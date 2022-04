Podívejte se, jak výrazně se zúží rámečky kolem displeje iPhonů 14 Pro oproti 13 Pro

Je tomu jen pár dní, co jsme vás informovali o tom, že se Apple chystá u letošních Pro modelů iPhonů 14 vcelku solidně zúžit rámečky kolem displeje. Podle uniklých informací by jim měl Apple na šířce ubrat dobrých 20 % a dostat se tak konkrétně z nynějších 2,42 mm na 1,95 mm. Přestože se nemusí jevit tento rozdíl na první pohled úplně výrazně, díky grafice, která rozdíl mezi šířkou rámečků iPhonů 13 Pro a 14 Pro názorně zobrazuje, pravděpodobně změníte názor.

Netrvalo dlouho a jablíčkářská komunita vytvořila první schémata toho, jak by měla novinka s užšími rámečky vypadat v porovnání s jejich nynější verzí. Jednu z těch nejpovedenějších a nejpřehlednějších si můžete prohlédnout konkrétně na prvním místě v galerii pod tímto odstavcem. Je na ní krásně vidět, že zatímco po bocích se bude „hubnout“ relativně málo, horní strana a prostor kolem výřezu se dočká poměrně výrazné redukce a co je super, konečně i symetrického zarovnání. V současnosti je totiž kvůli výřezu horní strana vybavena širším rámečkem než ta spodní, čehož si sice člověk na první pohled prakticky nevšimne, při bližším zkoumání je však jasné, že toto řešení ubírá relativně dost zobrazovací plochy. Ta by mohla být letos konečně využita smysluplně a to například návratem procentuálního ukazatele stavu baterie a tak podobně. Ostatně, vzhledem ke značnému množství prostoru kolem dvojice průstřelů by letos stálo za úvahu výrazné překopání stavového řádku jako takového. A co byste v něm viděli rádi vy?