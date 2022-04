Tato aplikace dokáže zdvojnásobit maximální jas displeje Macu

Co se týče displejů, tak ty Apple prostě a jednoduše dlouhodobě umí. Potvrzeno to máme jak z iPhonů, tak samozřejmě hlavně z Maců a externích monitorů, které jablečná společnost nabízí. Aktuálně nejlepší displeje najdete u 14″ a 16″ MacBooku Pro, společně s monitorem Pro Display XDR. Mezi jeden z nejdůležitějších parametrů u displeje patří maximální jas, který je u těchto displejů až 1600 nitů. Slovíčko „až“ je ale v předchozí větě velmi důležité, jelikož takovou špičkovou hodnotu jasu získáte jen při sledování HDR obsahu. Trvale, při sledování HDR obsahu, dokáží tyto displeje vyprodukovat až 1000 nitů, při klasickém fungování se však dostanete jen na 500 nitů, což je znatelně méně.

Pravý potenciál displejů nových MacBooků Pro a monitoru Pro Display XDR tedy při klasické práci nemáte šanci poznat, pokud nepatříte mezi profesionální fotografy či kameramany, kteří pracují s HDR obsahem. Kromě něj pak doposud bylo možné maximální jas využít také v některých aplikacích, které využívají grafické API od Applu s názvem Metal. Pokud jste si říkali, že je to škoda, a že by bylo fajn vidět maximální jas vašeho profesionálního monitoru v akci a hlavně pořád, tak věřte, že nejste jediní. To samé si totiž říkali vývojáři nové aplikace Vivid, díky které si můžete maximální jas monitoru vašeho Macu či externího monitoru odemknout, a to trvale a hlavně jednoduše. Bez problémů jste tak schopni maximální jas až zdvojnásobit, u MacBooků Pro a Pro Display XDR z již zmíněných 500 nitů až na 1000 nitů.

Jestliže vás výše uvedené řádky zaujaly a chtěli byste Vivid vyzkoušet, tak vám v tom samozřejmě nic nebrání. Stačí, abyste přešli na webové stránky vývojářů, odkud si aplikaci můžete jednoduše stáhnout. Po stažení ji jednoduše přesuňte do složky Aplikace a proveďte spuštění. Po úvodním seznámení s aplikací ji můžete začít využívat. Na maximální jas se s aplikací Vivid dostanete naprosto klasickým způsobem, a to zvýšením jasu pomocí klávesy či Touch Baru. Jakmile se dostanete na maximální hodnotu jasu, který vám dovolí systém, tak se vám následně zobrazí indikátor jasu z aplikace Vivid, ve kterém můžete vy zvyšování jasu pokračovat, a to až na tu reálnou maximální hodnotu, kterou je schopen displej či monitor poskytnout. Chcete-li tedy jednoduše jas zvýšit na maximální možný, stačí příslušnou klávesu jednoduše podržet a chvíli vyčkat. Vivid je každopádně ve svých prvních verzích, takže se mohou objevit nějaké chybky, které však budou co nevidět opraveny.

Nutno ale zmínit, že aplikace Vivid nefunguje pouze u zmíněných MacBooků Pro a Pro Display XDR. Vyšší maximální hodnotu jasu dokáže odemknout i na ostatních zařízeních – v mém případě třeba na 13″ MacBooku Pro. Musíte ale samozřejmě počítat s tím, že zde rozdíly nebudou tak zřetelné. Vyšší maximální hodnota jasu, kterou vám Vivid odemkne, se může hodit při určitém typu práce, popřípadě při používání Macu či monitoru v prostředí, kde nadměrně svítí slunce. Vivid můžete kdykoliv (de)aktivovat pomocí klávesové zkratky Control + Option + Command + V, popřípadě stačí klepnout pravým tlačítkem na ikonu aplikace v horní liště, kde se nachází. Nutno zmínit, že aplikaci Vivid můžete stáhnout zdarma a vyzkoušet si ji ve splitscreen režimu, tedy kdy na jedné půlce obrazovky bude vidět původní maximální jas a na druhé pak nová maximální hodnota. Pokud byste chtěli Vivid využívat naplno, tak je nutné si pořídit licenci za jednorázový poplatek 15 euro, což je rozhodně přijatelné.

Aplikaci Vivid můžete stáhnout zde