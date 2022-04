Pokud vlastníte novější iPhone s Face ID, tak mi vžurčitě dáte zapravdu, že v posledních měsících se nejednalo o úplně ideální způsob pro odemykání jablečných telefonů. Bylo to způsobeno pandemií koronaviru, která zasáhla celý svět. Prakticky celou dobu od vypuknutí jsme na obličejích museli na veřejných místech nosit roušky či respirátory, které zabraňovaly provedení skenu obličeje a následnému odemčení jablečného telefonu. V obchodech, MHD a na jiných veřejných místech jsme tak museli vždy roušku buď sundat z nosu, anebo se ověřit skrze kódový zámek – ani jedna z možností není vůbec ideální.

Jak odemykat iPhone s Face ID s brýlemi

Apple však nedávno přišel s funkcí, díky které je možné iPhone odemknout i s rouškou. Sice po dlouhém čekání, ale dočkali jsme se. Někdo by mohl namítat, že Apple přišel s touto funkcí pozdě, avšak nikdo neví, zdali se pandemie nějakým způsobem ještě nevrátí. Společně s touto možností každopádně přišlo Face ID s ještě dalším vylepšením, a to konkrétně provedení skenu s nasazenými brýlemi. Pokud tedy nosíte brýle, tak si s nimi můžete v rámci Face ID provést sken, díky čemuž vás systém jednodušeji rozpozná. To samozřejmě pomůže v rozhodování o odemčení zařízení, které musí být rychlé. Brýle k Face ID přiřadíte následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte níže a rozklikněte kolonku Face ID a kód.

Následně se pomocí kódového zámku autorizujte.

Pokud níže nemáte aktivní funkci Face ID s rouškou , tak ji zapněte a proveďte druhý sken obličeje.

, tak ji a proveďte druhý sken obličeje. Dále, po provedení aktivace funkce, se pod ní zobrazí možnost Přidat brýle, na kterou klepněte.

na kterou klepněte. Zobrazí se nové rozhraní s informacemi pro provedení skenu s brýlemi.

Nyní si tedy brýle nasaďte a následně klepněte v dolní části obrazovky na Pokračovat.

a následně klepněte v dolní části obrazovky na Pak už jen stačí, abyste sken s brýlemi dokončili.

Výše uvedeným způsobem je tedy možné na váš iPhone s Face ID přidat sken s brýlemi. Postup můžete opakovat s vícero brýlemi. Apple uvádí, že tato funkce nepodporuje sluneční brýle, na druhý pokus jsem však s nimi neměl problém. Díky skenu s brýlemi vás jablečný telefon bude schopen s nasazenými brýlemi jednodušeji rozpoznat. Primárně je přidání skenu s brýlemi nutné provést pro využívání Face ID s nasazenou rouškou, kdy je omezený prostor pro ověření obličeje, který se navíc s nasazením brýlí ještě více zúží. Sken s brýlemi každopádně dokáže pomoci i při klasickém odemykání. Pokud tedy nosíte brýle a využíváte Face ID, tak doporučuji výše uvedený postup provést. Na závěr zmíním, že je tato funkce k dispozici jen na iPhone 12 a novější.