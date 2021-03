Nafotili jsme rozdíl v podání barev mezi Apple Pro Display XDR a 5K iMacem: Rozdíl je neuvěřitelný!

Už nějakou dobu používám kombinaci nejnovějšího iMacu 5K v nejvyšší konfiguraci společně s Pro Display XDR bez nano textury. Oba displeje mám vedle sebe tak, že mi na stole tvoří jednu velkou plochu a právě díky tomu si čím dál tím víc uvědomuji, jak obrovský rozdíl je mezi Pro Display XDR a 5K iMacem. Přitom i samotný iMac má jeden z nejlepších displejů, které jsou v rámci běžných uživatelských displejů k dispozici. Využívá rozlišení 5K , tedy konkrétně 5120×2880 pixelů, má jas 500 nitů a široký barevný gamut P3. Ovšem Pro Display XDR je skutečně o několik levelů jinde a není se čemu divit. Za cenu, za kterou získáte iMac 5K v jedné z nejvyšších konfigurací se totiž pořizuje Pro Display XDR bez stojánku a bez nano textury.

Pokusil jsem se nafotit oba displeje vedle sebe se stejným nastavením a stejnými obrázky tak, aby rozdíl co nejvíce vynikl. Oba displeje mají vypnutý automatický jas i True tone a jsou nastaveny na maximální jas. Důležité je také uvést, že ani jeden z displejů není žádným způsobem ovlivněn tím, že by byl vysvícen nebo nějak dlouhodobě používán. Obě zařízení totiž používám od listopadu loňského roku, tedy zhruba čtyři měsíce, což je čas, za který se žádný vliv používání neprojeví. Foceno bylo záměrně v co největší tmě, aby vynikl jen obraz displejů.

Na první pohled se může zdát, že iMac má líbivější barvy, což je také pravda, na druhou stranu jsou však tyto barvy mnohem méně reálné,než ty, které ukazuje XDR Display. Největší rozdíl na první pohled je pak v podání černé, kdy se XDR velmi přibližuje OLED displejům a vidět rozdíl mezi zapnutým displejem s černým pozadím a vypnutým displejem jde jen velmi těžko. Na veškeré rozdíly a na to, co XDR umí se podíváme v recenzi, která vyjde v nejbližších dnech.