10 věcí, které byste měli vědět o Bitcoinu

Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin… s tímto slovem jsme se v poslední době mohli setkat všude, a to nejen na internetu. Poté, co jeden Bitcoin nabyl hodnoty tisíců dolarů, se o něm začalo mluvit doopravdy všude. Všichni o něm chtěli všechno vědět co nejrychleji to šlo. Někteří jedinci si troufali tvrdit, že celý Bitcoin je podvod, někde se celý Bitcoin zakázal. Veliké množství zmatků, každý si myslí něco jiného. Přes veškerou paniku pro vás máme připravených deset faktů, které byste o nejvýznamnější kryptoměně měli vědět.

1. Nebyl vynalezen vládou

Pokud si myslíte, že peníze má na starost vláda, myslíte špatně. Vláda sice s penězi manipuluje, ale v dnešní době už je všechny nevlastní. Koncem 19. století se rozrostla teorie the State Theory of Money (Státní teorie peněz) od George Friedricha Knappa a pomohla upevnit znárodnění peněz v centrálních bankách. Bitcoin ukazuje, že je tato teorie špatná.

2. Bitcoin vynalezl anonymní programátor

Protokol Bitcoin byl vynalezen anonymním programátorem. Prvně k němu mělo přístup jen několik vyvolených, kteří byli napsáni na e-mailovém seznamu, a až poté byl převeden do veřejné sítě.

3. Není to jen o Bitcoinu

Velkou roli zde hrají také tzv. Blockchainy. Blockchain je v informatice speciální druh databáze, která uchovává neustále se rozšiřující počet záznamů. Tato databáze je chráněna proti neoprávněnému zásahu jak z vnější strany, tak i ze strany peer-to-peer sítě. Blockchain se v kryptoměnách používá jako „účetní kniha“, která uchovává transakce provedené uživateli. Díky Blockchainu jsou veškeré transakce anonymní a nemůže se stát, že by došlo k nějaké neoprávněné.

Zajímavost:

Jednoslovný český ekvivalent pro termín Blockchain dlouho chyběl. Od začátku roku 2017 běžel na stránkách www.blockchain.cz projekt, který si kladl za cíl takové slovo vybrat. Z několika slov (např. blokčejn, bloksíť, bloknet) bylo vybráno slovo bločenka.

4. Staré předpisy nemůžou fungovat

Tato technologie je úplně nová a tudíž se na ni nevztahují žádné stávající finanční a regulační předpisy. Staré předpisy jsou založeny na financích, jak je známe doteď, a nevztahují se na kryptoměny. I kdyby byly schváleny nové předpisy, jednoduše nebudou moci fungovat. Budou sice těžbu zpomalovat a způsobovat potíže, nikdy ale nezastaví pokrok. Politické strany budou samozřejmě bojovat a bojovat za prosazení nových předpisů a zákonů. Jejich snaha ale vyjde vniveč, protože tuto digitální revoluci nemůže zastavit nikdo. Abyste to lépe pochopili, mám pro vás příklad. Představte si, že by vláda zakázala elektřinu. Myslíte si, že by i přes tento zákaz mohla někoho v užívání elektřiny zastavit? Možná by se povedla nějaká regulace, nikoliv však úplný zákaz.

5. Peníze si budou konkurovat

Mnoho lidí vidí momentální situaci mezi Bitcoinem a dolarem jako souboj. Do jisté míry máte pravdu, ale tohle mínění je velice zjednodušené. Ve skutečnosti se jedná o boj mezi národními penězi a novým konkurenčním systémem. Nejeden z nás se v ekonomice učil, že se konkurenční proces nikdy nezastaví. Vítězství jedné strany bude pouze dočasné a bude trvat do té doby, dokud se neobjeví zase něco nového. Něco lepšího a vyspělejšího. A takto funguje celý svět. Zejména pro Američany to bude kudla do zad, protože se budou muset smířit s tím, že dolar již nebude měnovým králem.

6. Bankovnictví se změní

Celá instituce centrálního bankovnictví je založena na myšlence peněžního monopolu, což umožňuje plnou kontrolu a makroekonomické řízení. Kryptoměny nemusí být jedničkou, aby tento předpoklad vyvrátily. Potřebují jen to, aby došlo ke krachu tohoto monopolu. Bitcoin má momentálně na trhu podíl čtvrt bilionu dolarů. Pokud se Bitcoin vyšplhá na částku půl bilionu dolarů, krach monopolu bude už jen otázkou času.

7. Lidé bez bankovního účtu

Odhaduje se, že na světě je dohromady okolo 2 miliard lidí, kteří se nehlásí k žádné bance. Možná se tito jedinci bojí narušení soukromí a nebo mají životní styl a příjem, který chtějí ukrýt. Nebo dokonce mají skryté profese? Těžko říct. Možná jsou jen příliš mladí. Všem těmto lidem nabízí Blockchain možné alternativy, hlavně v podobě anonymity.

8. Bitcoin je šablona pro všechno

Bitcoin ve skutečnosti není jen o Bitcoinu. Je to o lidské svobodě. Většina z nás nerada žije pod klecí někoho druhého. Cílem lidského života je najít cestu ke svobodě a právě Bitcoin je začátek této cesty. Vlády se této revoluci smály, odmítly ji a tvrdily, že „ptáček z klece nemůže uletět“. Může. Už utekl a je pozdě na to s tím něco udělat.

9. Nikdo z nás nezná budoucnost

Nikdo nemohl předpokládat, že se dostaneme do takové situace a nikdo nemohl vědět, jak velký spád může Bitcoin na společnost mít. Kazdopádně se v budoucnosti máme na co těšit. Tento prvotní chaos jednou utichne a masivně zlepší náš život na zemi. Nejspíše to tak mělo být.

10. BONUS – Bitcoin a FBI

Znáte pojem Silk Road? Někteří ano, někteří ne. Pro ty, co Silk Road neznají – jednalo se o obchod, který se nacházel na Dark Webu. Pomocí Bitcoinů jste zde mohli nakoupit cokoliv, od drog až po zbraně. Jednoho dne FBI Silk Road zavřela a tím pádem shrábla veškerý majetek tohoto obchodu. Tak jednoduše se FBI stala jedním z největších majitelů Bitcoinu. Vlastní asi 26 000 BTC, což je v přepočtu 420 milionů dolarů.