Přesně tak jsem ostatně i já řešil absenci vypínače v koupelně, ve které jsem světlo zapínal z chodby. Zprvu mě vůbec nenapadlo, že by mi mohl vypínač chybět, ale postupem času mě začalo štvát, že si musím pro rozsvícení stropního svítidla vždy otevřít dveře, kterými mi uteče teplo, a rozsvítit z chodby. Přes bateriový vypínač se ale naštěstí problém vyřešil velmi snadno, rychle a upřímně i levně – a když vypínač nepotřebujete, jednoduše „jedete“ jen přes telefon a chytrou žárovku. Tak proč si život nezjednodušit ještě více.

Když jsme ve druhé polovině letoška řešili kuchyňskou linku, samozřejmostí byla objednávka LED pásku pro její osvětlení zapuštěného ze spodní strany visutých skříněk. Už při navrhování jsem si pohrával s myšlenkou, že by se mi tyto diodky líbily smart, protože mám rád, když si můžu nastavit automatizace dle denní doby a při západu slunce se mi v bytě rozsvítí pár světel, aniž bych se o to musel starat já. To mi však upřímně nedošlo, že budu stát před vcelku zapeklitým problémem. Naše kuchyňská linka je totiž ve tvaru písmene L s tím, že v rohu máme umístěnou varnou desku a nad ní digestoř. Jinými slovy, vyfrézovaná drážka pro LED pásky se nikde nepropojuje, ale končí vždy pár centimetrů od hran digestoře s tím, že je pak vyvedena stěnou skříňky kvůli kabeláži nahoru. Když jsem toto řešení viděl poprvé naživo a tedy si prve uvědomil zádrhel, přiznám se, že mi myšlenka smart svícení trochu zhasla. Jelikož používám v celém bytě řešení Philips Hue, měl jsem v plánu použít i Hue LED pásek, který je však jednak poměrně drahý, jednak dostupný v pro mě špatných délkách a jednak se musí krátit snad minimálně po 30 centimetrech, což mi absolutně nevyhovovalo. Zároveň jsem musel kalkulovat s tím, že budu muset mít de facto dva oddělené obvody – jeden pro levé rameno linky s délkou pouhých 60 cm, druhý pak pro pravé rameno s délkou už podstatně větší.

Když jsem si propočítal všechny varianty s Hue páskem a zjistil, že mě jakékoliv řešení při jeho použití vyjde kvůli nutnosti dvou obvodů, přičemž jeden bych musel doslova zmasakrovat (s tím, že zbytek pásku jsem neměl stejně jak využít), velmi draze – respektive na poměry toho, co jsem potřeboval. Už už jsem se proto začal smiřovat s tím, že LED pásek budu holt muset zapínat přes klasický vypínač u linky, což se mi nechtělo i z důvodu, že mám všude Philips Hue vypínače a tudíž bych si tím trochu pošlapal design interiéru. Pak jsem si však začal pohrávat s myšlenkou napojit obě větve LED pásku na chytrou zásuvku opět z dílny Hue a vše ovládat přes tu. LED pásky se totiž stejně napájely skrze trafo, které bylo třeba strčit do zásuvky, která se záhy ukázala jako to nejlepší řešení ze všech. Koupil jsem si tedy Hue zásuvku za nějakých 800 Kč, tu doplnil Hue Dimmer Switchem ve verzi 2 za zhruba 500 Kč a dílo bylo k mému nadšení dokonáno. LED pásek spolu s trafem vyšly na méně než 1000 Kč, takže mě celá zápletka vyšla i s vypínačem, který bych musel stejně k Hue LED páskům dokupovat na nějakých 2300 Kč. Přitom Hue LED pásky vychází ve dvoumetrovém základu na necelých 2500 Kč, takže by mě celé řešení vyšlo na dvojnásobek. Ano, měl bych možnost měnit barvy a teplotu, ale to u kuchyňské linky skutečně neocením. Řešíte-li tedy stejný problém jako já, myslím si, že podobné řešení je pro vás ideální. Vše mi navíc samozřejmě posvětil můj dvorní elektrikář, takže je vše bezpečné.

Podobné srandičky jdou i s digestoří

Když už jsem byl “v tom”, řekl jsem si, že by byla škoda neudělat chytrým i poslední neosvětlený kout kuchyňské linky ve formě digestoře. Ta sice samozřejmě světlem disponuje, ale zapínat jej ručně je v dnešní moderní době otrava a já jej navíc moc rád využívám jakožto večerní bludičku, která mi svítí od setmění do zhruba 22 hodin a díky které nemusím například při rychlé cestě pro sklenku vody zbytečně rozsvěcet další světla v místnosti. U digestoře bylo nicméně její “zchytření” jednodušší než v případě pásku, jelikož jsem u ni jen vyměnit hloupé žárovky za chytré a digestoř nastavil na jejím ovládání tak, aby se tvářila jako trvale zapnutá. K chytrým žárovkám jsem si pak už jen dokoupil další Dimmer Switch, abych mohl světlo u digestoře zapínat jednoduše od zbytku vypínačů. Řešení, které jsem použil výše u LED pásku, však lze samozřejmě aplikovat i zde s tím, že by takto šla spustit celá digestoř (tedy její odsávání). Mě ale šlo jen o světla, takže pro mě bylo řešení pomocí žárovek naprosto dostačující.

HomeKitové ovládání je ukázkové

Nastavení si digestoře a LED pásku v HomeKitu tak, aby to dávalo smysl, byla naštěstí stejná hračka jako v případě všech ostatních světel v bytě. Žárovky v digestoři totiž stačily jen sjednotit pod jedno světlo, díky čemuž lze obě ovládat přes jednu ikonu v Domácnosti a tak je i automatizovat. Co se pak týče LED pásku, u něj je sice k dispozici jen možnost Vypnuto/Zapnuto, ale je fajn, že lze u zásuvky alespoň změnit ikonu právě na LED pásek, takže je jeho ovladatelnost přes Domácnost rázem příjemnější. Automatizace a tak podobně pak samozřejmě fungují i zde bez problému, jelikož se zásuvka od Hue chová de facto stejně jako klasické světlo.

Vymyslet lze takřka cokoliv, jen to chce čas (a peníze)

Předešlými řádky se nechci v žádném případě vychloubat či vás navádět k tomu, ať si osvětlení ve svých domácnostech řešíte stejným způsobem. Rád bych však jimi poukázal na to, že možnosti HomeKitových, potažmo smart home řešení jsou v dnešní době opravdu skvělé a lze jimi vyřešit takřka každý problém. Na druhou stranu je ale samozřejmě potřeba počítat s tím, že za “chytrost” se holt něco platí a v některých případech to není úplně málo. Koho ale podobná řešení baví a není mu líto peněz, myslím si, že se může u podobných věcí vydovádět jedna báseň. Mě osobně teď třeba čeká hledání chytré “čokoládky” pro propojení osvětlení koupelnového zrcadla s elektrickou sítí, kterou bych mohl ovládat jednak přes HomeKit a jednak by byla schopná fungovat přes ZigBee s Hue vypínači. Pokud byste o nějakém řešení věděli, klidně se o něj podělte do komentářů, stejně jako se klidně podělte o svá vlastní řešení, ať se my blázni mezi sebou můžeme trochu inspirovat :) .

