Apple vyvíjí 20″ hybrida MacBooku a iPadu

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem webu informovali o tom, že Apple podle věrohodných zdrojů pracuje na tajemném ohebném zařízení s obří úhlopříčkou 20”, které se zprvu tvářilo jako MacBook. Jak se však nyní podle zdrojů Gurmana zdá, jen MacBook to nebude.

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že tajemným 20” ohebným zařízením se 4K displejem a parádním výkonem má být hybrid MacBooku s iPadem, který bude disponovat dotykovou obrazovkou a ve kterém by mohly běžet oba systémy, které by se spouštěly v závislosti na tom, jak bude zařízení zrovna rozloženo. Vývoj tohoto produktu je nicméně zatím na úplném začátku, přičemž nejbližší termín představení je v současnosti naplánován na rok 2025. Už nyní má nicméně Apple počítat s tím, že se novinky dočkáme spíš v roce 2026 či 2027, pokud vůbec. V průběhu vývoje se totiž mohou objevit potíže, které vývoj nakonec pošlou k ledu.

Obecně bude extrémně zajímavé sledovat, jakým směrem se bude Apple na poli ohebné elektroniky v budoucnu ubírat. Zatímco mnohá konkurence totiž již s ohebnými produkty přišla, Apple se stále drží zpět a přestože podle dostupných informací ohebné technologie čile testuje, což ostatně dokazují taktéž registrované patenty, veřejné odhalení jakéhokoliv výrobku je zatím v nedohlednu.