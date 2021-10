Recenze iPhone 13: Povedený nástupce loňského oblíbence

Recenze iPhone 13 je po více než týdenním testování konečně tady! Jak si tento model vede v porovnání se svým předchůdcem, co všechno zvládne a vyplatí se vůbec utrácet necelých 23 tisíc korun za letošní generaci? Přesně tyto otázky (a něco více) si rozebereme v následujících řádcích.

Balení letem světem

Jak vypadá balení produktu či jaké byly mé první pocity z letošní „třináctky“ jste se mohli dozvědět v našich článcích o unboxingu a prvních dojmech. To ale neznamená, že tyto segmenty v naší recenzi vynecháme, a proto se na ně alespoň letem světem podíváme. Co se týče samotné krabičky, tak ta se po stránce velikosti shoduje s loňskou generací. Právě tehdy Apple přestal k novým iPhonům přibalovat drátová sluchátka EarPods a nabíjecí adaptér, u kterého argumentoval ekologií a zmiňoval, že už stejně (prakticky) všichni doma adaptér mají.

Díky této změně každopádně dokázal Apple ušetřit nejen na adaptérech a sluchátkám, ale zároveň i na přepravě. Jelikož je balení menší, tak jich dokáže převést najednou více. Osobně tuto změnu vnímám celkem neutrálně a nevadí mi. Balení iPhonu 13 je proto ve stejné velikosti a ukrývá telefon, pod kterým je ještě napájecí kabel typu USB-C/Lightning a dokumentace s jehlou na SIM kartu.

Design a zpracování

Co se pak týče designu, tak i v tomto případě Apple vsadil na osvědčenou hru. Přesně proto má letošní generace stejné tělo jako loňská „dvanáctka“ a jak to tak vypadá, je to jedině dobře. Samozřejmě můžete narazit na lidi, kteří by namísto hranatého designu uvítali vzhled modelů X, XS či 11 (Pro), případně budou argumentovat tím, že návrat k designu starého iPhonu 5 je špatný. Abych to však uvedl na pravou míru, tak já se do této kategorie neřadím a současnou podobu iPhonů 13 (i loňské generace 12) vřele vítám. Telefon skvěle padne do ruky, pyšní se parádním provedením a v mých očích nemá jedinou chybu – přesně takto si totiž představuji ideální tělo chytrého telefonu.

Tělo telefonu proto vnímám prakticky stejně jako u iPhonu 12. Má to ale jeden háček, který si neodpustím ani tentokrát. Jelikož má iPhone 13 (stejně jako „dvanáctka“) lesklá skleněná záda, tak bychom jej mohli označit za magnet na otisky prstů. Aktuálně mám na starosti model v provedení PRODUCT(RED), které mě mimo jiné neuvěřitelně ohromilo. Barva je výrazná, plná a působí na telefonu přímo skvěle. V porovnání s předchozím červeným iPhonem je o několik úrovní napřed. Zatímco vloni jste si mohli pořídit PRODUCT(RED) iPhone, který působil až únavně a nudně, tak letos je tomu úplně jinak. Samozřejmě se ale jedná jen o můj subjektivní názor.

Standardní iPhone 13 je jinak tvořen tělem z hliníku. Zároveň určitě nesmíme zapomenout na jednu drobnou designovou změnu, která je ale prakticky až přehlédnutelná. Tím mám na mysli pochopitelně o 20 % menší notch neboli horní výřez. Právě za výřez čelí Apple již několik let ostré kritice, a to dokonce i z řad samotných jablíčkářů. Ten je totiž již od roku 2017, tedy od představení revolučního iPhonu X, prakticky nezměněný, zatímco konkurence vsází na průstřel a nabízí tedy skutečně edge-to-edge displeje.

Dává zmenšení výřezu smysl?

