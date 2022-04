Recenze Xiaomi Watch S1: Krásky, se kterými i bezkontaktně zaplatíte

Štve vás, že Apple stále světu nepředstavil kulaté Apple Watch? Pokud ano, pak tu pro vás máme zajímavý model, který by vám mohl chmury z absence tohoto produktu zahnat. Do redakce nám totiž dorazily na testy nové Xiaomi Watch S1 a jelikož jsem po nich coby milovník smartwatch skočil já a nějakou dobu mi dělaly společnost na zápěstí místo Apple Watch, není již na co čekat – pojďme se jim tedy společně podívat na zoubek.

Technické specifikace

Nové Xiaomi Watch S1 mají rozhodně čím zaujmout. Výrobce se u nich chlubí kulatým dotykovým AMOLED displejem s úhlopříčkou 1,43” a rozlišením 455 x 466 pixelů. Co se pak týče rozměrů samotných hodinek, ty mají v průměru 46,5 mm, “tlusté” jsou pak 10,9 mm – nejedná se tedy o žádné nekompaktní šílenosti na zápěstí. Xiaomi se snaží svými novými smartwatch cílít na co nejširší sortu uživatelů a to skrze možnost měření 117 fitnes režimů, voděodolnost 5ATM nebo třeba celou řadu nejrůznějších senzorů pro monitoring zdraví. K dispozici je třeba senzor pro tepovou frekvenci, okysličení krve či monitoring spánku. Hodinkám nechybí ale ani elektronický kompas, barometr, světelný senzor, akcelerometr, gyroskop nebo třeba WiFi modul podporující 2,4GHz pásmo či Bluetooth ve verzi 5.2. Co se pak týče baterie, k dispozici je 470mAh akumulátor, který by měl hodinkám dle slov výrobce zajistit až 12denní výdrž při běžném používání. Třešinkou na dortu je pak GPS, reproduktor pro vyřizování hovorů či NFC pro bezkontaktní platby skrze Xiaomi Pay. Zajímá-li vás OS hodinek, jedná se o software vytvořený výrobcem – konkrétně MIUI Watch 1.0. Běžná cena Xiaomi Watch S1 je 5490 Kč s tím, že jsou k dostání v černé či stříbrné (nerez) verzi.

Zpracování a design

Přiznám se, že když mi hodinky dorazily na test dorazily, zaujaly mě už svým balením, které je rozhodně povedené. Tmavá krabička se stříbrnými detaily a vylisovaným názvem produktu se zkrátka povedla a hodinkám dodává určitý punc luxusu. Ten pak neztrácí ani poté, co se na ně poprvé po odejmutí horní části krabičky podíváte, jelikož vypadají zkrátka a dobře překrásně. Výrobce vsadil na rám z nerezové oceli v kombinaci se safírovým sklem kryjícím displej a zejména pak na kulatý design se dvěma postranními ovládacími tlačítky. Mé nadšení nicméně záhy trošku opadlo, když jsem viděl, že spodní stranu hodinek tvoří plast, který už tak luxusně nevypadá. Reputaci nicméně naštěstí zachraňuje kožený řemínek, který je v balení dostupný spolu s černým “plasťákem” vhodným na sport a tak podobně. Fajn je, že řemínky lze pomocí velmi jednoduchého mechanismu rychle měnit.

Nevím, jestli je to tím, že jsem poslední roky zvyklý primárně na Apple Watch, ale kulaté Watch S1 mě designově bavily prakticky po celou dobu několikadenního testu, byť musím jedním dechem dodat, že zcela stoprocentní v mých očích ani z hlediska designu nejsou. Výše zmíněná ovládací tlačítka na boku hodinek totiž vypadají upřímně řečeno trochu fórově a určitě by si zasloužily více designérské práce. Bohužel, jejich slabina není navíc jen design, ale i použitelnost. Nyní přitom nenarážím na jejich funkčnost, ale spíš na to, jak jsou vůbec navrženy. Ačkoliv mohou svým kulatým tvarem navodit pocit digitální korunky z Apple Watch, v čemž zdárně pokračují i tím, že s nimi lze točit. Bohužel, jediné, na co systém hodinek reaguje, jsou stisky, kvůli čemuž tak ve výsledku ztrácí zpracování do podoby, pro kterou se Xiaomi rozhodlo, tak trochu smysl. Kdyby se jednalo vyloženě o nenápadná tlačítka klidně po vzoru toho na Apple Watch, udělalo by dle mého lépe a já bych nyní nemusel psát třeba to, že se kromě protáčení tlačítka i trochu viklají, což taktéž nepůsobí zrovna dvakrát dobře. Nechápejte však, prosím, předešlé řádky tak, že by Xiaomi Watch S1 působily jako nekvalitní, prachbídně vyrobené smartwatch, jelikož tak tomu rozhodně není. Jen mi zkrátka přijde škoda, že na tak hezky zpracovaném těle člověk vidí podobné nedostatky.

