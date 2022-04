Co vše se dá vyřešit softwarovým updatem? Mnohdy i zdánlivě nemožné věci

Technologie se ženou extrémní rychlostí dopředu a to, co bylo třeba ještě jen před pár lety nemyslitelné, se nyní stává novým standardem. Všimnout si toho přitom lze nejen u nových hardwarů, ale i u starších kousků a stylu, jak k nim výrobci přistupují z hlediska oprav. Již dávno totiž neplatí, že nedokonale fungující modely automaticky nahrazují ve své nabídce novými kousky, které jsou třeba zcela stejné, ale vyrobené jiným způsobem, který problém předešlé generace vymýtil. Své o tom ví třeba i Philips, u kterého jsem jsem se o tom přesvědčil (respektive stále přesvědčuji) na vlastní kůži.

Jelikož mám Smart Home ve svém bytě postavenou primárně na řešení Philips Hue, když jsem se rozhodoval, jaký zdroj světla použiji na pracovním stole za monitor, o výrobci jsem měl jasno. Rozhodl jsem se konkrétně pro modely Hue Play a to ve formě “reflektorů” (které k mé radosti Alza před pár dny zlevnila o 19 % na 2899 Kč z 3579 Kč). Jelikož jsem je v minulosti již v ruce měl a zároveň jsem v systému Hue již docela zběhlý, tak nějak jsem věděl, co vše od nich čekat – respektive jsem si to alespoň myslel do jejich prvního zapojení a hraní si s nimi. Když jsem je totiž spároval s aplikací a na stůl nainstaloval přesně tak, jak jsem potřeboval, zjistil jsem, že při nastavení bílého světla či obecně světla s vyšším množství bílé při maximální intenzitě jasu obě světla “pískají” nebo chcete-li bzučí na velmi vysoké frekvenci, jak se občas stává třeba u nabíjecích adaptérů a tak podobně. Nebudu vám lhát, vydávaný zvuk mě celkem naštval (nejedná se sice o žádný extrém, ale v tichu zkrátka slyšet je a narušuje soustředění) a tak jsem se začal ihned pídit po tom, zda se jedná o ojedinělou věc, nebo naopak o něco, s čím se potýká vícero lidí. S překvapením jsem zjistil, že se jedná o typický problém nejen u mnou zvoleného modelu světel, ale i u celé řady dalších Hue svítidel, byť se o něm minimálně na českém internetu hovoří velmi málo.

Jelikož jsem si však reflektory s trochou nadsázky vysnil, loučit se mi s nimi nechtělo a nechce. Po chvíli hraní si s nimi jsem totiž zjistil, že pískání vydávají jen v případě, že jsou rozsvícena na zhruba 50 až 100 % a to navíc jen při nastavení výše zmíněných barevných schémat. Ačkoliv jsem zastánce adaptivního osvětlení (tedy nastavení, které přizpůsobuje barvu světla podle denní doby), musel jsem se smířit s tím, že to píská a tedy je nutné využívat spíš základní RGB barvy. Ano, není to ideální, ale na druhou to mě osobně nepohoršuje a dokážu si představit s tímto nastavením žít dlouhodobě. Malinký červík naštvanosti ve mně však stále hlodal a proto jsem se rozhodl na Twitteru a Facebooku oslovit oficiální zahraniční účty Philips Hue s dotazem, co hodlají s pískáním dělat. Na diskuzních fórech jsem se totiž dočetl, že je údajně v plánu softwarová oprava, která má pískání (po letech stížností) konečně odstranit, byť se jednalo o příspěvek sdílený v období Aprílu, což jeho věrohodnost pošlapalo.

Po pár hodinách čekání na odpověď mi však Philips Hue odpověděl a to velmi pozitivně. Update, který odstraní pískání při vyšší intenzitě bílého světla či jeho dalších odstínů je totiž dle slov podpory aktivně vyvíjen a jeho vydání je naplánováno na příští měsíc. Jasně, dokud nebude update venku a člověk si nevyzkouší, jak problém opravuje, je nutné k podobným informacím přistupovat s určitým odstupem, ale na druhou stranu je třeba říci, že firmy zpravidla o termínech vydání updatů v případě, že si nejsou s jejich stavem či kvalitou jisty, s předstihem neinformují. Zde se tedy zdá, že si je Philips skutečně jistý tím, že problém, který se z laického pohledu jeví jako hardwarový (a tedy svým způsobem neopravitelný jinak než odevzdáním produktu do servisu), dokáže softwarově vyřešit, čímž de facto odmítne nutnost představení revidované verze tohoto produktu, což je do jisté míry neuvěřitelné. Kdyby totiž dokázali i další výrobci updaty firmware opravit chyby tohoto charakteru (a že jich je víc než dost), jen si představte, kolik například elektroodpadu by se tím ušetřilo. Ještě jednou nicméně opakuji, že update je stále neveřejný a na jeho finální zhodnocení si raději ještě počkám.