Apple na tyto výčitky konečně zareagoval a horní výřez alespoň trošičku zmenšil. Teď se ale nabízí hned dvě otázky. Má podobné zmenšení smysl a stálo to za vůbec za to? Dle mého názoru to smysl prakticky nedává. Ani nyní totiž nevidíme například procenta baterie a s výřezem, ačkoliv menším, musíme žít nadále. Když se ale podíváme na to, zdali to za to stálo, tak tady už mám jiný názor. Myslím si, že tímto Apple ukazuje, že je schopen reagovat, i když trošku opožděně. Již nyní se navíc šíří spekulace o iPhonu 14 se zmiňovaným průstřelem. Bližší informace ale přinese až čas. Zároveň se přední sluchátko posunulo z výřezu nad něj, prakticky až do rámečku.

Následně bych ještě rád dodal, že mi osobně horní výřez nikterak nevadí. Poměrně rychle jsem si na něj dokázal zvyknout již u „Xka“ a nemám s ním problém doposud. Je totiž nutné si uvědomit, že právě ve výřezu se skrývá TrueDepth kamera a všechny senzory zajišťující bezpečné Face ID. Kdybych si měl vybrat mezi průstřelem a Face ID, tak jednoznačně volím druhou možnost. Možná taky proto neberu zmenšení výřezu jako natolik důležitou změnu.

Váha, rozměry a používání

iPhone 13 se pyšní 6,1“ displejem a lze jej tedy označit za přívětivý standard, který lze používat i se zachováním komfortu. Z hlediska rozměrů telefon měří 146,7 x 71,5 x 7,65 mm a jeho váha činí 173 gramů. Tento model je tedy ve srovnání s „dvanáctkou“ o 11 gramů těžší a zároveň o 0,25 mm tlustší. Jedná se však o naprosto zanedbatelné rozdíly, které prakticky nelze zpozorovat.

Zdroj: Apple

Z hlediska používání se pak iPhone 13 neobejde bez pochvaly. Jako se osvědčilo u předchozí generace, ostré hrany jsou zkrátka komfortní a dobře se s nimi pracuje. Kombinace 6,1“ displeje, přívětivé váhy a samotného těla stručně a jednoduše funguje. Jak jsem už zmínil výše, z hlediska designu je tento styl o poznání hezčí než u iPhonu X, XS/XR či 11 (Pro). Kdybych měl ale objektivně zhodnotit, co je příjemnější na používání, tak jsem upřímně na vážkách. V tomto směru silně záleží na daném uživateli. Já každopádně zastávám názor, že se jedná jen o věc zvyku, avšak spíše mě to táhne k ostrým hranám.

Displej: Klasika, co za to stojí

iPhone 13 používá stejný displej jako iPhone 12 s označením Super Retina XDR, jehož úhlopříčka činí již zmiňovaných 6,1“. Konkrétně pak využívá technologii OLED a nabízí rozlišení 2532 x 1170 pixelů při 460 pixelech na palec (ppi). Z hlediska technologií pak samozřejmě nechybí HDR, True Tone, široký barevný rozsah neboli P3 gamut a Haptic Touch. Kontrastní poměr (typický) činí 2 000 000:1 a nalezneme zde i oleofobní úpravu proti šmouhám.

Drobné vylepšení každopádně přišlo v případě maximálního jasu. Zatímco vloni maximální jas činil 625 nitů, tak ten byl u iPhonu 13 o něco málo navýšen, konkrétně tedy na hodnotu 800 nitů. V případě HDR obsahu se však stále jedná o stejných 1200 nitů. Ačkoliv se jedná o relativně menší vylepšení, tak bezesporu také potěší. Díky tomu je totiž displej čitelnější i na slunci. Úplně přesně tento rozdíl bohužel porovnat nemohu. Když jsem ale během testování používal iPhone 13 přímo venku při slunečném počasí, tak musím uznat, že jsem neměl žádné problémy s čitelností. Každopádně když jsem chtěl zobrazit nějaký detail, tak byl samozřejmě relativně nečitelný, avšak s tím je nutné počítat.