Propojení s iPhonem

Jak již bylo zmíněno v úvodu, výrobce se snaží hodinkami zaujmout co nejširší sortu uživatelů, kvůli čemuž zřejmě nikoho nepřekvapí, že u nich nabízí podporu jak Androidu, tak iOS. Já testoval hodinky konkrétně s iPhonem 13 Pro Max na nejnovějším iOS – tedy jinými slovy v kombinaci, kterou bude v současnosti využívat zřejmě většina zájemců o ně.

Ačkoliv není spárování Xiaomi Watch S1 s iPhonem tak intuitivní jako je tomu v případě Apple Watch, rozhodně se nemusíte bát žádné zdlouhavé procedury. Hodinky totiž stačí zapnout, následně z nich “oskenovat” QR kód, který vás navede v App Store na potřebnou aplikaci, tu stáhnete, přihlásíte se do ní a je víceméně hotovo. Pak stačí už jen přidat zařízení, potvrdit spárování jak na hodinkách, tak mobilu a můžete je začít vesele využívat – tedy samozřejmě až po prvotním nastavení vaší hmotnosti, výšky, data narození a tak podobně (tedy klasik, které hodinky potřebují k dopočítávání spálených kalorií a tak podobně). Fajn jen, že jak hodinky, tak i mobilní aplikace je v češtině a díky tomu tak nebude ve výsledku s propojením absolutně žádný problém ani u lidí, kteří nejsou v technologiích až tak zběhlí.

Zajímá-li vás více detailů o aplikaci, ta je dle mého vcelku povedená. Její prostředí je příjemné a hlavně skutečně přehledné, takže by se nemělo stát, že v něm něco neobjevíte. Subjektivně bych dokonce řekl, že třeba sekce s daty o vaší aktivitě je přehlednější než v případě Aktivity u Apple Watch. Na druhou stranu je třeba říci, že se hodinky musí s aplikací vždy po jejím otevření synchronizovat, což její využívání (zejména při nutnosti na nich něco nastavit) trochu zbrzdí.

Testování

Novými hodinkami z dílny Xiaomi jsem na pár dní nahradil své Apple Watch Series 5, abych si otestoval, jak dobře se s nimi (ne)dá žít v rámci běžných pracovních dnů. Hned po jejich zprovoznění jsem si nicméně musel pohrát s nastavením, které mě popravdě trochu překvapilo tím, že v něm bylo víceméně vše zajímavé deaktivované. Ručně si je tedy třeba zaktivovat notifikace, příchozí hovory, měření zdravotních funkcí a tak podobně, což se v případě Apple Watch dělat nemusí. Jakmile si s tím však člověk trochu vyhraje, může si být jistý tím, že mu hodinky fungují přesně dle jeho preferencí, což je zkrátka fajn.

