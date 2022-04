Apple podnikl v boji proti Rusku další krok

Přestože se zprvu Applu do přímé konfrontace s Ruskem po jeho invazi na Ukrajinu příliš nechtělo a jakýmkoliv výraznějších kroků, které by jej posunuly ať už na jednu či druhou stranu barikády se vyhýbal, nakonec zřejmě i kvůli tlaku světa podlehl a Rusko začal trestat za jeho činy omezením svých služeb a prodejem produktů. Před pár hodinami pak v zemi učinil další, byť spíš symbolický krok točící se konkrétně kolem aplikace, kterou ruská vláda v App Store nevidí ráda.

V srpnu 2021 požadovala ruská vláda po Applu a Googlu, aby ze svých obchodů odstranily aplikaci Navalnyj, za kterou stál stejnojmenný politik ostře vystupující proti Putinovu režimu. Důvodem k odstranění mělo nicméně oficiálně být propagování extremistické organizace a řada dalších absurdit. Apple i Google však přesto aplikaci odstranily, jelikož měly čelit pohružkám zatčení jejich pracovníků, což by pro ně znamenalo velký problém. Zatímco Google se ale k obnovení aplikace již odhodlal, Applu se vpustit Navalnyj do App Store dlouhodobě nechtělo – tedy až doposud. V ruském App Store je v současnosti aplikace opět dostupná a jelikož je navíc zdarma, není s její distribucí žádný problém. Rusko ji navíc nemůže z logiky věci samo jakkoliv zablokovat, jelikož by v takovém případě muselo oslovit Apple, jehož postoj je však zcela evidentní. Ano, jedná se sice spíš o symbolický krok, ale i ten vyšle Rusku signál, že s jeho chováním svět nesouhlasí.