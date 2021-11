Vyzkoušeli jsme, jak pohodlné je bezkontaktní placení přes Xiaomi Mi Band 6 v porovnání s Apple Watch

Jestli mě něco na mých Apple Watch již roky opravdu baví, je to bezkontaktní placení přes Apple Pay a to hned z několika důvodů. Jednak se jedná o velmi rychlou a pohodlnou platební metodu, jednak je to bezpečné a jednak mám hodinky na ruce pořád a je proto super, když platbu vyřeším pouhým natažením ruky k bezkontaktnímu terminálu, než abych musel z kapsy tahat iPhone či peněženku s kartou. Třešinkou na pomyslném dortu je pak to, že lze přes ně zaplatit i ve chvíli, kdy s sebou nemám telefon, což se sice často nestává, ale je fajn vědět, že člověk není ničím omezen. Je však potřeba otevřeně přiznat, že tento komfort není vyloženě levnou záležitostí, kvůli čemuž si jej mnoho jablíčkářů nechce nebo nemůže dovolit. O to víc mě zaujalo, když před pár dny v Česku odstartovala podpora Xiaomi Pay, tedy bezkontaktní platební metody podobné Apple Pay, u chytrého náramku Mi Band 6 ve verzi s NFC. Ten totiž vychází jen na 1290 Kč, což je v porovnání s 5490 Kč za Apple Watch Series 3, které jsou nejlevnějšími oficiálně prodávanými Apple Watch současnosti, opravdu velkorysá cena. Náramek jsem se proto rozhodl otestovat a porovnat jej z hlediska platem s Apple Watch.

Podpora vázne, bezpečnost nikoliv

Xiaomi Pay je svým způsobem standardní NFC platební systém, který je vysoce bezpečný (ostatně, aby nebyl, když jej podporují bankovní domy po celém světě) a potěší tak všechny strážce svého soukromí před obchodníky. Při NFC placení je totiž karta zašifrovaná jednorázovým kódem, který neobsahuje žádné osobní údaje jejího držitele, díky čemuž se tak obchodník nedozví o plátci prakticky nic. Jelikož placení přes náramek de facto supluje klasické plastové karty, je u něj třeba počítat například i s platebními limity nastavenými bankou nebo třeba nutností zadávat v bankomatech PIN kód. V tomto směru je tedy s placením přes Apple Pay na Apple Watch stoprocentní shoda.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Zatímco na bezpečnost si stěžovat prakticky nelze, s podporou bank už je to horší a to o dost. Upřímně, v mých očích je to právě podpora bank, která potenciál náramku zatím výrazně sráží, jelikož do něj lze v tuto chvíli vložit jen karta od ČSOB, potažmo od nebankovní finanční společnosti Curve. V obou případech je pak podpora k dispozici jen u karet vydaných společností Mastercard, což je další poměrně nepříjemné omezení. Již brzy by sice měla s podporou Xiaomi Pay dorazit i mBank a zřejmě i další banky, avšak kdy to bude a kdo všechno to bude je ve hvězdách. Jasně, v dnešní době není problém založit účet jen kvůli bezkontaktnímu placení přes chytrou elektroniku (ostatně, po spuštění Apple Pay v Česku migrovaly mezi bankami tisíce jablíčkářů, jen aby jej mohli využívat dříve), ale vzhledem k tomu, že je podpora zatím nabízena jen u jedné tradiční banky si upřímně nemyslím, že je zde nějaký větší přechod kvůli platbám reálný.

Fotogalerie XIami Mi Band 6 6 XIami Mi Band 6 7 XIami Mi Band 6 8 XIami Mi Band 6 9 +2 Fotek XIami Mi Band 6 10 Vstoupit do galerie

Prvotní nastavení trochu zabolí

Fotogalerie aplikace xiaomi mi band 6 7 aplikace xiaomi mi band 6 8 aplikace xiaomi mi band 6 9 aplikace xiaomi mi band 6 11 +10 Fotek aplikace xiaomi mi band 6 10 aplikace xiaomi mi band 6 1 aplikace xiaomi mi band 6 2 aplikace xiaomi mi band 6 3 aplikace xiaomi mi band 6 4 aplikace xiaomi mi band 6 5 aplikace xiaomi mi band 6 6 aplikace xiaomi mi band 6 12 aplikace xiaomi mi band 6 13 Vstoupit do galerie

