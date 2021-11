iPhone si budete moci opravit oficiálně sami, Apple zpřístupní originální díly a manuály všem

Apple dnes přišel s naprosto převratnou zprávou, kterou nečekal asi nikdo z nás. Konkrétně prostřednictvím tiskové zprávy představil Self Service Repair program, s pomocí kterého si bude schopen kdokoliv opravit své vlastní zařízení. Samotný Apple těmto jedincům poskytne originální díly, společně s potřebným nářadím a manuály. Nejspíše si nyní říkáte, že si z vás musíme dělat legraci, popřípadě si kontrolujete kalendář, zdali náhodou není první duben. Jenže hned na začátek vás mohu ujistit, že se o legraci nejedná.

Self Service Repair program je velká věc!

Mnohým z vás zajisté nový Self Service Repair program od Applu nic moc neříká, věřte ale, že se jedná o neuvěřitelnou věc, se kterou nepočítal nejspíše nikdo. Díky tomuto programu si bude kdokoliv schopen opravit své vlastní Apple zařízení s využitím originálních dílů v případě, že dojde k jeho poškození. To znamená, že uživatel už nebude muset poškozené zařízení odnášet do autorizovaného servisu, který by odbornou opravu s originálními díly provedl. Uživatelé se samozřejmě mohli rozhodnout pro domácí opravu či pro opravu v neautorizovaném servisu, ani v jednom z těchto případů ale nebylo možné získat přístup k originálním dílům od Applu. To se nyní mění, jelikož k nim bude mít přístup každý a kdokoliv si je bude moci objednat. Kalifornský gigant těmto domácím opravářům poskytne také nářadí, společně s podrobnými manuály a schématy.

Co se týče startu tohoto nového programu, tak jej Apple naplánoval na začátek roku 2022, prozatím jen pro Spojené státy americké. Během roku by se pak měl program Self Service Repair dostat také do ostatních zemí světa. Z počátku budou díly, nářadí, manuály a schémata pro opravu k dispozici jen pro iPhony 12 (Pro) a iPhono 13 (Pro). Postupně se ale seznam podporovaných zařízení bude rozrůstat, a to v rámci vln. Ve druhé vlně se podle Applu dočkáme přidání podpory pro Macy s čipy M1. V současné chvíli má přístup k originálním dílům a dalším potřebným věcem pro správné provedení oprav více než 5 000 autorizovaných servisů Apple, společně s 2 800 nezávislými servisy po celém světě. A zákazníci následují.

Veškeré originální díly budou pro zákazníky k dispozici v novém internetovém obchodě Apple Self Service Repair Online Store. Po jeho spuštění v něm bude k dispozici více než 200 různých originálních dílů, pomocí kterých bude prozatím možné opravit všechny iPhony 12 (Pro) a iPhony 13 (Pro). Apple samozřejmě myslí i na recyklaci, a pokud si objednáte nové originální díly s tím, že ty původní po dokončení opravy vrátíte, tak se na váš účet přičtou kredity, které budete moci ve slevu pro následující objednávky dílů. Apple již nyní podotýká, že domácí opravy jsou určené pouze pro zdatné jedince, kteří mají dostatek zkušeností s opravami elektronických zařízení. I nadále bude většině obyčejným zákazníkům jablečná společnost doporučovat, aby svá poškozená zařízení odnášeli do autorizovaných servisů.

Skvělá zpráva, je tady ale několik otázek

Zajisté se tedy jedná o naprosto perfektní zprávy a svým způsobem se dá říct, že v poslední době Apple těchto kroků, které nikdo nečekaů, udělal více – viz například navrácení konektivity u MacBooků Pro či příchod větších baterií u iPhonů 13 (Pro) na úkor tloušťky a váhy. Když se však na celým tímto novým programem Self Service Repair zamyslíte, tak vás dost možná napadne několik zásadních otázek. Ty mohou vnést do této na první pohled skvělé zprávy několik možných negativ, o kterých se Apple žádným způsobem nezmínil.

