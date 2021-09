Unboxing iPhone 13 v podání LsA

Je pátek 24. září krátce po 8. hodině ranní, což ve světě Applu znamená jediné – první jablíčkáři mají již v rukou novou generaci iPhonů. I nám se podařilo do redakce pár nových kousků dostat a stejně jako každý rok se proto s vámi podělíme o vše zajímavé. Jako již tradičně začneme unboxingem, na který navážeme zanedlouho prvními dojmy z novinek a s odstupem několika dní i recenzemi. Jako první si společně rozbalíme 6,1″ iPhone 13.

Letošní iPhony za revoluční označit určitě nelze a totéž v bledě modrém můžeme říci i o jejich krabičkách. Nám do redakce dorazila konkrétně červená nebo chcete-li (PRODUCT)RED varianta, od čehož se samozřejmě odráží i samotná krabička telefonu. Na její horní straně tedy naleznete vyobrazená červená záda iPhonu, po bocích červeně psané nápisy iPhone a loga Applu a na spodní straně pak klasickou informační samolepku točící se kolem obsahu krabičky. Poměrně zajímavé je pak to, že se Apple letos rozloučil s průhlednou plastovou folii, do které krabičky v minulosti balil, ale spoléhá jen na drobnou přetrhnutelnou samolepku na zadní straně balení telefonu. Může se sice jednat o drobnost, avšak vzhledem k množství prodávaných iPhonů je jasné, že toto rozhodnutí ušetří obrovské množství plastu.

Zajímá-li vás přímo obsah krabičky a uspořádání jejího obsahu v ní, zde Apple v ničem neexperimentoval. Jakmile tedy sejmete z krabičky horní víko, naskytne se vám pohled na záda samotného telefonu. Jeho displej je kryt papírovou folii, na kterou Apple vsází teprve od loňska. Pod telefonem pak naleznete už „jen“ šanon s manuály, nálepkou a jehlou na SIM spolu s metrovým Lightning/USB-C kabelem.