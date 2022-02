Seznamte se s Philips Hue aneb proč jsem se rozhodl založit svou smart domácnost právě na něm [Díl 2. – Software]

Před dvěma týdny jste si mohli na našem magazínu přečíst první díl “mé” dvoudílné série o tom, proč jsem si pro svou chytrou domácnost zvolil produkty Philips Hue. A jelikož jsem se v něm zaměřil na hardwarovou stránku věci, asi vás nepřekvapí, že se v dnešním závěrečném díle zaměřím primárně na stránku softwarovou. Právě ta je totiž ve výsledku u chytrých domácností snad ještě důležitější než hardware. Pojďme tedy na to.

Jak jsem již psal v předešlém díle, jelikož jsem srdcem i duší jablíčkář, klíčové pro mě bylo stavět chytrou domácnost na produktech kompatibilních s HomeKitem, abych je mohl jednoduše ovládat přes nativní řešení Applu v podobě aplikace Domácnost či příkazů přes Siri. Musím říci, že právě integrace Philips Hue produktů do Domácnosti skrze HomeKit je naprosto prvotřídní, jelikož je přes ní lze nejen ovládat, ale i velmi slušně spravovat z hlediska ikon a tak podobně. Hezkým příkladem je třeba možnost změnit si u zásuvky Philips Hue Smart Plug její ikonku z klasické zásuvky na například světlo, což jsem osobně ocenil ve chvíli, kdy jsem hloupý LED pásek pod kuchyňskou linkou potřebovat “zchytřit”. Jasně, jedná se svým způsobem o prkotinku, ale zkrátka se raději v Domácnosti dívám na ikonku LED pásku než na ikonku zásuvky, kterou bych měl jako LED pásek pojmenovanou. Bavit se pak o intuitivnějším ovládání asi ani není třeba, jelikož je to zcela logické.

Domácnost jako taková je sice super, nicméně aplikaci Philips Hue stažitelnou z App Store zcela zkrátka nezastoupí. Právě přes aplikaci Hue totiž přidáváte do svého chytrého domova veškeré příslušenství, ale taktéž jej přes ní aktualizujete, popřípadě nejrůzněji donastavujete. K dispozici jsou dokonce takové vychytávky jako například nastavení toho, co se má stát se světly Hue, pokud dojde k výpadku proudu a jeho následnému “nahození”. Standardní chování chytrých žárovek je takové, že po obnovení dodávky energie začnou naplno svítit, což je však třeba v noci dost nepříjemné. Právě skrze toto nastavení se ale všem nechtěným probuzením zapříčiněných například krátkým výpadkem proudu kvůli bouřce vyhnete.

Kromě možnosti pro správu jednotlivých produktů lze samozřejmě vše přes aplikaci Hue ovládat, takže jí lze klidně využívat zcela namísto Domácnosti. “Na férovku” sice musím říci, že oproti Domácnosti je na tom aplikace Hue designově alespoň v mých očích o kapku hůř, jelikož nepůsobí až tak čistě a s ohledem na spoustu možností v ní možná ani tak přehledně, ale jakmile si na ní člověk zvykne, právě vzhledem ke všem možnostem na jednom místě jí zřejmě před Domácnosti nezřídka kdy upřednostní.

Jestli mě osobně něco na chytré domácnosti naprosto extrémním způsobem baví, pak jsou to automatizace, které vám umožní zautomatizovat funkce vašich smart hraček tak, abyste se o ně vy zkrátka nemuseli starat. Automatizace si lze sice vytvářet i přes Domácnost, možnosti zde jsou však značně omezené, kvůli čemuž tak vaše kroky povedou opět do aplikace Hue. Ta toho totiž umožňuje různě zautomatizovat opravdu mnoho a to navíc nanejvýš zajímavými způsoby. Super je, že ty nejčastěji využívané automatizace vám aplikace sama nabídne, díky čemuž je tak jejich nastavení naprosto primitivní. Nastavit si tímto způsobem můžete třeba probouzení se se světlem, kdy se vám ráno v určitou hodinu rozsvítí velmi jemně například lampa s tím, že intenzita jasu se postupem času zvyšuje a vy se tím vzbudíte. Podobný princip pak lze nastavit i večer s tím rozdílem, že se světla naopak “z plna” tlumí a nakonec zcela vypnou. Mými oblíbenými automatizacemi jsou pak odchody a příchody domů, kdy systém Hue dle vaší polohy zjistí, zda se vzdalujete nebo naopak blížíte k domu a na to adekvátně zareaguje právě světly – tedy buď jejich rozsvícením nebo naopak zhasnutím. Nemyslete si, prosím, že nejsem zvyklý při odchodech z domu zhasínat světla, ale když člověk spěchá, může se zkrátka stát, že v nějakém tom pokoji zhasnout zapomene a přesně pro tyto případy je super mít nastaveny podobné pojistky. Zautomatizovat toho však lze mnohem víc a je tedy jen na vás, do čeho se pustíte. Vždy si ale můžete být jistí spolehlivostí celého řešení.