Jednou z nejdůležitějších věcí hodinek je bezesporu jejich displej a operační systém, který je něm “promítán”. Zde musím bohužel říci, že dle mého Xiaomi neodvedlo úplně špičkovou práci, jelikož designově je OS hodinek dle mého názoru vcelku dětinsky zpracovaný. Ano, je jednoduchý, ano, je plynulý a ano, ve výsledku v něm běžnému uživateli nic moc nechybí. Při bližším zkoumání si ale zkrátka nejde nevšimnout, že jeho grafické prvky jsou mnohdy trošku rozmazané, jindy zase působí tak nějak nedotaženě a jindy zase celkem lacině. Přitom je to ohromná škoda – displej, který Xiaomi použilo, je z hlediska technických specifikací zkrátka parádní. Nemůžu se ale zkrátka zbavit dojmu, že na něj výrobce “hodil” jen upravenou verzi operačního systému pro fitness náramky Mi Band. Když se ale oprostím od designové stránky věci, ještě jednou je třeba zopakovat, že plynulost systému jako takového je na velmi dobré úrovni a jeho ovládání tedy snese srovnání i s Apple Watch, byť spíš staršími modely.

Osobně využívám smartwatch primárně na příjem notifikací, ovládání hudby a zkrátka věci, které jsem schopen dělat na iPhonu, ale je pohodlnější je vyřešit přes zápěstí. Zde musím Watch S1 (naštěstí) pochválit, jelikož jsem za dobu několikadenního testování nenarazil víceméně na nic, co by mi vyloženě vadilo. Notifikace chodí na hodinky bez problému a to včetně vibrace coby upozornění, hovory se přes ně taky dají vyřídit obstojně (respektive si protistrana nikdy nestěžovala na bídnou kvalitu) a ovládání multimedií také nehapruje. Ano, ani v tomto směru nejsou Watch S1 vyloženě srovnatelné s Apple Watch, jelikož na řešení od Applu chodí notifikace o chloupek dříve a dá se na ně reagovat, přičemž to samé platí i u hovorů, multimedií a dalších věcí tohoto typu. To vše je ale s ohledem na použití vlastního OS u Watch S1 v kombinaci s výrazně nižší cenou oproti Apple Watch pochopitelné. Dá se navíc očekávat, že se výrobce bude snažit své smartwatch posouvat softwarově co nejvíce kupředu budoucími aktualizacemi, takže tyto neduhy snad odstraní

Jedním z hlavních benefitů Xiaomi Watch S1 je bezesporu bezkontaktní placení přes Xiaomi Pay. Mimochodem, Watch S1 jsou prvními chytrými hodinkami od Xiaomi které bezkontaktní platby umožňují. Platební karta do hodinek se přidává skrze aplikaci v telefonu a zcela otevřeně řečeno, není to úplně med – nikoliv však proto, že by po vás aplikace chtěla nějak moc údajů, ale spíš proto, že načítání a vše okolo trvá nepříjemně dlouho. Zatímco v případě Apple Watch je přidání karty otázkou desítek vteřin, zde počítejte s tím, že vás čekají jednotky minut. Jen pro představu, po vyplnění údajů ke kartě na mě vyskočila po potvrzení správnosti hláška “Bude to trvat přibližně 2 min..”. Jakmile však tuto anabázi překonáte, je po problému. Placení přes hodinky probíhá stejným stylem jako v případě Mi Bandu s NFC – tedy pro placení spustíte aplikaci Peněženka na hodinkách, čímž kartu zaktivujete a pak už jen přiložíte k platebnímu terminálu. Je fajn, že k placení není třeba spárovaný telefon a samozřejmě taky to, že probíhá naprosto spolehlivě. Za dobu, co jsem hodinky testoval, se mi ani jednou nestalo, že by placení selhalo.

Špatně na tom nejsou hodinky ani z hlediska měření sportů či zdravotních funkcí. Když jsem si s nimi šel zaběhat a absolvoval s nimi pár procházek, dostával jsem se jak z hlediska naměřených kilometrů a kroků, tak i z hlediska tepové frekvence a tak podobně na +- stejné údajně, jaké mi nabízí Apple Watch. Ani ty sice nejsou ve výsledku 100% přesné, ale pro nějakou tu představu člověku takto získaná data bezesporu stačí.