První otázkou je, jaké budou ceny originálních prodávaných dílů. Jak všichni moc dobře víme, tak si Apple nechává za své produkty pěkně zaplatit a není důvod, proč by to v případě originálních dílů nemělo být jinak. Právě tohle by mohl být jeden z potenciálních problémů, jelikož mnoho zákazníků by i skrze dostupnost originálních dílů stále upřednostňovala díly neoriginální, které jsou samozřejmě levnější, byť tedy méně kvalitní. A myslím si, že tohle Apple určitě nebude chtít nechat jen tak. Nebojím se říct, že je ve hře kompletní vyřazení neoriginálních dílů, popřípadě jejich další radikální omezování. Jak jistě víte, tak pokud si od iPhonu XS, respektive od iPhonu 11, vyměníte sami baterii a displej, tak se vám zobrazí zpráva o tom, že nebylo možné ověřit originalitu dílu. U baterie přijdete o zobrazení kondice, u displeje zase o TrueTone. Je jasné, že tato omezení zůstanou u neoriginálních dílů i nadále, otázkou však zůstává, zdali Apple nepřijde ještě s více drastickými omezeními, popřípadě zdali se nepokusí o kompletní vyřazení neoriginálních dílů.

Zároveň je také jasné, že se do oprav budou i skrze nedoporučení pouštět amatérští opraváři, nikoliv jen ti zkušení. Jednak je bude lákat nižší cena opravy originálními díly, a jednak samozřejmě budoucí opraváři budou někde muset získat své první zkušenosti. Pravděpodobnost toho, že se nezkušenému uživateli podaří nějakým způsobem zařízení při opravě poškodit, je opravdu nesmírně vysoká. Stačí zařízení špatně otevřít, stačí výboj statické elektřiny, stačí někde přejet šroubovákem… a problém je rázem na světě. Tito uživatelé se zajisté poučí, zařízení však v takovém případě nakonec raději stejně odnesou do autorizovaného servisu. Apple tak inkasuje jak za prodej náhradního dílu, tak za opravu zařízení jako takového. Pokud si zařízení zničíte sami, tak vám jablečná společnost samozřejmě žádnou kompenzaci neposkytne. Zákazníci tedy pro sebe mohou způsobit více škody než užitku, čímž Applu vznikne užitek minimálně dvojnásobný.

Profesionální sada nářadí iFixit Pro Tech Toolkit:

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Pokud navíc alespoň lehce sledujete dění v jablečném opravářském světě, tak zajisté víte, že Touch ID, společně s Face ID, jsou komponenty, které v domácích podmínkách nemůžete vyměnit tak, aby byla zachována jejich funkčnost. Tyto komponenty jsou totiž „natvrdo“ vázané se základní deskou. Pokud základní deska zjistí, že došlo k výměně Touch ID či Face ID, tak tuto funkci kompletně deaktivuje a už ji nikdy nebudete moci obnovit. Osobně mě tedy nesmírně zajímá, jak se Apple postaví k těmto opravám, tedy zdali si budeme moci v domácích podmínkách vyměnit Touch ID a Face ID se zachováním funkčnosti, anebo nikoliv jako doteď. Jak už jsem zmínil výše, tak zajímavé bude sledovat i to, jak to bude s neoriginálními díly. Budou i nadále podporované s omezeními a se zobrazením zprávy o původu, anebo je Apple zařízne kompletně? To je prozatím ve hvězdách a na odpovědi si budeme ještě nějakou dobu muset počkat.

Závěr

Ještě před pár týdny jsme byli svědky toho, jak si uživatelé u svých nejnovějších iPhonů 13 (Pro) nemohli vyměnit displej se zachováním funkčního Face ID. A dnes vám tady píšeme o tom, že Apple spustil speciální program pro domácké opravy jablečných zařízení. Kalifornský gigant jde tedy z extrému do extrému a upřímně se tomu nestačím divit. Apple se v poslední době v některých věcech opravdu změnil, a to k lepšímu. Některé jeho kroky zcela upřímně nečekal nikdo z nás. Těžko říct, co se stalo impulzem pro tuto výraznou změnu kurzu. Neříkejme ale hop, dokud neskočíme. Jak bylo uvedeno výše, tak stále existuje hodně otazníků, které nakonec z na první pohled perfektního Self Service Repair programu mohou udělat program ne tak úplně výhodný a ideální. Co si o něm myslíte vy?