Když už mluvíme o automatizacích, byla by chyba se nezmínit o scénách, které jsou de facto extrémně zjednodušenou formou právě automatizací. Jedná se totiž o přednastavení možnosti například svícení světel, kdy jediným tapnutím v aplikaci přizpůsobíte svícení přesně tomu, co zrovna potřebujete. Máte-li tedy například rádi při čtení specifickou barvu světla a jeho jas, lze si takto vytvořit “čtecí profil světla” a ten si vždy zapnout při čtení s tím, že se světlo rázem z jakéhokoliv nastavení přenastaví právě na čtení. Jedná se tedy de facto o další zjednodušení ovládání. Mimochodem, teplotu a barvu světel si lze nastavit třeba i na automatické měnění dle denní doby, díky čemuž se tak ráno a večer setkáte s teplejším světlem, zatímco v pravé poledne bez jakéhokoliv přenastavování z vaší strany bude světlo jasně bílé a pro vás tedy opět z hlediska denní doby nejpřirozenější možné. Upřímně, toto nastavení je extrémně návykovou záležitostí a mě osobně baví i dlouhé měsíce poté, co jsem jej začal využívat. Jedná se zkrátka o super zlepšovák, který potěší.

Další opravdu zajímavou vychytávkou, na kterou jsem se upřímně těšil poměrně dost, je nedávno přidaná možnost synchronizace světel Hue s vaším Spotify, díky čemuž si lze užít světelné efekty ušité na míru přehrávané hudbě. Možnosti nastavení této funkce jsou poměrně široké, díky čemuž si tak můžete “rozblikat” klidně celý svůj dům či byt, ale zároveň si můžete užít o poznání komornější zábavu třeba jen v jednom pokoji nebo jen jeho části. Fantazii se zkrátka meze nekladou a pokud jste požitkáři, myslím si, že tato funkce vás opravdu chytne. Efektní je totiž opravdu extrémním způsobem. Co se pak týče dalších možností synchronizace světel s multimediálním obsahem, pro to lze využít již několikrát zmíněný Philips Hue Play HDMI sync box nebo PC či Mac, který jej dokáže zastoupit. Mohu-li za sebe něco doporučit, pak je to gradientní pásek lightstrip či jiné Hue řešení umístěné za televizí, jelikož obsah z ní synchronizovaný právě přes Play HDMI sync box s osvětlením za ní je díky tomu posunut na zcela nový level. Zejména u konzolového hraní se jedná o opravdu excelentní vychytávku, která vás dokáže neuvěřitelným způsobem ještě více vtáhnout do děje.

Zcela otevřeně musím říci, že ač jsem toho již napsal o aplikaci Philips Hue a nativní Domácnosti v předešlých řádcích skutečně dost, jsem přesvědčen o tom, že bych mohl popsat ještě několik dalších A4. Možností, které se vám dostanou do ruky poté, co do ekosystému Hue vstoupíte, je totiž právě díky aplikacím skutečně nespočet a já zatím nepřišel snad na nic, co bych nebyl schopen právě přes automatizace, scény či jiné možnosti nastavení vyřešit. Jasně, ne vždy je dané nastavení vyloženě jednoduchou záležitostí a čas od času si člověk musí vyzkoušet některé nápady metodou pokus – omyl. K cíli se však dá dojít snad naprosto vždy a co je možná nejlepší – když ne nyní, pravděpodobně to bude možné do budoucna. Do aplikace Philips Hue totiž přibývají poměrně často nové a nové funkce, které možnosti Hue produktů neustále rozšiřují a které je tak činí ještě zábavnějšími. Fajn je, že o všech novinkách informuje Philips právě přímo přes Hue aplikaci s tím, že mnohdy je přes ní dokonce možné vstoupit do otevřeného beta testování a vyzkoušet si tak chystané funkce s předstihem. Podtrženo, sečteno – softwarová podpora je naprosto ukázková a i to je důvod, proč za mě má rozhodně smysl do Philips Hue řešení jít.

