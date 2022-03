Mac Studio se dočkal prvního detailního rozebrání. Co odhalilo?

Ačkoliv jsme se v předešlých dnech již několika nahlédnutí do útrob Macu Studio dočkali, až dnes máme k dispozici komplexnější pohled. O ten se jako již tradičně postarali odborníci z iFixit, kteří díky tomu přišli s pár zajímavými informacemi. Co tedy útroby nového Macu Studio skrývají?

Fotogalerie Mac Studio a Studio DIsplay 3 Mac Studio a Studio DIsplay 4 Mac Studio a Studio DIsplay 5 Mac Studio a Studio DIsplay 6 +5 fotek Mac Studio a Studio DIsplay 7 Mac Studio a Studio DIsplay 8 Mac Studio a Studio DIsplay 9 Mac Studio a Studio DIsplay 10 Vstoupit do galerie

Rozbor potvrdil jednoduchou možnost vyjmutí SSD úložiště, stejně tak jako nemožnost jeho uživatelské výměny kvůli softwarovým zámkům, které u něj Apple nasadil. iFixit nicméně jedním dechem dodává, že o uživatelský přívětivé upgradatelnosti by ani bez softwarových zámků nemohla být ani řeč, jelikož se do Macu jako takového dostává poměrně komplikovaně. Apple u něj totiž využívá proprietální šrouby, které jsou navíc kompletně skryté, takže v žádném případě nelze počítat s tak jednoduchým upgradováním jako například v případě Maců Pro, potažmo RAM pamětí u starších iMaců.

Dalším do jisté míry zajímavým zjištěním jsou rozměry dvou ventilátorů, které mají za cíl uchladit vnitřnosti stroje. Ty se sice nemusely na první pohled v představovacím videu zdát až tak extrémní, avšak pravdou je, že jsou rozměrově největší, co kdy Apple s výjimkou Maců Pro použil. O to víc u nich potěší jejich nulová hlučnost při běžném chlazení, potažmo naprosto minimální hluk v případě, že je třeba procesory chladit “na plné obrátky”. A jelikož je k nim dobrý přístup (po proniknutí do stroje), jejich výměna nebude pro servisy složitá. Nicméně ani to nepomohlo stroji k získání dobrého skóre opravitelnosti. iFixit mu totiž udělili jen 6 bodů z 10 se slovy, že se z hlediska upgradovatelnosti a opravitelnosti nejedná o stroj pro profesionály.