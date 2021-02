Jak investovat do Bitcoinu

Mnoho lidí se ptá, jakým způsobem investovat do Bitcoinu. Na internetu se totiž často objevují články o tom, jak hodnota Bitcoinu prudce vzrostla či naopak klesla, anebo třeba o tom, jak se díky Bitcoinu stal někdo milionářem. Určitě si teď říkáte, že investice do Bitcoinu je velmi složitá, a že na něm tedy nemůže zbohatnout naprosto každý. Opak je však pravdou, jelikož postup investice do Bitcoinu je opravdu jednoduchý. Největším aspektem, který stojí ve vaší cestě stát se díky Bitcoinu milionářem, je štěstí.

Jak už jsem zmínil výše, tak je hodnota Bitcoinu velice nestabilní – dopoledne se můžete doslova dočíst o tom, že šel Bitcoin svou hodnotou strmě nahoru a večer se zase dočtete o tom, jak hodnota klesla. Pravdou je, že Bitcoin není žádným způsobem regulován, tudíž se s ním může doopravdy dít prakticky cokoliv. Nedávno se do Bitcoinu rozhodla investovat také společnost Tesla, což mohlo dát další impuls potenciálním budoucím investorům. Chcete-li tedy do Bitcoinu začít investovat i vy, tak stačí, abyste si přečetli tento článek, ve kterém se dozvíte, jak na to. A kdo ví, třeba se právě díky tomuto návodu stanete milionáři. Celý postup investování se dá shrnout do 5 jednotlivých kroků.

Příprava k investici

Ještě před tím, než se pustíme do samotného procesu, tak je nutné, abyste si nachystali vše potřebné k tomu, abyste byli schopni do Bitcoinu investovat. Hned na začátek se hodí zmínit, že ve všech případech potřebujete mít pro investování do Bitcoinu alespoň 18 let. Pokud máte let méně a doufáte, že vám postačí nastavit jiné datum narození, tak se mýlíte. Většina portálů pro investování do Bitcoinu po vás totiž bude vyžadovat také občanský průkaz, společně s dalším dokladem totožnosti – například pasem či řidičským průkazem. Kromě dokladů pak ještě samozřejmě potřebujete připojení k internetu, ideálně nějakým způsobem šifrované (například pomocí VPN), bankovní účet a dostatek financí. Bez prostředků se totiž investuje velmi těžko. Zároveň byste samozřejmě měli sledovat hodnotu a vývoj Bitcoinu, abyste věděli, kdy jej nakoupit a kdy zase prodat. Hodnotu BTC lze jednoduše sledovat přes Google, stačí do vyhledávání zadat „bitcoin“. Grafy pak poskytují také směnárny, viz níže.

Přidejte se na Bitcoin směnárnu

Pokud jste si veškeré výše uvedené věci obstarali, tedy máte 18 let, dva doklady totožnosti, internetové připojení a bankovní účet s dostatkem peněz, tak si nyní ještě zodpovězte otázku, zdali doopravdy do Bitcoinu chcete investovat – jedná se o velmi důležité rozhodnutí, které může stát mezi vaším bankrotem… anebo astronomickým výdělkem. Jestliže jste se rozhodli kladně, tak je nyní nutné, abyste si vybrali Bitcoin směnárnu, ve které jste schopni proměnit své peníze za BTC. Neexistuje žádná oficiální směnárna, ve které byste mohli BTC směnit, namísto toho existuje několik velmi známých a ověřených, společně s těmi méně známými a podvodnými. Osobně za sebe mohu doporučit směnárnu Coinbase – ta totiž jako jedna z mála nabízí odškodnění v případě, že dojde k nějakému prolomení dat a o své Bitcoiny přijdete. Kromě Coinbase je k dispozici ještě například Bitfinex, tedy směnárna, která patří mezi jednu z nejstarších. Vybrat si samozřejmě můžete jakoukoliv jinou, které budete věřit. Berte na vědomí, že byste BTC měli kupovat tehdy, jakmile je jeho hodnota na nízké úrovni. Samozřejmě může jít hodnota během minuty ještě níže, na druhou stranu ale také výše – je tedy nutné odhadnout přesnou dobu.

