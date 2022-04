Totožné konfigurace Mac Studio mohou využívat odlišné napájecí zdroje. Proč?

Když Apple před pár týdny představil nový Mac Studio, překvapil tím prakticky všechny své příznivce, a to naprosto pozitivně. Společně s tímto novým přírůstkem došlo také k představení čipu M1 Ultra, který je možné do Macu Studio osadit, a díky kterému je tento stroj aktuálně nejvýkonnějším počítačem od Applu v historii. Mac Studio si samozřejmě můžete různě nakonfigurovat – konkrétně si můžete zvolit varianty čipů M1 Max a M1 Ultra, společně s operační pamětí a úložištěm.

Ihned po představení se začalo hojně spekulovat nad tím, zdali si budou moci uživatelé po koupi sami zvětšit kapacitu úložiště Macu Studio. Zpočátku to vypadalo velmi slibně, jelikož po prvním rozebrání Macu Studio si prakticky všichni na základních deskách ihned všimli dvou konektorů pro moduly úložiště. U menších variant úložiště je aktivně využit jen jeden konektor, u vrcholných dva. I skrze nezvyklé moduly úložiště od Applu to vypadalo, že jejich výměna a zvýšení kapacity bude možné – nakonec jsme se ale dozvěděli o opaku, a to od hned několika zdrojů, například od známého YouTube kanálu Linus Tech Tips. Nejen ten po testování prozradil, že zvýšení kapacity není možné a uživatelé mohou pouze vyměnit moduly o stejné kapacitě. To má být způsobeno hardwarovým zámkem, který Apple zcela vědomě nasadil.

Aby mohl kanál Linus Tech Tips provést záměnu paměťových modulů, tak pořídil dva naprosto totožné a základní Macy Studio s čipem M1 Max. Při rozebírání za účelem testování paměťových modulů si však hlavní protagonista všiml rozdílných PSU, tedy napájecích zdrojů, které jsou první věcí, co vidíte po sejmutí krytu. Nutno zmínit, že napájecí zdroje jsou odlišné kompletně, dokonce jsou využity i rozdílné konstrukční metody. To je způsobeno tím, že jsou zdroje dodávány od dvou odlišných výrobců – první je Liteon Power Technology a druhou Delta. Některým z vás nyní dost možná není jasné, z jakého důvodu se Apple k tomuto kroku uchýlil a proč nemohl využít napájecí zdroje od jediného výrobce. Pojďme si to letmo vysvětlit.

V první řadě je nutné zmínit, že Apple při vývoji vytvořil několik různých designů napájecích zdrojů pro Mac Studio. Následně vybral dva finální, které jsou ověřené a fungují stejně či velmi podobně, byť jsou designem kompletně odlišné. Jedné společnosti pak poskytl první typ zdroje, druhé pak druhý typ. Tato diverzifikace mezi více společností je důležitá hned z několika důvodů. V první řadě jde o cenu – dvě společnosti si mezi sebou budou konkurovat, tudíž nedojde k tomu, že by Apple musel platit vyšší finanční obnos jediné společnosti, která by si jinak mohla nastavit cenu prakticky jakkoliv vysoko. Za druhé je diverzifikace důležitá kvůli různým odstávkám, například kdyby jedné společnosti došel materiál či součástky, popřípadě pokud by v ní začal řádit COVID či jiná pandemie, tak sice svým způsobem teoreticky přijde o polovinu dodávek, nepřijde o ně však kompletně.

Při této příležitosti se pak na kanále Linus Tech Tips rozhodli vyzkoušet zaměnit napájecí zdroje mezi oběma Macy Studio. Ukázalo se, že alespoň napájecí zdroje, oproti modulům úložiště, můžete bez problémů mezi sebou vyměnit. Pokud byste se chtěli podívat na kompletní video, ve kterém se kanál Linus Tech Tips zabývá zmíněnými úkony, můžete tak učinit níže – jedná se rozhodně o zajímavé téma. Zároveň bude zajímavé sledovat, zdali se Apple po nějaké době umoudří a odstraní hardwarový zámek, který uživatelům zpřístupní jednoduché výměny či upgrady úložiště.