Přidání karty do náramku není složitou záležitostí, byť v porovnání s Apple Watch trvá podstatně déle. Provádí se konkrétně přes sekci Karty v mobilní aplikaci Mi Fit, která slouží pro správu a veškerá nastavení náramku. Zde je třeba se nejprve přihlásit přes Xiaomi účet, který je ke zprovoznění NFC potřeba. Ten jsem samozřejmě jakožto jablíčkář neměl, takže mě čekala registrace, u které je třeba sice vyplnit jen mail nebo telefonu spolu s heslem, i ta však na chvíli zdrží. Jakmile účet vytvoříte a propojíte s náramkem, u kódem nezabezpečeného náramku vás čeká tvorba kódu, kterou náramek také chvíli zpracovává při aktualizování všech potřebných odvětví systému. Po všech těchto peripetiích se konečně dostanete k možnosti vložení karty, které lze vyřešit jak klasicky jejím oskenováním a automatickým přepsáním údajů, tak i ručním přepsáním všech identifikátorů. Po vyplnění následuje aktivace karty, která měla sice podle náramku trvat maximálně 2 minuty, v mém případě jsem však čekal minimálně dvojnásobek. Pak už stačilo jen potvrdit aktivaci karty autentizační SMS zprávou a bylo hotovo. Od této chvíle již byl náramek připraven k placení u bezkontaktních terminálů, potažmo k aktivaci bankomatů.

Testování

A jaký tedy je Xiaomi Mi Band 6 NFC v reálném životě při placení? Troufám si říci, že z hlediska technické stránky bezchybný, byť mírně pokulhávající oproti Apple Watch v komfortu placení. Platební kartu v náramku je vždy třeba zaktivovat ručně swajpnutím zprava doleva, které vás přesune do digitální peněženky, přes kterou se karta právě spouští. To zabere sice jen pár vteřin, jedná se však určitě o trochu delší čas než kolik potřebují na své vzpamatování Apple Watch. Takto zaktivovaná karta na náramku je pak připravená k placení po dobu 60 sekund s tím, že jakmile tento čas uplyne, je třeba ji aktivovat znovu. Když si odmyslím rychlost, řekl bych, že toto řešení je opravdu fajn, protože zamezuje možným nechtěným platbám, které by hrozily v případě, že by bylo NFC na náramku otevřené neustále.

Veškeré platební terminály, které jsem v průběhu testu využil k placení přes Mi Band, zaregistrovaly náramek prakticky okamžitě při přiložení a to naprosto vždy. V tomto směru tedy není naštěstí s placením žádný problém. Mně osobně nicméně trošičku chyběla ze strany náramku při provedení platby jakákoliv zpětná vazba alespoň ve formě krátké vibrace, která by vás informovala o tom, že se vše povedlo. Ta na Apple Watch dostupná je a v mých očích je rozhodně fajn, jelikož díky ní člověk drží ruku u terminálu jen nezbytně nutnou dobu. Právě absence jakékoliv fyzické odezvy mě trochu překvapila, jelikož náramek jinak vibruje kvůli každé “hlouposti” a proto bych tak nějak čekal, že jedno zavibrování navíc problém nebude. Na druhou stranu, vibraci ve výsledku nahradí i displej platebního terminálu, takže si i na tuto drobnost člověk bez větších problémů zvykne.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Dobré je, že Mi Band 6 “unese” až 8 platebních karet, mezi kterými si navíc můžete vybírat přímo na jeho displeji před placením. Pokud máte tedy vícero účtu, stejně jako v případě Apple Pay je můžete mít nahrané na vašem zápěstí všechny a volit si jednoduše podle toho, ze kterého chcete platit. Vše je přitom otázkou jednoho tapnutí prstem na displej.

Co mě na Apple Pay baví jsou následné výpisy plateb na displeji zařízení, které jsou dalším potvrzením toho, že vše proběhlo v pořádku. Na Mi Bandu 6 nic takového k dispozici není a to jak na náramku, tak ani skrze notifikaci na displeji spárovaného telefonu. Seznam transakcí kartou v Mi Bandu je následně sice dohledatelný v mobilní aplikaci v sekci platebních karet, v čemž se Xiaomi Pay s Apple Pay shoduje, ale nějaké to prvotní potvrzení, že se vše povedlo by na škodu nebylo. Opět se ale jedná ve výsledku o detail, který každého z míry nevyvede.

