Tvůrci Fortnite představili aplikaci pro iPhony, která umožní převést reálné věci do 3D modelů

Díky Epic Games dostanou iPhony nové možnosti využití. Společnost v pondělí oznámila svou novou aplikaci nazvanou RealityScan, která umožní komukoli použít fotoaparát iPhonu ke skenování objektů a přeměnit je na velmi věrné 3D modely. Aplikace byla vyvinuta pomocí technologie od Capturing Reality, společnosti specializující se na fotogrammetrii, kterou Epic koupil v loňském roce.

„RealityCapture je nejmodernější fotogrammetrický software schopný rekonstruovat objekty a scény libovolné velikosti z obrázků nebo laserových skenů. Poskytuje 3D skeny s bezkonkurenční přesností a kvalitou při rychlostech mnohonásobně rychlejších než je tomu u konkurence. Zachycení skutečných věcí pro digitální zážitky bylo tradičně komplikované a technicky velmi náročné – nyní se to ale dá přirovnat k odemknutí smartphonu,“ popisuje aplikaci Epic Games. Používání této aplikace bude velmi jednoduché. Je ale na místě dodržet několik pokynů, aby výsledek byl co nejlepší. Předně je třeba objekt zachytit alespoň 20 snímky z různých úhlů za dobrých světelných podmínek. Doporučuje se také čisté pozadí. Jakmile je objekt oskenován, lze jej exportovat do Sketchfabu – oblíbené platformy pro publikování a objevování 3D, AR a VR obsahu. Objekty lze pak použít do rozšířené reality nebo třeba do her s Unreal Engine.

„RealityScan je prvním krokem na naší cestě ke zpřístupnění 3D skenování všem bez rozdílů. Věříme, že tento nástroj výrazně pomůže lidem všech dovedností lépe porozumět základním principům skenování a překlenout propast mezi začátečníky a profesionály.“ Appka se momentálně testuje v uzavřené betě. Lze ji však stáhnout přes TestFlight. Ostrou verzi bychom měli čekat koncem roku. Epic pracuje také na verzi pro Android.