A jak jsou na tom hodinky z hlediska výdrže? Přiznám se, že když jsem viděl v jejich technických specifikacích “až 12 dní běžného používání”, byl jsem k tomuto tvrzení skeptický. Přeci jen se jedná o smartwatch s dotykovým displejem a spoustou funkcí, které logicky vytěžují jejich baterii podobně jako je tomu v případě Apple Watch by pro mě bylo extrémním překvapením, kdyby právě Watch z hlediska výdrže několikanásobně překonaly. Má skepse ale nebyla na místě – tedy alespoň zčásti. S hodinkami jsem dělal totiž přesně to, co s mými Apple Watch, přičemž zatímco ty se mi vybijí za den a půl (v případě měření sportu a tak podobně pak mají problém s jedním dnem), u Xiaomi Watch S1 jsem se dostal na příjemných 7 dní, což není vůbec špatný výsledek. Jasně, je třeba brát v potaz absenci Always-on a tak podobně, ale i tak 7 dní zkrátka potěší.

Vraťme se po vlně pozitiv ještě chvíli k negativům, kterých hodinky pár bohužel ještě mají. Ne všechny softwarové funkce se totiž výrobci tak úplně povedly a to nikoliv jen z hlediska funkčnosti, ale i tak nějak z hlediska logiky. Narážím konkrétně na funkci vzdálené spouště pro fotoaparát, kterou Xiaomi u Watch S1 okopírovalo od Applu. Na tom by nebylo ve výsledku nic až tak špatného, protože kopírování je v technologickém světě extrémně moc, kdyby ovšem dopadla tato “akce” dobře. To se ale bohužel nestalo, jelikož Watch S1 při spuštění této funkce nenabízí zrcadlení toho, co je zrovna vidět v objektivu telefonu, ale disponují jen tlačítkem pro zmáčknutí spoušti. Nepočítejte tedy s tím, že byste přes své zápěstí ještě rychle zkontrolovali, zda všichni stojí bez problému v záběru a až poté stiskli spoušť.

Za nelogické vnímám i pojmenování ciferníků, potažmo jejich zpracování a to včetně komplikací v nich. Hodinky lze nastavit do češtiny, aplikaci pro jejich správu lze taktéž nastavit do češtiny, ale přesto se musím na ciferníku dívat na anglické zkratky dnů, potažmo při výměně ciferníků číst jejich anglické názvy? Proboha proč, když mám vše nastaveno na češtinu? Jasně, bavíme se o detailech, ale mě osobně vždy právě tyto nedotaženosti bouchnou do očí naprosto extrémním způsobem, protože mi přijde, že kdyby se jim výrobce trochu věnoval a dotáhl je k dokonalosti, nestálo by jej to ve výsledku prakticky žádný čas a výsledek by byl pro uživatele zkrátka mnohem lepší.

Posledním negativem, které už ale nepramení s “odfláknutí něčeho”, ale spíš z hardwarové omezenosti, je citlivost rozsvěcení displeje při otočení zápěstí směrem k obličeji. Asi jsem rozmazlený z Apple Watch, ale přijde mi, že u Xiaomi Watch S1 je občas prodleva mezi otočením zápěstí a rozsvícením displeje zkrátka dlouhá – nebo minimálně ne tak pohotová a spolehlivá jako je tomu právě u Watch. Tím nechci v žádném případě říci, že displej nereaguje vůbec nebo jen sporadicky, ale občas se člověk zkrátka do situace, kdy jej bylo třeba probudit ručně, dostal, což není třeba při řízení auta úplně ideální – tím spíš, když hodinky nepodporují Always-on.

Resumé

Jak tedy nové Xiaomi Watch S1 závěrem zhodnotit? Přestože mohly vyznít předešlé řádky poměrně kriticky, po pár dnech s hodinkami na ruce musím říci, že špatné s ohledem na svou cenu rozhodně nejsou. Jasně, najde se u nich pár věcí, které zkrátka nepotěší (a za které by inženýři v Xiaomi asi zasloužili trochu vyhubovat), ale v globálu mi přijde, že u hodinek převažuje mnohem víc kladů než záporů. Zejména jejich design je dle mého skutečně krásný, placení pomocí nich pohodlné a měření aktivit a zdravotních funkcí spolehlivé. Když k tomu navíc přičtu velmi slušnou výdrž baterie, dostávám hodinky, které méně náročným uživatelům zcela určitě postačí a ty středně náročné dle mého taky neurazí. Pokud nad nimi tedy uvažujete, nebojte se je vyzkoušet.

