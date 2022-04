iPhony 14 Pro (Max) se dočkají užších rámečků kolem displeje

Průstřel v displeji zřejmě nebude jediným větším designovým upgradem u iPhonů 14 Pro (Max). Jak se totiž zdá, Apple se u těchto telefonů chystá i vcelku solidně zúžit rámečky kolem jejich displeje, díky čemuž se tak stanou designově ještě atraktivnějšími. Tvrdí to alespoň zdroje leakera ShrimpApplePro, který se v minulosti svými předpovědmi již párkrát trefil přímo do černého.

Zdroje leakera tvrdí konkrétně to, že rámečky displeje iPhonů 14 Pro (Max) se zúží o dobrých 20 % na 1,95 mm a to ze současných 2,42 mm u iPhonů 13 Pro (Max). Ačkoliv se na první pohled nemusí jednat o příliš velký skok, vzpomeňte si na příchod hranatých iPhonů 12 (Pro) a to, jak se světu zdály jejich rámečky najednou výrazně užší jen proto, že Apple změnit celkovou konstrukci telefonu. Na rámečky kolem displeje tehdy přitom prakticky nesáhl. Přesně kvůli tomu se tak dá očekávat, že 20 % z jejich tloušťky dolů bude poměrně citelné.

Kromě užších rámečků a dvojice průstřelů v displeji by se měly iPhony 14 Pro (Max) od loňské řady odlišovat třeba i ve fotomodulu, který by měl opět mírně povyrůst. Z hlediska designu se nicméně pak počítá už jen s novými barevnými variantami či minimálně jednou variantou, byť její odstín je v současnosti nejasný. Vše tak ukáže až čas.