Super je, že stejně jako Apple Watch, lze i Mi Band 6 využít k výběru peněz z bankomatů, které disponují bezkontaktní čtečkou karet. Postup je stejný jako při placení – tedy stačí zaktivovat ručně kartu a následně ji nechat přečíst čtečkou bankomatu, který si od vás pak už jen vyžádá PIN a je hotovo. Ano, i u Mi Bandu jsem se párkrát dostal do situace, kdy mi jej bankomat nepřečetl napoprvé a já tak musel nechat načíst kartu víckrát, ale tohle se mi stává i u Apple Pay s Apple Watch či iPhonem, takže zde kritizovat nemůžu – tím spíš, když se do bankomatu vždy nakonec – byť na několikátý pokus – člověk dostane.

Za velké pozitivum a celkově věc, díky které je Mi Band 6 s Apple Pay u Watch opravdu srovnatelný, vnímám funkčnost placení přes něj při nulové závislosti na spárovaném telefonu. Je úplně jedno, zda s sebou iPhone máte či nikoliv – náramkem totiž zaplatíte naprosto vždycky a to samozřejmě jednotným stylem. Údaje o platbách “offline” se pak po opětovném spárování náramku s telefonem propíší do digitální peněženky v aplikaci Mi Fit a vy tak máte o všem stále dobrý přehled. Budu-li zcela upřímný, myslím si, že u Mi Bandu 6 je placení při odpojeném telefonu snad ještě užitečnější než v případě Apple Watch, jelikož si dokážu živě představit, že si jej někdo vezme třeba na několikadenní offline túru jen coby pomocníka pro měření kroků, tepů a právě rychlé bezkontaktní platby. Pro takové případy bude Mi Band 6 daleko vhodnější než Apple Watch, jelikož u něj člověk nebude muset absolutně řešit výdrž, které má oproti Watch na rozdávání, a přitom jej “podrží” de facto stejně jako offline Watch.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Dost zvědavý jsem byl i na to, jak má Xiaomi “pošéfeno” potenciální zneužití náramku při jeho sejmutí z ruky. Když jsem totiž v minulosti podobné fitness kousky testoval, trochu mě vždy zklamalo, že po jejich sundání z ruky zůstávaly odemčené, přestože jsem na nich měl nastavené kódové zámky a tak podobně. Jejich senzory ale zkrátka absenci kůže nedetekovaly a náramky tudíž žily i nadále v domnění, že jsou pořád na ruce. Přitom Apple Watch se po sejmutí z ruky uzamknou hned – kolikrát dokonce dřív, než by člověk možná sám chtěl. Mi Band 6 je v tomto směru někde mezi. Jeho uzamykání po sejmutí z ruky je sice rychlé, tak rychlé jako v případě Apple Watch není a tedy potenciál k jeho rychlému nasazení na ruku někým jiným, kdo by následně teoreticky zneužil platební kartu v něm je. Není sice rozhodně velký, protože v mém případě se vždy jednalo o několikasekundová nezamknutelná okna, ale je dobré s ním počítat.

Resumé: Takřka bez chybičky, avšak přesto zatím nekonkurenceschopné

Jak tedy placení přes Mi Band 6 v porovnání s Apple Watch a jejich Apple Pay zhodnotit? Zcela objektivně jako skromnější, ale přesto pohodlnou alternativu, která rozhodně neurazí. Jasně, pár výtek k ní mám, ale sakra, bavíme se o zařízení prodávaném za 1290 Kč, takže nějaké ty nedotažení člověk přeci jen vnímá smířlivě. Je tu však jedno gigantické “ale” točící se kolem mizerné podpory ze strany bank. Pokud se ta v dohledné době výrazně zlepší, pak si myslím, že v Česku může NFC verze Mi Bandu opravdu zabodovat a nahradit u tisíců jablíčkářů , kteří se ještě k nákupu Apple Watch nedokopali, jejich fyzické platební karty. Pokud tomu tak však nebude, potenciál náramku a potažmo Xiaomi Pay se vytěžit nepodaří a placení přes něj tak pomalu upadne v zapomnění. A já upřímně po pár dnech s Mi Bandem na zápěstí doufám, že se naplní scénář číslo jedna. Náramek by si to totiž zasloužil.

Sleva pro vás

Pokud vás Xiaomi Mi Band 6 NFC zaujal, můžete jej díky naší spolupráci s Mobil Pohotovostí sehnat s příjemnou slevou. Po zadání slevového kódu lsaBand6 jeho cena klesne konkrétně z 1290 Kč na 1149 Kč. Ale pozor, kód je platný pouze na 10 použití.

Xiaomi Mi Band 6 NFC zakoupíte zde