Displej si zaslouží jedničku.

Displeje jablečných telefonů lze dlouhodobě označit za dobré a dostačující. Osobně s nimi nemám žádný problém a od přechodu na OLED to zkrátka stojí za to. Když to vezmeme letem světem, tak lze bezesporu říct, že displeje dnešních iPhonů 13 (Pro) nabízejí vysokou kvalitu a poměrně nádherně dokážou vykreslovat nejrůznější obsah či videohry. Na takto kvalitní obrazovku si lze navíc relativně lehce navyknout a při přechodu například starší klasické LCD oči až trpí. Samozřejmě pak ani letos iPhonům nechybí Ceramic Shield neboli speciální vrstva na displeji, která zajišťuje jeho vyšší odolnost. Co mi zde ale nesmírně chybí, je 120Hz obnovovací frekvence, kterou letos dostal iPhone 13 Pro (Max). Bohužel, na tuto vychytávku si pravděpodobně budu muset ještě chvíli počkat.

Vyšší výkon, kterého si ale nikdo nevšimne

Letošní generaci jablečných telefonů pohání čip Apple A15 Bionic, od kterého Apple slibuje výkon o 50 % vyšší než u nejvýkonnější konkurence. Jak jistě všichni víte, po stránce výkonu byly iPhony vždy o něco napřed a fungovaly tak zkrátka bezchybně. Výjimkou v tomto směru není ani iPhone 13, který by měl být zase o něco lepší než loňská generace iPhonu 12. V tomto směru si ale pokládám jednu otázku. Lze si této změny nějak povšimnout, případně je vůbec k něčemu?

Abych byl upřímný, tak dle mého názoru nelze zpozorovat rozdíl ve výkonu mezi iPhonem 13 a iPhonem 12, případně pouze minimální. Jak jsem již zmiňoval výše, telefony zkrátka fungují a nikdo Applu nemůže upřít jeho schopnosti v oblasti čipů. Na otázku, zdali je, byť jen malé navýšení výkonu, vůbec k něčemu, mám pak jasnou odpověď. Samozřejmě to smysl má, a to především z dlouhodobého hlediska. Technologie stárnou poměrně rychle, kvůli čemuž se levnější telefony s Androidem po například dvou letech začnou sekat a stanou se prakticky nepouživatelnými. Tohle má Apple částečně pořešené i díky tomu, že jsou jeho čipy zkrátka výkonné. Ačkoliv tedy letošní nárůst ve výkonu nelze ihned zpozorovat, určitě jej jablíčkáři ocení za pár let.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Na telefonu jsem si pak ještě zahrál mou oblíbenou mobilní hru Call of Duty: Mobile, kterou čas od času hraji i na svém „Xku.“ S klidem na duši jsem si v tomto titulu nastavil maximální detaily a pustil se do toho. Při samotném hraní jsem pak nenarazil na sebemenší potíže, a to ani po určité době. Vše zkrátka běželo, jak má a telefon si tak s hrou poradil doslova na výbornou. Celé se to pak každopádně posouvá kupředu až u modelu iPhone 13 Pro (Max), který se pyšní takzvaným ProMotion displejem s již zmiňovanou 120Hz obnovovací frekvencí. Díky tomu je totiž hraní na „Pročku“ na úplně jiné úrovni, avšak o tom se můžete dozvědět více v recenzi daného modelu.

Abychom to měli kompletní, tak se pojďme ještě podívat na benchmarkové testy. Na to jsem použil standardní Geekbench, který je pro tyto účely pravděpodobně asi i nejrozšířenější a výsledky rozhodně stály za to. Procesor dokázal v testu na jedno jádro získat 1734 bodů a v testu na více jader 4662 bodů. Pro lepší pochopení těchto čísel si můžeme uvést i hodnoty loňského iPhonu 12, jenž získal 1585 a 3967 bodů. Nějaký nárůst tady skutečně je a rozhodně není malý. Samozřejmě jsem pak také otestoval grafický procesor, který si v testu Metal přišel na 10639 bodů, zatímco iPhone 12 získal „pouze“ 9241 bodů.

