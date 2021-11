V Česku už lze platit pomocí fitness náramku Xiaomi Mi Band 6

Nejsou pro vás Apple Watch tím pravým ořechovým, ale láká vás jedna z jejich nejlepších funkcí ve formě možnosti bezkontaktních plateb v obchodech? Pak pro vás máme skvělou zprávu. Na český trh totiž dorazil fitness náramek Xiaomi Mi Band 6 ve verzi s NFC podporujícím bezkontaktní platby. Platit pomocí něj tak lze de facto stejně jako s Apple Watch.

Podpora platebních karet u Xiaomi Pay má sice zatím jeden poměrně velký háček ve formě dosavadního nerozšíření služby napříč bankami, vlastníte-li však Mastercard kartu od ČSOB, jste za vodou. Právě tu totiž náramek zatím jako jednou kartu podporuje. V brzké době by se nicméně měly přidat i další banky v čele s mBank, takže využitelnost náramku strmě vzroste. Co se týče karet, ty se přidávají do aplikace Mi Fit s tím, že je jejich přidání potvrzeno i ze strany banky ověřovací textovou zprávou. Už z tohoto procesu tak musí být zřejmě každému jasné, že se jedná o velmi bezpečnou metodu placení, u které se nemusíte bát toho, že by byla data vaší karty odcizena.

Co se týče procesu placení jako takového, ten si již brzy vyzkoušíme na vlastní kůži a poté vás na našem magazínu s jeho průběhem seznámíme i s přímým porovnáním s placením přes Apple Watch. Pokud vás tedy tento typ placení láká, ale stále nemáte jasno v tom, jaké zařízení pro vás bude pohodlnější, již brzy vám v tom snad uděláme jasno.

