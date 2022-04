Apple s domácími opravami iPhonů pořád čeká, konkurence je přitom již začíná nabízet

Na konci minulého roku přišel Apple zčistajasna s relativně převratnou zprávou, kterou nikdo nečekal. Dočkali jsme se uvedení programu Self Service Repair, a pokud o něm aktuálně slyšíte poprvé, tak díky něj mají být uživatelé schopni provádět domácké opravy svých iPhonů a ostatních Apple zařízení, a to s využitím originálních dílů a manuálů, které kalifornský gigant poskytne. Převratná zpráva je to z toho důvodu, jelikož jablečná společnost několik dlouhých let dělala vše pro to, aby domácké opravy svých zařízení co nejvíce ztížila, tudíž aby každý jedinec ideálně vyhledal autorizovaný servis. První originální díly a manuály měly být dostupné pro USA na začátku roku 2022, ten je však již za námi a po zmíněném programu je pouze ticho po pěšině.

Zatímco Apple neustále čeká, tak ostatní světoví výrobci jednoduše konají. Před několika dny oznámil Samsung spolupráci s největším světovým opravářským portálem iFixit, díky které si uživatelé budou schopni jednoduše objednat originální díly a provést opravu svých chytrých telefonů od této značky. Stejnou cestou se pak vydal i Google se svými chytrými telefony Pixel. Tato společnost oznámila stejnou spolupráci s portálem iFixit před pár hodinami, takže pokud se uživatelé zároveň řadí mezi zdatné opraváře, již brzy si budou moci objednat originální díly a opravu provést s využitím kompletních manálů. Díly budou v případě telefonů od Googlu k dispozici od Pixelu 2 až po Pixel 6 Pro, a to napříč prakticky celým světem, potažmo všude tam, kde si můžete telefony Pixel oficiálně zakoupit. Google tohle rozhodnutí provedl den poté, co Evropský parlament podpořil navrhovanou legislativu Right to Repair, která je plánovaná na pozdější část tohoto roku. Díky Right to Repair by se měly začít vyrábět odolné, ale zároveň jednoduše opravitelné chytré telefony, které si majitelé budou moci sami opravit s využitím originálních dílů, které má výrobce zpřístupnit pro všechny.

V předchozím odstavci jsme mluvili o Samsungu a Googlu, což jsou největší konkurenti Applu. Někteří z vás by mohli namítat, proč se na magazínu o jablečné společnosti věnujeme právě největším rivalům? Jde hlavně o to, abychom se zamysleli nad počínáním Applu. V poslední době už to tak nějak začalo vypadat, že Apple konečně začíná naslouchat svým zákazníkům, jelikož přišel s různými novinkami a změnami, včetně programu Self Service Repair. Důležité jsou ale hlavně činy, nikoliv plané řeči. Zatímco Apple zmíněný program představil před půl rokem a prozatím nic dalšího neudělal, tak portál iFixit již aktuálně disponuje oficiálními příručkami k opravám nejnovějších chytrých telefonů Samsung a Google s tím, že mnoho originálních dílů už bude zanedlouho k dispozici ke koupi. Těžko říct, zdali Apple na svém programu opravdu tvrdě pracuje, anebo nikoliv. Aktuálně to však vypadá, že se na něj vykašlal, jelikož po dobu půl roku o něm nemáme žádné informace, a to ani ty oficiální, ani neoficiální – stačilo by se tak pouze ozvat. Vzhledem k Right to Repair však Apple tak jako tak nebude mít na vybranou a dřív nebo později tento rok bude muset stejné kroky jako jeho rivalové provést.