Sečteno podtrženo, po stránce výkonu nemá iPhone 13 jedinou chybu. Tento mobilní telefon má zkrátka výkonu na rozdávání, díky čemuž vše běží dokonale svižně a bez sebemenších chyb.

Úložiště

Skvěle si polepšilo i úložiště. Apple totiž konkrétně v případě základního modelu (i v případě modelu iPhone 13 mini) vsadil na 128GB úložiště. Následně si ale samozřejmě můžete připlatit za 256 GB a 512 GB. Rozdílem však je, že například loňský iPhone 12 začínal na pouze 64GB úložišti, což je na dnešní dobu skutečně málo. Jablečné telefony jsou totiž skutečně schopné v otázce focení fotografií a natáčení videa. Problémem ale zůstává, že takto kvalitní soubory pochopitelně zabírají i více místa. To jsem ostatně zmiňoval i v loňské recenzi a doufal jsem, že brzy konečně přijde změna. Rok s rokem se sešel a my se konečně dočkali. Zdvojnásobení základního úložiště samozřejmě nejde vnímat jinak než pozitivně.

Fotoaparát

Pojďme se ale společně konečně podívat na to, co vás pravděpodobně zajímavá nejvíce. Kvalita fotoaparátů u chytrých telefonů se totiž během posledních let posouvá raketovým tempem kupředu, na což samozřejmě reaguje i samotný Apple. Ačkoliv sice možná není na špici, tak i přesto se jeho telefony dokážou postarat o úchvatné fotografie. iPhone 13 pak v tomto samozřejmě není výjimkou a přináší řadu dalších vylepšení, které ocení především běžní uživatelé, kteří si čas od času vyfotí nějakou tu fotečku.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Apple fotoaparát u iPhonu 13 prezentuje jakožto svou dosavadně nejvyspělejší dvojitou fotosoustavu. Zadní čočky jsou jinak uspořádány, konkrétně tedy diagonálně, díky čemuž zbylo více místa pro použití větších snímačů. V případě „třináctky“ se tedy o co možná nejlepší fotografie stará 12Mpx širokoúhlý objektiv s clonou f/1.6 s optickou stabilizací obrazu s posuvem snímače a 12Mpx ultra-širokoúhlý objektiv s clonou f/2.4, 120° zorným polem a rychlejším snímačem. V přední TrueDepth kameře se pak nachází 12Mpx snímač s clonou f/2.2. Vraťme se ale k zadnímu fotomodulu. Širokoúhlý fotoaparát by pak konkrétně měl umět pojmout o 47 % více světla a ultra-širokoúhlý by si měl polepšit v případě focení v horších světelných podmínkách. Jaká je ale realita?

Jakožto běžný uživatel-amatér musím uznat, že iPhone 13 fotí zkrátka dobře. Fotografie dokážou uchvátit, potěšit a bezesporu nelze jen tak zpochybňovat jejich kvalitu. Přijde mi až neuvěřitelné, co dnešní telefony (obecně) vlastně všechno dokážou, což se samozřejmě nevztahuje jen na Apple. Cupertinský gigant každopádně opět dokázal posunout hranice své fotosoustavy o něco málo kupředu a dle mého názoru to stojí za to. Ve fotografiích vyniká detail, vše působí krásně živě a špatně na tom není ani noční režim, který z až naprosté tmy dokáže vykouzlit uspokojivé fotky.

