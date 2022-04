Tento widget dodá na plochu vašeho iPhonu či iPadu veškeré ovládací prvky pro HomeKit

Ačkoliv mám produkty od Applu již mnoho let skutečně rád a proto je ostatně i používám všude, kde to jen jde, není toho úplně málo, co mě na nich více či méně štve. Jedna z těchto věcí je například schopnost Applu nedotáhnout své skvělé nápady ke zdárnému konci a to i přesto, že mu k němu chybí většinou jen velmi málo. Když například přišel s widgety v iOS, byl jsem z této možnosti zprvu nadšený, avšak záhy jsem zjistil, že potenciál tohoto řešení je značně promrhaný a to z velké části právě ze strany Applu. Absolutně nechápu například to, proč se nerozhodl vytvořit daleko víc vlastních widgetů, kterými by demonstroval, o jak užitečnou vychytávku se vlastně jedná. Osobně jsem prahl třeba po widgetu pro Domácnost, díky kterému bych mohl rychle z plochy přistupovat k ovládacím prvkům mého HomeKit příslušenství v bytě. Jasně, tuto možnost sice nabízí Apple v rámci ovládacího centra, ale upřímně mi toto řešení přijde do jisté míry nešťastné, jelikož se k prvkům, které potřebuji ovládat, musím mnohdy prokliknout stejně přes mezikrok v podobě otevření kompletní Domácnosti. O to víc mě potěšilo, když jsem v App Store narazil na widgetovou aplikaci Home Widget for HomeKit.

Princip této aplikace je ve své podstatě naprosto jednoduchý. Jedná se zkrátka o widget, do kterého si můžete dle svých preferencí vložit ovládací prvky pro vaší HomeKit domácnost a tu přes ně následně jednoduše ovládat, popřípadě monitorovat teplotu a tak podobně. Ovládání jako takové sice není zcela identické s aplikací Domácnost, jelikož po tapnutí na vámi zvolenou věc se vždy widget na chvíli otevře, aby byl schopen celý proces vykonat, ale jedná se naštěstí skutečně jen o velmi krátkou chvilku, která celkové využití widgetu nikterak nepoznamená. Super je, že přes widget se dá dostat kromě možnosti zapnuti či vypnutí určitého zařízení třeba i k možnosti změnit barvu či intenzitu jasu. Aplikace totiž umožňuje přenastavit chování jednotlivých widgetových “tlačítek”, kdy kromě možnosti strohého zapnutí a vypnutí je k dispozici i spuštění rozhraní pro regulaci jasu či barvy. Zkrátka a dobře, možností je hromada. Totéž v bledě modrém se pak dá ve výsledku říci třeba i o designu widgetu. Lze si jej totiž vytvořit jak od miniaturních verzí s nižšími jednotkami ikonek až po widgetových monster přes půl displeje, které nabízí již skutečně spoustu míst pro umístění ovládacích prvků. Přizpůsobit lze ale i celkový vzhled widgetu v čele s písmem, ikonkami jednotlivých zařízení či třeba jeho podbarvením.

Abych však jen nechválil, je tu jedna věc, která mě osobně trošičku štve. Využíváte-li HomeKitové teploměry (v mém případě termostatické hlavice Netatmo), je třeba počítat s tím, že teplotu bude třeba aktualizovat ve widgetu ručně. Automatické aktualizace totiž nejsou v současnosti k dispozici, respektive alespoň jsem nepřišel na to, jak tuto možnost zaktivovat. Naštěstí je ale aktualizace teplot taktéž otázkou vteřin.

Počítat je třeba i s delší reakční dobou v případě, že zapnete zařízení jinak než přes widget. Ano, nebylo by špatné, kdyby aplikace okamžitě pochopila, že to či ono například svítí a díky tomu tedy bylo i ve widgetu vidět aktivní příslušenství, na druhou stranu je ale pravda, že se jedná o aplikaci určenou primárně k rychlému ovládání domácnosti, ve které jste fyzicky přítomni. V opačném případě je ve výsledku zpravidla jednodušší otevřít plnohodnotnou Domácnost a provést správu z ní.

Kromě funkcí mě osobně velmi zaujala aplikace i pro svou cenovou politiku. Lze ji totiž využívat jak zdarma (byť v omezené míře), tak v rámci měsíčního, ročního či doživotního předplatného s tím, že měsíční vychází na směšných 9 Kč, roční na 99 Kč a doživotní na 229 Kč. Ve všech případech se tedy jedná o velmi přívětivé částky, které dokazují, že tvůrci aplikace nejde ani tak o zisk, jako o zpříjemnění života jablíčkářů. A to se mu v mém případě povedlo.

Aplikaci Home Widget for HomeKit lze stáhnout zde