Zakladatel PayPal: Hodnota Bitcoinu stonásobně stoupne

Bitcoin je tady s námi již od roku 2009 a za tu dobu si prošel hned několika fázemi. Zatímco v počátcích jste si za 20 bitcoinů mohli pořídit třeba jednu pizzu, tak v současné době má jeden bitcoin hodnotu okolo jednoho milionu korun českých. Hodnotu bitcoinu by šlo porovnat k horské dráze, jelikož neustále všemožně stoupá a klesá, což znamená, že je volatilní. Pro mnoho jedinců se tak jedná o naprosto perfektní možnost pro investici, stále však ale existují i takoví uživatelé, kteří ho nechápou a zavrhují jej. O bitcoinu se mluví dnes a denně a nedávno se o něm rozhovořil i Peter Thiel, spoluzakladatel populární platební metody PayPal a miliardářský investor.

Peter Thiel se bitcoinu věnoval na letošní konferenci Bitcoin 2022, která se aktuálně koná ve Floridě, a to od 6. do 9. dubna. Konkrétně Thiel uvedl například to, že bitcoin a ostatní kryptoměny prozatím neměly možnost dosáhnout svého plného potenciálu, a to především kvůli dění v politice či problémům centrální banky. Zároveň si myslí i to, že se pomalu, ale jistě, blíží konec klasických s nuceným oběhem, které jsou vytvořené úřední mocí. Podle jeho slov by dokonce měla hodnota bitcoinu až stonásobně stoupnout a dokonce překonat hodnotu celého akciového trhu: „Opravdovým rivalem bitcoinu není Ethereum a není to ani zlato. Je to něco jako S&P 500, tudíž celý akciový trh jako takový,“ uvedl. Jedná se o velmi zajímavou a hlavně odvážnou predikci a je na každém z nás, jestli jí budeme věřit, anebo nikoliv.

I přes velikou volatilitu hodnoty bitcoinu se pro mnoho investorů jedná jednu z nejlepších možností pro uchování peněz, a díky jeho decentralizaci. Bitcoin je jednoduše navržen tak, aby nikdo, ani jeho autor či jiní jednotlivci, včetně vlád či jiných skupin, nemohli tuto měnu ovlivňovat, padělat, zabavovat účty, ovládat peněžní toky nebo způsobovat inflaci. Decentralizace tedy znamená, že v síti bitcoinu neexistuje žádný centrální bod, tedy někdo, kdo by mohl o počínání měny rozhodovat. Bitcoin začíná být čím dál tím populárnější právě kvůli aktuální obrovské inflaci, kdy veškeré uchované peníze postupně ztrácí svou hodnotu. Nechávat si tak v dnešní době hromadu nevyužitých peněz na účtě jednoduše nemá smysl. Investováním právě například do bitcoinu se můžete inflaci kompletně vyhnout, pořád se ale samozřejmě jedná o rizikové investování – vložené peníze můžete zhodnotit a vydělat, tak stejně ale můžete i prodělat.