Fotografické styly

Apple své fotoaparáty u iPhonů 13 také obohatil o zajímavou novinku v podobě takzvaných fotografických stylů, které dle mého názoru dokážou výsledným fotografiím vdechnout úplně jiný rozměr. Jak říká samotný Apple, tyto styly dokážou zesílit či případně ztlumit barvy na fotografii. Tento popis se samozřejmě podezřele podobá klasickým efektům. Rozdíl je zde ale v tom, že u stylů dochází k zachování standardních tónů pleti, kdežto efekty upravují celý snímek. Díky tomu tak lze vytvářet skutečně zajímavé fotky, které mohou působit podstatně živěji, anebo naopak chladněji. Možností je hned několik a záleží už na uživateli, jak se s nimi popere a zdali je skutečně dokáže využít.

Musím se přiznat, že nejprve jsem o fotografické styly zrovna zájem nejevil. Neviděl jsem v tom takovou příležitost a jednalo se pro mě o funkci, bez které se jednoduše obejdu. Po určitém testování jsem však změnil názor. Každopádně i přesto bych rád dodal jednu věc. Styly jsou dle mého názoru perfektním přírůstkem pro lidi, kteří jejich iPhone používají pro focení sebe či jiných lidí. Samozřejmě ten, kdo zase tolik nefotí, pak novinku úplně neocení.

Natáčení a filmařský režim: Stojí za to?

Pro spoustu jablíčkářů největší novinka letošní generace jablečných telefonů spočívá právě v segmentu natáčení videa. Než se k tomu ale dostaneme, pojďme si obecně říct, co letošní „třináctky“ vlastně umí. Ačkoliv se jedná o „obyčejný smartphone,“ tak i přesto si bezproblémově poradí s nahráváním HDR videa v Dolby Vision až při rozlišení 4K s 60 snímky za sekundu (fps). Rozlišení i fps je nadále samozřejmě možné snížit. Potěšit každopádně dokáže i optická stabilizace obrazu s posuvem snímače v případě širokoúhlého objektivu, což dle mého názoru značně zlepšuje kvalitu výsledného videa.

Apple nadále vsadil na funkce jako je zvukový zoom, QuickTake video a potěšit dokáže až dvojnásobné oddálení optickým zoomem či až trojnásobný digitální zoom. iPhone 13 nadále dokáže nahrávat zpomalená videa v 1080p při 120 či 240 fps a časosběrná videa se stabilizací, anebo v nočním režimu.

Jak je na tom ale samotná kvalita těchto videí? Nalejme si čistého vína – právě iPhony jsou totiž v oblasti natáčení videí skutečně napřed a dokážou si s tímto úkolem hravě poradit, a to už několik let. iPhone 13 pak samozřejmě není výjimkou. Nějaký posun v kvalitě se mi ale hledá jen těžko, jelikož není na první pohled tak úplně patrný. Povšimnout si lze přítomnosti již zmiňovaného posuvného snímače, díky čemuž je obraz obecně stabilnější. Mějme ale na paměti jednu věc. Videa, která běžně telefonem natáčíme, většinou sdílíme prostřednictvím YouTube či sociálních sítí. Přesně proto jen málokdy využijeme jejich plnou kvalitu.

Filmařský režim

Nyní se pojďme přesunout k tomu zajímavějšímu – filmařskému režimu. Když Apple tuto novinku vůbec představil, dokázal si tím získat pozornost řady lidí. Filmařský režim nahrává HDR video v Dolby Vision a dokáže automaticky vytvářet perfektní efekty hloubky ostrosti a přechody zaostření. V praxi to pak vypadá vcelku jednoduše. Jakmile začneme nahrávat, iPhone se zaostří na daný subjekt (buďto automaticky, anebo dle našeho výběru), zatímco kolem něj vytvoří efekt hloubky ostrosti, a tedy jemně rozmaže okolí. Pokud by ale daný subjekt například namířil hlavou na druhou osobu, iPhone „automaticky“ přeostří a nabídne tak až filmařské efekty.

