Na obzoru je levnější LiDAR, brzy se nejspíše objeví u konkurence

Technologii LiDAR začal Apple využívat v roce 2020, tedy před dvěma lety. Prvně se objevila u iPadu Pro, následně jsme ji o několik měsíců později našli také u iPhonů 12 Pro (Max). Pokud nevíte, co to LiDAR je, tak se jedná o velkou černou tečku v rámci zadní foto-soustavy produktů, na kterých je k dispozici. Nejedná se o další objektiv, jak si mnoho uživatelů mylně myslí. LiDAR, zkratka pro Light Detection And Ranging, je speciální technologie, která využívá laserové paprsky k měření vzdálenosti jednotlivých objektů v blízkosti. Laserové paprsky jsou touto technologií vyslány do prostoru a následně se měří doba, za kterou se vrátí zpět, čímž lze zjistit vzdálenost.

Apple, potažmo jeho produkty, využívají LiDAR například při focení, jelikož lze pomocí něj jednoduše zjistit, jaký objekt je v popředí a pozadí. Zároveň LiDAR napomáhá ostření při focení ve špatných světelných podmínkách. Mimo focení Apple prezentoval využití LiDARu v AR, a to především ke skenování okolí. Pokud se aktuálně podíváte na konkurenční zařízení od jiných výrobců, tak zjistíte, že technologií LiDAR nedisponují – namísto něj mají často klasické ToF senzory, které se mohou lišit. Když se ale zamyslíte nad tím, jak Apple za poslední dva roky LiDAR uplatnil, tak zjistíte, že kromě focení prakticky nijak. Zcela upřímně kalifornský gigant LiDAR prostě zazdil, což je obrovská škoda. Navíc k tomu, konkurence a vývoj nikdy nespí, takže bylo jasné, že se dřív nebo později objeví technologie podobná LiDARu od Applu.

Ten moment, kdy se na obzoru konkurenční LiDAR objeví, přichází právě teď. Výzkumní pracovníci na Stanfordské univerzitě totiž pracují na novém systému, který bude s technologií LiDAR pracovat. Primárně je důležité zmínit, že tento nový systém má být oproti tomu od Applu o mnoho levnější, což by jednoduše řečeno znamenalo, že by jej mohli využít ostatní výrobci chytrých telefonů, a to nejen u nejdražších vlajkových lodí, ale také u levnějších modelů. Pokud tohle dílo bude dokonáno, tak lze očekávat, že ostatní výrobci začnou „nový“ LiDAR využívat opravdu naplno, a to nejen pro vylepšení fotografování. Je tedy prakticky jasné, že dvouletý náskok Applu, který s LiDARem měl, bude rázem smáznut a obrovský potenciál zůstane nevyužitý. Kde je například nativní aplikace pro 3D skenování objektů?

Okan Atalar, doktorand na Stanfordské univerzitě v oboru elektrotechniky, se ve svém článku věnoval tomu, jak LiDAR funguje a kde všude by ho bylo možné využít. Kromě zmíněného fotografování, kde je LiDAR využit pro změření hloubky ostrosti, jej lze využít také k vytvoření 3D objektů, a to buď z několika fotografií anebo z videa. Mimo to by LiDAR našel uplatnění třeba ve sportu, kde by mohl napomáhat ke zlepšení techniky atletů, a to sběrem hodnotných dat ve 3D. To by následně mohlo vést k analýze stavby těla a pohybů a snížení pravděpodobnosti zranění. V neposlední řadě by bylo možné LiDAR využít i pro zvýšení bezpečnosti, a to v systémech podobných Face ID, které využívá TrueDepth kameru. Pokud by v tomto případě došlo k nasazení LiDARu, tak by systém získal přístup k nejspíše ještě přesnějším datům, což by mohlo bezpečnost a spolehlivost zvýšit.