V poslední době opět v relativně velké míře můžete setkat s nevyžádanými hovory, které často pochází ze zahraničních zemí. iPhone vám dokáže při vyzvánění hovoru automaticky zobrazit, odkud hovor (nejspíše) pochází, takže můžete jednoduše určit, že jej nejspíše vzít nechcete, samozřejmě pokud na denním pořádku nekomunikujete s klienty z celého světa. Účel těchto hovorů může být opravdu různý, na jedné věci se ale společně rozhodně shodneme – jsou nesmírně otravné a nevyžádané.

Jak na iPhone vypnout vyzvánění neznámých čísel

Pokud i vy patříte mezi jedince, kteří se každý den musí prát s vyzváněním neznámých čísel, tak pro vás mám skvělou zprávu. Inženýři z Applu přesně na takové situace mysleli a přidali relativně nedávno do iOS funkci, díky které můžete vyzvánění neznámých čísel vypnout. To znamená, že pokud vám někdo z neznámého čísla zavolá, tak vás to nebude žádným způsobem obtěžovat. Postup pro vypnutí vyzvánění neznámých čísel je následující:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, kde najděte a rozklikněte sekci Telefon.

Následně se přesuňte úplně dolů, kde věnujte pozornost předposlední kategorii.

V rámci této kategorie následně rozklikněte kolonku s názvem Umlčet neznámé volající.

Nakonec pomocí přepínače funkci Umlčet neznámé volající aktivujte.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu vypnout vyzvánění neznámých čísel. Pokud vám nějaké číslo, které nemáte v seznamu kontaktů, zavolá, tak o tom jednoduše nebudete vědět. iPhone nezačne vyzvánět a nezobrazí se ani klasické rozhraní pro přijmutí či odmítnutí hovoru. Pokud máte aktivní záznamník, tak bude hovor přesunut přímo na něj, zároveň se telefonní číslo objeví v historii, abyste o něm alespoň věděli. Kromě kontaktů se vám pak dovolají telefonní čísla, kterým jste už někdy volali, popřípadě čísla z návrhů Siri.