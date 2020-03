Tato aplikace vám může pomoci zjistit, zda máte koronavirus

Kvůli novému koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19, se lidé snaží dělat vše, co mohou, aby v boji proti němu pomohli. Kromě toho, že vědci vyvíjejí vakcínu a lék proti COVID-19, se další lidé snaží předcházet nákaze jak nejlépe to jde – například výrobou a poskytováním roušek. Objevily se už dokonce i aplikace, díky kterým může dění ohledně koronaviru sledovat. Velmi zajímavá je i aplikace Cardiogram, která je určená na Apple Watch. Vývojáři do ní přidali novou funkci, díky které dokáže detekovat možné nakažení koronavirem.

Aplikace Cardiogram se stará primárně o to, že svým uživatelům poskytuje detailní informace o stavu jejich srdce. V poslední aktualizaci však byla do aplikace Cardiogram přidána funkce, která dokáže pomoci s odhalením příznaků COVID-19. Aplikace dokáže příznaky zjistit jen tehdy, pokud s vašimi Apple Watch i spíte. Lidé, kteří onemocněním COVID-19 trpí, mají totiž odlišný spánkový srdeční rytmus. Jednoduše řečeno, spící nemocný člověk má odlišný počet tepů za minutu, než člověk zdravý. Když je člověk nemocný, tak jeho tělo vylučuje bílkoviny a hormony, které způsobují expanzi a zánět krevních cév. Mozek tento proces rozpozná a „řekne“ srdci, aby kvůli tomu zvýšilo srdeční frekvenci. Tím se do zanícených oblastí dostane více krve.

Zvýšená srdeční frekvence může být rozpoznaná aplikací především ve spánku, ale také v klidovém režimu při odpočinku. Johnson Hsieh, spoluzakladatel Cardiogramu, řekl následující: „Nová funkce Cardiogramu pro rozpoznání spánkové frekvence tlukotu srdce může uživatelům pomoci v tom, aby byli lépe informováni o tom, jak se jejich tělo chová v případě, že mají chřipku, anebo COVID-19.“ Vývojářský tým aplikace Cardiogram samozřejmě poukazuje na to, že tato funkce nemusí být u všech uživatelů naprosto přesná. V některých případech může totiž ke zvýšení klidové či spánkové srdeční frekvence „přispět“ úplně něco jiného, než chřipka, či právě onemocnění COVID-19. Aplikace Cardiogram je k dispozici zdarma v App Storu, pokud byste však chtěli sledovat stav srdce někoho z vašich blízkých, popřípadě neomezený cloud pro ukládání dat, tak si musíte pořídit prémiový program za 699 korun ročně, anebo 109 korun měsíčně.