Možná si říkáte, proč jsem slovíčko automaticky umístil do uvozovek. Má to naštěstí poměrně jednoduché vysvětlení – ne vždy to totiž musí fungovat. Je nutné počítat s tím, že iPhone je pořád pouze telefonem a nemůžeme od něj (zatím) očekávat zázraky. Při testování této funkce jsem se proto zcela běžně setkal se situacemi, kdy tento jablečný kousek zkrátka úplně nepochopil, co jsem po něm chtěl, případně jak jsme danou situaci zamýšleli, a proto ostřil spíše podle sebe (anebo vůbec). Ačkoliv tento popis zní relativně negativně, tak ve finále být nemusí.

Filmařský režim má totiž jednu možnost, bez které bychom jej mohli označit za naprostou hloupost – veškeré efekty přeostřování lze totiž zpětně upravit, a to přímo na iPhonu. S klidem na duši tak můžete ve filmařském režimu natočit klidně i několik scén se špatnými efekty hloubky ostrosti a následně je upravit dle potřeby. Kdybychom to stáhli na výše popisovanou situaci, kdy se hlavní subjekt otočí na druhý.

V takovém případě by automaticky mělo dojít k přeostření. Kdyby ale nedošlo, a věřte tomu, že se takové situace stávají zcela běžně, není nic jednoduššího, než si přímo v aplikaci Fotky upravit scénu k obrazu svému. Na časové ose pouze stačí najít daný okamžik a v záběru klepnout na místo/osobu, kde byste si přáli vytvořit zmiňovaný efekt hloubky ostrosti.

Má režim vlastně využití?

Tento nový režim i přesto musím ohodnotit kladně. Jedná se o parádní možnost, která odemyká řadu nových a nesmírně zajímavých možností. Obzvláště kreativní lidé, videotvůrci či amatérští filmaři z funkce mohou dostat skutečně mnoho a celému světu ukázat, čeho všeho jsou vlastně nejen oni, ale i nové iPhony schopné. Z tohoto důvodu k režimu mám i jednu výtku. Přestože se jedná o parádní možnost, tak je nutné se zamyslet nad tím, kolikrát ji běžný uživatel využije. Osobně si totiž nedokážu představit mnoho situací, kdy by šlo filmařský režim využít při běžném používání telefonu. Jak jsem ale již zmínil výše, především pro tvůrce se jedná o parádní novinku.

Baterie

Špatně na tom není telefon ani z hlediska baterie. Už samotný Apple při jeho představení sliboval o 2,5 hodiny větší výdrž, zatímco model iPhone 13 mini nabídne o 1,5 hodiny delší výdrž (v porovnání s loňskými modely iPhone 12 a iPhone 12 mini). Jak to ale funguje v praxi a doopravdy to stojí za to? Na tuto otázku musím odpovědět jednoznačným ano! iPhone 13 si v tomto směru zkrátka polepšil a i méně pozorní uživatelé mohou tuto změnu pocítit.

Standard, který potěší.

Pojďme to ale přenést do praxe. Určitě vás zajímavá, jak si iPhone 13 vede při běžném používání. Večer, když se budete chystat ke spánku, vás určitě překvapí, že vám na telefonu ještě zbývá několik procent. Já osobně jsem se ani jednou nesetkal s případy, kdy bych musel nabíjet telefon dvakrát denně. To však neznamená, že by byl iPhone 13 bezkonkurenčně nejlepší – ve dne, kdy jsem si s iPhonem prakticky celý den hrál, testoval hry, zkoušel jednotlivé aplikace a prováděl benchmarkové testy, respektive tedy dával jsem baterii skutečně zabrat, tak na jeho konci mi už zbývalo jen něco málo pod 20 %. V mých očích se ale i tak jedná o parádní výsledek.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Samozřejmě je nutné se na to podívat ještě s ohledem na konkurenci. Na dnešním trhu se totiž nachází řada nejrůznějších mobilů, které v otázce výdrže baterie iPhony hravě strčí do kapsy. Pochopitelně bych byl radši, kdyby byla i pro základní iPhone 13 běžná výdrž v podobě dvou dnů (při běžném používání), avšak nejedná se pro mě až tak o důležitý atribut. Dle mého názoru je denní výdrž naprosto dostačující a není problém telefon jednou denně připojit na nabíječku.

