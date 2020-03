Apple spustil novou vzdělávací stránku pro pomoc s učením v době koronaviru

I nadále, a to již po dobu několika týdnů, hýbe celým světem nový koronavirus, jenž způsobuje onemocnění COVID-19. Virus, který původně vypadal jakožto prakticky neškodný, má nyní na svědomí několik tisíc úmrtí, a to jak v Asii, tak také v Evropě a v Americe. Aby nedocházelo k dalšímu šíření nákazy a k dalším úmrtím, tak nejen Česká republika vyhlásila nouzový stav a karanténu, kdy by se mělo vycházet z domu jen v těch nejnaléhavějších případech – a když už, tak jedině s rouškou. To znamená, že se zavření dočkaly i školy, které nyní zápasí s online vyučováním studentů.

Ruku k dílu se rozhodl přidat i samotný Apple. Ten totiž nedávno spustil zbrusu novou vzdělávací stránku, která by měla pomoci jak studentům, tak také učitelům s učením. Stránka dostala název Apple Education Learning Series a najdete na ní kolekci videí, jenž jsou určeny pro studenty a učitele všeho věku. Na stránce se sice momentálně nachází jen dvě videa, avšak kalifornský gigant se nechal slyšet, že bude postupně přidávat nová. Doufejme tedy, že se v tomto případě nedočká zbrusu nová vzdělávací stránka od Applu stejného osudu jako Apple TV, a že studenti s učiteli nebudou na nové díly ze vzdělávacího „seriálu“ čekat několik měsíců, kdy už pandemie nejspíše utichne.

Prvně dvě edukační videa jsou zaměřena pouze na vestavěné funkce iPadu. První video nese název Prepare Resources For Remote Learning. Jak už můžete z názvu tušit, tak se v tomto videu diváci naučí, jakým způsobem si mohou připravit zdroje pro vzdálené učení. Najdete v něm tedy například vyobrazení toho, jakým způsobem můžete použít kameru iPadu ke skenování dokumentů, jak je lze udržovat organizované, a popřípadě jak je upravit pomocí aplikace Anotace. Ve druhém videu s názvem Create and Share Presentations and Demos se dozvíte, jakým způsobem můžete vést konverzace tváří v tvář – tedy informace o skupinových hovorech Face Time a dále tipy pro vytváření prezentací pomocí aplikace Keynote. Další videa by se měla zaměřit na aplikaci Klipy v iOS. Všechna videa jsou samozřejmě v angličtině, nutno však podotknout, že většina novodobých studentů už problémy s angličtinou rozhodně nemá, tudíž by to neměla být velká překážka.