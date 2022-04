Apple spolupracuje s LG na vývojí ohebných iPadů a MacBooků

Portfolio Apple produktů by se mohlo v dohledné době velmi zajímavě otřást v základech. Tvrdí to alespoň zdroje asijského portálu The Elec, dle kterých Apple v současnosti intenzivně spolupracuje s jihokorejským LG na vývoji speciálních ohebných displejů, které by rád nasadil v dohledné době do MacBooků a iPadů.

Ačkoliv příliš mnoho detailů zdroje neodhalily, displeje mají podle dostupných informací disponovat například ultratenkým krycím sklem, díky kterému mají být mimořádně tenké, což je pro konstrukci, kteréou má chtít Apple použít, zcela klíčové – tedy alespoň v případě iPadů. Co se pak týče MacBooků, ty by se měly dočkat 20” displejů, které by měly být složitelné na polovinu, kdy pravděpodobně jedna polovina displeje poslouží v takovém případě jako digitální klávesnice.

Co se týče uvedení, v tom sice ještě nemá Apple zcela jasno, avšak kalkulovat má s roky 2026 až 2027. Nejprve chce totiž na trh uvést ohebné iPhony, které však mají také před sebou ještě pěkných pár let vývoje, což musí logicky pozdržet i představení nadcházejících ohebných produktů. Ohebné tablety a počítače jsou navíc v současnosti v plenkách, což může být nyní pro Apple taktéž poměrně velkou překážkou, jelikož by nynějším (či brzkým) odhalením riskoval nepochopení a nepřijetí veřejností.