Sečteno podtrženo, baterie iPhonu 13 na tom není vůbec špatně, ale zároveň se nejedná o žádný zázrak. Pokud chcete klasický jablečný telefon a nemáte problém s tím, že jej budete muset nabíjet jednou denně, pak by letošní „třináctka“ mohla být vhodnou volbou. Jestliže ale hledáte něco, co vám nabídne o něco více, tak byste měli určitě zvážit pořízení iPhonu 13 Pro Max. V takovém případě se ale ještě nabízí otázka, zdali vám nevadí vlastnit telefon tak velkých rozměrů.

Kvalita zvuku

iPhone 13 se, stejně jako jeho někteří předchůdci, pyšní stereo audiem. Jeden reproduktor se nachází nad horním výřezem a druhý na spodní straně rámečku telefonu. Z hlediska kvality na tom tento jablečný kousek není vůbec špatně a nabízí poměrně dostačující kvalitu zvuku, a to i při větších hlasitostem. Zároveň je ale potřeba si uvědomit, že se stále jedná jen o smartphone, který samozřejmě nelze srovnávat například s klasickými reproduktory. Pro občasné přehrávání hudby nahlas, sledování příspěvků na sociálních sítí a další činnosti však postačí.

Resumé

Jak je na tom tedy nový iPhone 13? Nabízí letošní novinka dostatek vylepšení oproti starším generacím a je tak hodna téměř 23 tisíc korun, anebo se spíše vyplatí si počkat na příští generaci? Pojďme to nejprve zhodnotit obecně. iPhone 13 je bezesporu parádním telefonem, který se může pochlubit řadou nejrůznějších funkcí a vychytávek. Potěšit u něj dokáže především kvalitní displej, vylepšená fotosoustava spolu s optickou stabilizací obrazu s posuvem snímače, zajímavý filmařský režim a zdvojnásobení základního úložiště. Z tohoto úhlu pohledu se bezesporu jedná o výborný kousek, který za to rozhodně stojí.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Když se na to ale podíváme z trošku odlišné strany, tak už to taková chvála nebude. V porovnání s loňským iPhonem 12 to totiž taková sláva není a po právu se nabízí otázka, zdali se vůbec vyplatí z tohoto kousku přejít na letošní „třináctku.“ Osobně si myslím, že letošní iPhone 13 je spíše hoden označení 12S. Jeho nejzajímavější novinkou sice je filmařský režim, ale jak již bylo uvedeno výše, má to jeden háček – jako běžný uživatel jej prakticky nikdy nepoužijete. Z tohoto důvodu je spekulativní, zdali má přechod vůbec smysl.

Upgrade na iPhone 13 mi dává smysl v případě, kdy vlastníte některý ze starších jablečných telefonů – například model X, XS či 11 (Pro). V takovém případě se na to už koukám z úplně jiné strany a dovolím si tvrdit, že přechodem na „třináctku“ rozhodně neprohloupíte. Zároveň tím ale neodsuzuji přechod z 12 na 13, obzvláště tedy v případě, kdy vlastníte iPhone 12 se základním, tedy 64GB úložištěm. Ještě větší smysl mi pak dává koupě modelu Pro, a to především kvůli jeho 120Hz ProMotion displeji. Sečteno podtrženo, iPhone 13 se dle mého názoru Applu povedl. Cupertinský gigant opět vsadil na praktický design, vylepšil výkon zařízení a dokázal skvěle odpromovat telefon s minimem novinek. Zároveň bych ještě rád pochválil provedení (PRODUCT)RED, které se letos společnosti významně povedlo a vypadá skutečně atraktivně.

