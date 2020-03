S touto webovou aplikací zvládnete tvorbu základních 3D modelů snadno, rychle a hravě

Všeobecně platí, že čím jednodušší různé věci jsou, tím jsou zajímavější a zábavnější. Přesně tohle platí také v případě webové stránky NONI NONI. Pokud se vám zdá, že má stránka vskutku dětský název, tak máte naprostou pravdu. Stojí za ní vývojář a hlavně odhodlaný tatínek Jongmin Kim, jehož dcera si dle jeho slov velmi ráda kreslí a kreslení nazývá no-ni no-ni. Když otec tedy hledal název pro jeho stránku, kterou věnoval především dětem, nemusel pro nápad chodit daleko. K čemu ale tato webová stránka slouží a proč by kromě dětí mohla zaujmout i vás?

Ovládání a „poslání“ webové stránky NONI NONI je velmi prosté. Po přechodu na stránku se objevíte ve světě kuliček, které svým způsobem připomínají Vesmír. Myší, popřípadě například trackpadem, poté stačí do tohoto „Vesmíru“ nakreslit jakýkoliv obrázek. Stránka se po ukončení kreslení postará o to, aby váš výtvor, či výtvor vašeho potomka, převedla do 3D modelu. Tento model poté samozřejmě není vytvořen z ničeho jiného, než z kuliček, které má dcera Jongamina velmi ráda. Po konverzi do 3D modelu si můžete v levém menu vybrat další modely v případě, že se rozhraní netrefilo. Ve spodní části aplikace se nachází tři ovládací prvky. V případě prvního tlačítka se můžete přepnout mezi kreslením prakticky čehokoliv a mezi kreslením písmen. Prostřední tlačítko ve tvaru zeměkoule poté slouží pro změnu jazyka a tlačítko s otazníkem k vyobrazení zprávy od Jongamina.

Rozhraní webové stránky NONI NONI využívá ke svému fungování upravenou formu API z Google Překladače, společně se strojovým učením. Dle slov Jongamina se jedná o prakticky totožnou technologii, jako využívá aplikace QuickDraw. V případě 3D vizualizace pochází veškeré objekty, které stránka z maleb přetvoří, z aplikace AutoDraw, a také od umělce Sanghee Cho. Pro ovládání prostředí aplikace, ve kterém se nacházíte, lze dále využít kolečko myši či dva prsty, a to pro přiblížení či oddálení 3D objektu. Pro vymazání objektu poté stačí, abyste na stránce podrželi prst (popřípadě tlačítko myši), anebo vaším zařízením zatřepali.