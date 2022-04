Oficiálně: Apple začal vyrábět iPhony 13 v Indii

Ačkoliv je tomu jen pár let, co se začaly objevovat první informace o plánu Applu rozjet v Indii výrobu iPhonů, nyní je již tento plán zcela splněn. Po několikaletém testování výroby na starších modelech totiž před pár hodinami Apple oficiálně skrze agenturu Reuters potvrdil, že v Indii spustil výrobu iPhonů 13.

O plánech vyrábět v Indii “třináctky” se spekulovalo již poměrně dlouho a to jak kvůli situaci v Číně související s omezováním fabrik kvůli pandemii koronaviru, tak i kvůli pokusům Applu v loňském roce v zemi vyrábět iPhony 12. Potvrzení výroby iPhonů 13 proto není ve výsledku žádným překvapením, byť je na druhou stranu velkým příslibem do budoucna ohledně zajištění stabilních dodávek iPhonů i v horších časech. Přeci jen, vždy je lepší mít dodavatelský řetězec rozmělněný do vícero zemí, než jej mít jen v jedné.

Zatímco pro Apple je start výroby iPhonů 13 v Indii velkým krokem kupředu, pro uživatele se ve výsledku nejedná o nic, co by je mělo vyloženě zajímat. Pravdou totiž, je, že úroveň zpracování daného produktu bude i nadále na standardní úrovni a tak jediné, co by měla tato novinka přinést, je skutečně jen lepší dostupnost daných modelů. Je nicméně jedním dechem třeba dodat, že dostupnost se může zlepšit jen na některých trzích, jelikož není předem jasné, kam všude indické iPhony 13 doputují,