Coinbase aplikace pro iOS:

Získejte Bitcoin peněženku

Jakmile zakoupíte své první Bitcoiny, tak je důležité, abyste si je někam uložili – konkrétně na nějakou Bitcoin peněženku. Tyto peněženky lze rozdělit na dva druhy – hot wallet a cold wallet. Co se týče hot wallet, tak se jedná o peněženku, která je často spravována samotnou směnárnou, anebo jinou podobnou službou. Tyto peněženky jsou skvělé díky tomu, že k nim máte přístup přes internet opravdu odkudkoliv – stačí přejít na web a přihlásit se, popřípadě spustit příslušnou aplikaci. Kromě Coinbase patří mezi známé hot wallets také Electrum či Mycelium (pouze ve formě aplikace pro iOS a Android). Tyto peněženky však nemusí být úplně bezpečné – stačí, aby se nějaký útočník dostal k údajům peněženek a Bitcoiny jsou rázem anonymně fuč. Druhým typem je tedy cold wallet – v tomto případě se jedná o peněženku v podobě kusu hardwaru, na který si své Bitcoiny a další kryptoměny ukládáte. Nejčastěji se tvarově a vzhledem jedná o malý flash-disk. Takovou peněženku koupíte za několik stovek či tisíc korun, mezi známé patří třeba Trezor či Ledger Nano. V tomto případě je bezpečnost jen a jen na vás. Pokud cold wallet ztratíte, tak máte po všech Bitcoinech.

Hardwarovou peněženku Trezor koupíte zde

Pokud máte v plánu do Bitcoinu investovat menší sumy, tak se v případě hot wallet nemáte prakticky čeho bát. Na cold wallet byste pak měli případně ukládat o dost vyšší sumy, tedy pokud nechcete, aby mohly být případně nějakým způsobem zneužity nevlastní chybou. Jednotlivé peněženky (či směnárny v případě hot wallet) je poté relativně důležité propojit s vaším bankovním účtem, abyste Bitcoin mohli jednoduše prodávat, anebo samozřejmě opětovně nakupovat.

Objednejte si první Bitcoiny

V případě, že už jste si vytvořili účet u nějaké směnárny, popřípadě pokud jste si obstarali nějakou peněženku, tak už se můžete vrhnout do nákupu prvních Bitcoinů. Většina z vás nyní ale nejspíše neví, za kolik peněz byste měli Bitcoiny nakoupit. Jestliže patříte mezi začátečníky, tak byste měli prvně investovat pár stokorun, maximálně tisícovek. Případná ztráta menšího obnosu samozřejmě bolí o mnoho méně, než kdybyste najednou přišli o několik stovek tisíc, anebo rovnou milionů. Bohužel nelze prakticky žádným způsobem dlouhodobě předpovědět, zdali půjde Bitcoin nahoru či dolů. Jednou pro vás tak investice může být ztrátová a jednou zase zisková. Opět podotýkám, že investice do Bitcoinu je nesmírně riskantní – snažte se tedy zůstat při smyslech a hlavně přemýšlejte. Investovat do Bitcoinu byste měli hlavně v případě, že máte bokem nějaký finanční obnos, který chcete investovat, avšak nechcete jej ukládat do banky s minimálním ziskem během několika let. Všeobecně se doporučuje, aby první investice nebyla větší než 500 korun, tedy okolo 25 dolarů.

Starejte se o své Bitcoiny

Poté, co provedete nákup svých prvních Bitcoinů, tak už vám nezbývá nic jiného, než se víceméně modlit, že budete mít štěstí. Jak už jsem zmínil výše, tak je nutné Bitcoin odkoupit v době, kdy je jeho hodnota nejnižší a prodat tehdy, kdy je hodnota nejvyšší. Hodnota Bitcoinu se může během dne rapidně měnit, a proto byste měli prakticky neustále sledovat různé grafy a informace o tom, jak na tom Bitcoin je. Zároveň je nutné být v obraze co se týče světového dění – jakmile totiž například Tesla před pár dny začala do Bitcoinu investovat, tak se zájem o něj o mnoho zvýšil, což mělo za následek razantní zvýšení hodnoty. Pokud byste tedy například na začátku roku koupili 1 BTC za zhruba 660 tisíc korun, tak dnes byste jej prodali za téměř 1 milion korun, což je zhruba 50% zisk. Jakmile budete mít podchyceny informace, které mohou nějakým způsobem s hodnotou BTC zamávat, tak je nutné začít konat – buď BTC rychle nakoupit, anebo prodat.